Tarihte bugün (9 Temmuz): Nevzat Tandoğan canına kıydı

1401 - Moğol İmparatoru Timur'un orduları, Bağdat'ı ele geçirdi.

1872 - İbret gazetesi, yazar Namık Kemal'in "Garaz Marazdır" başlıklı yazısı nedeniyle kapatıldı, Namık Kemal sürgüne gönderildi.

1932 - Türkiye, Milletler Cemiyetine üye oldu.

1935 - Moda Deniz Kulübü, Atatürk'ün de katıldığı törenle açıldı.

1938 - Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Savarona yatında üç saat süren Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık etti. Bu toplantı Atatürk'ün, Bakanlar Kuruluna son kez başkanlık edişi oldu.

1945 - Ormanlar, devletin mülkiyetine geçti.

1946 - Ankara Valisi Nevzat Tandoğan intihar etti.

1949 - Çorum vapuru, Galata rıhtımında yandı, 56 kişi dumandan boğularak öldü.

1952 - İstanbul Teknik Üniversitesi televizyon laboratuvarında, ilk televizyon yayını basın önünde yapıldı.

1953 - Yerli Film Yapanlar Cemiyeti, ilk resmi film yarışmasını düzenledi.

1961 - Anayasa için halk oylaması yapıldı. 1961 Anayasası, yüzde 61,5 oranındaki "Evet" oyuyla kabul edildi.

1979 - Abdi İpekçi cinayetinin sanığı Mehmet Ali Ağca yakalandı.

1987 - Midyat'ın bir mezrasına ve bir köyüne saldıran teröristler 31 kişiyi öldürdü.

1993 - Sivas olaylarında yaralanan şair Metin Altıok'un da kaldırıldığı hastanede 52 yaşında ölmesi üzerine olaylarda ölenlerin sayısı 37'ye çıktı.

1995 - Sıcak çatışmanın sona erdiği Irak'ın kuzeyinde Kanimasi, Mergasor ve Barzan bölgelerinde kontrolü ele geçiren Türk askeri birlikleri, 6 teröristi daha öldürdü. Harekatta öldürülen terörist sayısı 127'ye ulaştı.

1998 - İstanbul'da tarihi Mısır Çarşısı'ndaki patlamada 7 kişi öldü, 110 kişi yaralandı.

2001 - Emlakbank, Ziraat Bankasına devredildi.

2006 - İtalya, Fransa ile yaptığı final maçında dünya kupasının sahibi oldu. Maçtan çok, Fransız futbolcu Zinedine Zidane'ın İtalyan oyuncu Marco Materazzi'ye kafa atması konuşuldu.

2008 - ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önündeki silahlı saldırıda üç polis şehit oldu, saldırıyı düzenleyen teröristlerden üçü ölü ele geçirildi, biri kaçtı.

2011 - Güney Sudan Meclis Başkanı James Wani İgga, ülkenin bağımsızlığını resmen ilan etti.

2013 - ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) dünyada milyonlarca kişinin telefon ve internet kayıtlarını izlediği bilgisini basına sızdıran Edward Snowden'ın, Venezuela'nın sığınma teklifini kabul ettiği bildirildi.

2015 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 63. Hükümet'i kurmak için AK Parti Genel Başkanı ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'nu görevlendirdi.

2015 - Eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya, İstanbul'da tedavi gördüğü GATA'da 90 yaşında vefat etti.

2015 - FIFA'daki yolsuzluk iddialarının ortaya çıkmasında ABD ile iş birliği yapan ve daha önce kendisinin de rüşvet aldığını itiraf eden FIFA İcra Kurulunun eski üyesi Chuck Blazer'e, ömür boyu futboldan men cezası verildi.

2016 - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde Hizbul Mücahidin örgütünün üst düzey üyelerinden Burhan Wani öldürüldü. Wani'nin öldürülmesinin ardından çıkan olaylarda 52 kişi hayatını kaybetti, 2 bin sivil ve 1600 güvenlik görevlisi yaralandı.

2017 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için başlattığı ve 25 gün süren yürüyüşü, İstanbul Maltepe'de düzenlediği mitingle sona erdirdi.

2017 - Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi protesto edildi. Protestocular, Schanzenviertel semtinde caddelere barikat kurup ateş yaktı.

2018 - Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin etti, ardından Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

2020 - ABD, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine ve diğer Müslüman azınlıklara uyguladığı baskı ve şiddetten sorumlu bazı üst düzey Çinli yetkililere ülkeye giriş yasağı getirdi.