Tarihte bugün (9 Haziran): Sultanahmet Camisi açıldı

Milattan Sonra 68- Roma İmparatoru Neron intihar etti.

1617- Padişah I. Ahmed'in isteğiyle Mimar Sedefkar Mehmed Ağa tarafından inşa edilen ve yapımı sekiz yılda tamamlanan Sultanahmet Camisi ibadete açıldı.

1870- İngiliz yazar Charles Dickens öldü.

1928- Avusturyalı pilot Charles Kingsford-Smith, uçağıyla ilk kez Büyük Okyanus'u aştı.

1934- Carl Barks'ın çizdiği "Vakvak Amca" (Donald Duck), ilk kez bir çizgi filmde yer aldı. Barks,1935'te Walt Disney'e katıldı.

1942- Anıtkabir için açılan yarışmada, Prof. Emin Onat ve Orhan Arda'nın projeleri birinci oldu.

1949- Türkiye, Dünya Sağlık Örgütüne üye oldu.

1962- Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında doğrudan telefon hattı açıldı.

1977- Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Taha Carım, Roma'daki evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü. Saldırıyı, "Ermenistan Gizli Kurtuluş Ordusu" adlı terör örgütü üstlendi.

1985- Yönetmenliğini Ali Özgentürk'ün yaptığı "At" filmi, Tokyo Film Şenliği'nde büyük ödülü iki filmle paylaştı.

1989- Savarona gemisi, Sadıkoğlu ve Japon firmaları tarafından "restore et-işlet-devret" sistemiyle kiralandı.

1999- Yugoslavya ve NATO, Kosova'da Sırp birliklerinin geri çekilmesi anlaşmasını imzaladı. NATO, hava saldırılarını durdurdu ve 20 Haziran'da resmen sona erdirdi.

2000- Ulusal Deprem Konseyi kuruldu.

2004- Yargıtay 9. Ceza Dairesi, kapatılan DEP'in 4 eski milletvekili Leyla Zana, Hatip Dicle, Selim Sadak ve Orhan Doğan hakkındaki infazı durdurarak, tahliyelerine karar verdi. Eski milletvekilleri Ankara Merkez Kapalı Ceza ve Tutukevi'nden salıverildi.

2007- Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde, teröristlerce karayoluna döşenen patlayıcının patlatılması sonucunda bir yarbay, bir binbaşı ve bir er şehit oldu, dört asker yaralandı.

2010- BM Güvenlik Konseyi, İran'a nükleer programı nedeniyle yeni yaptırımlar getiren karar tasarısını 12 evet, 2 hayır ve 1 çekimser oyla kabul etti. Türkiye hayır oyu kullandı.

2015 - Mısır'daki Port Said Ceza Mahkemesi, 72 kişinin hayatını kaybettiği ve "ülke futbol tarihinin en büyük trajedisi" olarak kabul edilen "Port Said katliamı" davasında, 11 kişiye idam cezası verdi.

2016- Patlayıcı yapımında kullanılan nitratlı gübre satışı donduruldu.

2016- Somali'de Eş-Şibab örgütünün Hiiran vilayetinde Afrika Birliği Somali Misyonunda görevli Etiyopya güçlerine ait karargaha düzenlediği saldırıda 43 asker şehit oldu.

2017- Batman'ın Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik düzenlenen terör saldırısında, bir başka araçla olay yerinden geçen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, vurularak şehit oldu.

2017- Gazeteci Doğan Heper, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti.

2018- Afganistan'da Taliban örgütü, tarihinde ilk kez Ramazan Bayramı için 3 günlük ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

2019 - Ressam İbrahim Balaban, çoklu organ yetmezliği nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 98 yaşında vefat etti.

2021- Oyuncu Ayşegül Atik, İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybetti.