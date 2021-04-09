Tarihte bugün (9 Nisan): Mimar Sinan vefat etti

9 Nisan

1588- Büyük Türk mimarı Mimar Sinan, 99 yaşında vefat etti.

1936- İstanbul Telefon Şirketi devletçe satın alındı.

1945- Türkiye'de yerli ampul üretimi başladı.

1950- İlk Türk karikatürcülerinden Cemil Cem İstanbul'da öldü.

1958- CHP'nin yayın organı Ulus gazetesi 3'üncü kez kapatıldı. Kapatmaya, Ankara Milletvekili Bülent Ecevit'in bir yazısı yol açtı.

1979- Türkiye'de ilk kez bir hastanın kulağına kıkırdak nakli yapıldı.

1982- Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Dışişleri Bakanlığı yapan Prof. Dr. Turan Güneş, 61 yaşında vefat etti.

1982- Anıtkabir Müdürlüğü, Anıtkabir Komutanlığına dönüştürülerek Genelkurmay Başkanlığına bağlandı.

1985- Tiyatronun ilk kadın oyuncularından Şaziye Moral, 82 yaşında İstanbul'da vefat etti.

1985- Kapatılan Milliyetçi Hareket Partisinin Genel Başkanı Alparslan Türkeş, 4,5 yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

1988- Şair, gazeteci, yazar Şevket Rado öldü. "Ümit Dünyası" ünlü yapıtları arasındaydı.

1991- Gürcistan'da yapılan halk oylamasıyla Sovyetler Birliği'nden bağımsızlık kararı alındı.

1993- Tercüman gazetesi sahibi Kemal Ilıcak, beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

1998- Mekke yakınlarında Mina'da 180 hacı adayı, şeytan taşlama sırasında yaşanan izdihamda yaşamını yitirdi.

2013- Mars'ta görev yapan keşif aracı Curiosity'nin gönderdiği ilk bulgular, kırmızı gezegenin orijinal atmosferinin büyük bir kısmını kaybettiği görüşünü güçlendirdi.

2013- İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletinde meydana gelen 6,1'lik depremde 37 kişi hayatını kaybetti, 850 kişi yaralandı.

2014- Dünya Sağlık Örgütü, Batı Afrika'daki ebola salgınının, 40 yıl önce hastalığın ortaya çıkmasından bu yana görülen "en korkutucu" salgınlardan biri olduğunu açıkladı.

2016- Amerikalı girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketi, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) malzemesini bıraktıktan sonra, okyanustaki yüzen platforma ilk defa başarılı dikey iniş gerçekleştirdi.

2017- Mısır'da DEAŞ'ın 2 kiliseyi hedef alan terör saldırılarında 43 kişi öldü, 119 kişi yaralandı. Mısır'da 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildi.

2017- Somali'nin başkenti Mogadişu'da Savunma Bakanlığı binası yakınlarındaki intihar saldırısında 13 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

2019 - Doç. Dr. Saadet Yüksel, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) hakimliğine 9 yıl görev yapmak üzere seçildi.