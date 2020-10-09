Tarihte bugün ( 9 Ekim ): Che Guevera öldürüldü

Tarih Dosyası/ Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Yanya Venediklilerden Alındı (1431)

Macaristan kralı Sigismund Türkler karşısında aldığı yenilgi sonrası 1428’de üç yıllık bir barış istedi. II.Murat yalnız kalan Venediklilerin Rumeli’de Bizans adına yönettikleri şehirler üzerine harekete geçti.Önce Selanik alındı. Arkasından 9 Ekim 1431’de Yanya fethedildi. Epir’in de alınması üzerine Venedik sulh istedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Türkiye İskenderun Sancağına Bağımsızlık İstedi (1936)

Türkiye Hatay’ı Suriye’ye bırakma kararında olan Fransa’ya 9 Ekim 1936’da bir nota verdi. Bu notada Fransa’dan Suriye ve Lübnan’da olduğu gibi İskenderun Sancağına da bağımsızlık vermesi istendi. Fransa’nın bu isteği kabul edemeyeceğini bildirmesi üzerine sorun Milletler Cemiyetine götürüldü.

Milli Mücadele Döneminin Tanınmış İsimlerinden Dr. Rıza Nur Vefat Etti (1942)

Asıl mesleği askeri doktor olan Dr. Rıza Nur hem Meclis-i Mebusan da hem de TBMM’de milletvekilliği yapmıştır. Cumhuriyetin ilanına kadar kurulan hükümetlerde Sıhhiye Vekili olarak görev yaptı. Lozan Konferansına ikinci delege olarak katılmıştır. 9 Ekim 1942 yılında İstanbul’da vefat etti.

Anıtkabir’in Temeli Atıldı (1944)

Rasattepe'de Anıtkabir'in inşaatına 9 Ekim 1944 günü yapılan törende, ilk harcı Başbakan Şükrü Saraçoğlu'nun koyması ile başlandı.

Türkiye’ye ABD’den Siyasi Destek Geldi (1946)

SSCB’nin Boğazlar konusundaki isteklerinin ABD ve İngiltere çıkarlarına da aykırı olduğunu fark eden ABD 9 Ekim 1946’da SSCB’ye bir nota verdi. Bu nota ile ABD, Montreaux Sözleşmesinin yalnız Karadeniz Devletlerinin isteği ile değiştirilemeyeceğini ve Türkiye’nin boğazların savunması konusunda tek sorumlu devlet olarak kalması gerektiğini SSCB’ye tekrar hatırlattı.

ABD Birlikleri Kuzey Kore Harekatına Başladı (1950)

Kore Savaşını başlatan Kuzey Kore birlikleri iki ülke sınırını oluşturan 38. Paralelin gerisine atılmıştı. ABD birlikleri de 9 Ekim 1950’de Kuzey Kore topraklarına girmiş olan Güney Kore birliklerine katılmak için harekata başladı. Bu durumu daha önce Çin savaş nedeni sayacağını açıklamıştı. Blöf yapmadığı anlaşıldı ve Kore’de Çin-ABD savaşı başladı.

Ernesto Che Guevara Öldürüldü (1967)

Amerika kıtasının sembol devrimcilerinden Arjantin doğumlu Ernesto Che Guevara Bolivya ordusu tarafından yakalandı ve 9 Ekim 1967’de infaz edildi.

Deniz Gezmiş Ve Arkadaşları İdam Cezası Aldı (1971)

Türkiye Halk Kurtuluş ordusu adlı örgütün kurucusu Marksist-Leninist Deniz Gezmiş, Sivas'ın Gemerek ilçesinde yakalanmış ve önce Kayseri’ye oradan da Ankara’ya getirilmişti. Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 no’lu Mahkemesinde Deniz Gezmiş ve arkadaşları 9 Ekim 1971’de idam cezası aldılar. İdam cezalarının gerekçesi ise TCK’nın 146. Maddesini ihlal etmiş olmalarıydı.

Mahkemenin bu konuda ki kararı ‘’Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Mahkememiz Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın tamamını; bir kısmını tağyir, tebdil veya ilgaya cebren teşebbüs suçunu işlediğinizi sabit gördü. Türk Ceza Kununun 146/1 maddesi uyarınca ölüm cezası ile tecziyenize karar verdi.’’ şeklindeydi.

BM Güvenlik Konseyi Bosna-Hersek Hava Sahasını Uçuşa Kapattı (1992)

9 Ekim 1992 tarihinde BM Güvenlik Konseyi, Bosna-Hersek hava sahasının BM uçakları dışında bütün uçaklara kapatılması kararını aldı. BM Bosna temsilcisi bu kararın kendilerini de mağdur edeceğini belirtti.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1690- Belgrad yeniden Osmanlı egemenliğine girdi

1855- Isaac Singer dikiş makinesi motorunun patentini aldı.

1937- Nazilli Basma Fabrikası, Atatürk’ün de katıldığı törenle açıldı.

1944- Başbakan Şükrü Saracoğlu, Anıtkabir’in temelini attı.

1944- İngiltere, Çin, ABD ve Sovyetler Birliği, ‘’Birleşmiş Milletler’’in kurulacağını açıkladılar.

1953- Amerikalı kadın yüzücü Florance Chadwick, Çanakkale Boğazı’nın Naraburnu ile Eceabat arasını 1 saat 50 dakikada yüzdü.

1957- Tibet, Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlandı.

1960- Yassıada’daki sanıklarla ilgili fotoğraflar basına gösterildi.

1967- Arjantinli gerilla lideri, Küba Devrimi önderlerinden Ernesto Che Guevara 39 yaşında Bolivya'da öldürüldü.

1971- Deniz Gezmiş ve on yedi arkadaşı idama mahkum edildi.

1978- Bahçelievler Ankara da 7 TİP'li öğrenci öldürüldü.

1983- Milli Güvenlik Kurulu yetkilerini düzenleyen yasa çıktı. 1961’den beri yürürlükte Kurulun yapısı ‘’danışma’’ ile sınırlı olmaktan çıkarıldı.

1988- Kültür Bakanlığı, 36 sanatçıyı ‘’devlet sanatçısı’’ ilan etti. Yaşar Kemal, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Hüseyin Gezer, Füreya Koral, Zühtü Müritoğlu ve Lütfi Ömer Akad bu unvanı reddettiler.

1989- Yazar Yusuf Atılgan, 68 yaşında öldü.

1997- Nobel Edebiyat Ödülü, İtalyan oyun yazarı Dario Fo’ya verildi.

2004 - Afganistan'da ilk demokratik seçimler yapıldı.

2004- Türk Hava Kurumu tarafından Eskişehir'in İnönü ilçesinde düzenlenen ''3. Türkiye Hava Oyunları''nda 433,5 metrekare ile bugüne kadar gökyüzünde açılan en büyük bayrakla atlayış yapan THK paraşütçüsü Hakan Zengin, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

2005 - Çin Halk Cumhuriyeti, Everest tepesinin yüksekliğinin 8848.43 m olduğunu resmî olarak açıkladı.

2005- İngiltere’de demiryollarında tütün mamulleri kullanımı tamamen yasaklandı.

2006 - Kuzey Kore bir nükleer deneme yaptığını açıkladı.

2006- Google,YouTube'u 1.65 milyar dolara aldığını açıkladı.

2006- Güney Kore Dışişleri Bakanı Ban Ki-mun, görev süresi 1 Ocak 2007'de dolan Ganalı Kofi Annan'ın yerine BM Genel Sekreterliğine seçildi.

2006- Kuzey Kore, tarihinde ilk kez nükleer denemede bulunduğunu dünyaya ilan etti. Deneme dünyanın tepkisini çekti, BM Güvenlik Konseyi 14 Ekim'de ekonomik ve ticari yaptırım kararı aldı.

2011- Türkiye'nin ilk kadın matematik profesörü, İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Selma Soysal 87 yaşında vefat etti.

2013- Bangladeş'te muhalefet partisinin önemli isimlerinden 83 yaşındaki Abdul Alim, insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

2013- Türkiye'nin en genç ikinci profesörü unvanını 27 yaşında alan Prof. Nurettin Uzunoğlu, İstanbul'da vefat etti. Uzunoğlu, görme engelliler için Braille alfabesi ile yazılmış dünyanın ilk ve tek İngilizce Kur'an-ı Kerim mealine imza atmıştı.

2015 - Norveç Nobel Komitesi, Barış Ödülü'nü 2011'deki Yasemin Devrimi'nin ardından Tunus'ta çoğulcu demokrasinin kurulmasına katkıda bulunan Tunus Ulusal Diyalog Dörtlüsü'ne verdi.

2015- Futbolda şike davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 36 sanığın ''şike'' ve ''örgüt'' suçundan beraatine karar verdi.

2016- Şemdinli'de Durak Karakolu'nun olduğu bölgeye bölücü terör örgütü PKK mensubu teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 10 asker ve 8 vatandaş şehit oldu.

2016- AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu, evinde teröristler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

2016- Teröre karşı tepkilerini göstermek için Van'da bir araya gelen 16 ilden Kürt, Türk ve Arap 181 aşiret temsilcisi ortak bildiri yayımladı. Bildiride, ülkenin büyümesini, güçlenmesini hazmedemeyen güçlerin, birlik ve beraberliğe zarar vermeyi hedeflediğine vurgu yapıldı.

2017- Nobel Ekonomi Ödülü, "davranışsal iktisat teorisine katkılarından dolayı" Amerikalı iktisatçı Richard H. Thaler'a verildi.

2017- Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'da düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası'nın final maçında İngiltere'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu.

2018- Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Belçika sorumlularından kadın terörist Devlet Aslan, Batman'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

2019- Nobel Kimya Ödülü, "lityum iyon bataryaların icat edilmesine katkıda bulunan çalışmalarından ötürü" bilim insanları John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham ve Akira Yoşino'ya verildi.

2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye Milli Ordusu'yla Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını bildirdi.

2019- Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla, Barış Pınarı Harekatını Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden sevk ve idare etti.