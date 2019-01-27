TARİHTE BUGÜN: ABD ile Vietnam barış antlaşması imzaladı

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

ABD ile Vietnam Arasında Barış Antlaşması İmzalandı (1973)

ABD için yenilgi ile biten ve yaklaşık 55000 askerini kaybettiği Vietnam savaşı resmen sona erdi. ABD ve Vietnam temsilcileri arasında Paris’te 27 Ocak 1973’te barış antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile ABD Vietnam’da bulunan bütün askeri birliklerini çekecek, Kuzey ve Güney Vietnam arasında 17. Enlem sınır olacak ve ABD Güney Vietnam’ın iç işlerine karışmayacaktı. Ancak Kuzey Vietnam bir süre sonra Güney Vietnam’ı işgal etti. Güney Vietnam’ın elindeki çok miktarda ki ABD silahı Kuzey Vietnam’ın eline geçti.

Millet Partisi Laiklik Endişesi İle Kapatıldı (1954)

Demokrat Parti’nin CHP muhalefetini yetersiz ve eksik bulan Mareşal Fevzi Çakmak, Osman Bölükbaşı, Enis Akaygen, Prof. Dr. Yusuf Hikmet Bayur, Prof. Dr. Kenan Öner, ve General Sadık Aldoğan tarafından 1948'de kurulmuştu. Türkçe ezan ve ibadete ilk tepki gösteren partidir. Ancak siyasi alanda fazla başarı elde edemedi. Partinin genel başkanı Prof. Dr. Yusuf Hikmet Bayur’du. Millet Partisi gizli dini amaçlar taşıdığı gerekçesi ile Ankara Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 27 Ocak 1954 yılında kapatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Ünlü Divan Şairi Nefi Öldürüldü (1635)

Türk edebiyatının en büyük kaside şairi olarak tanınır. Aynı zamanda devlet adamlarına yönelik hicivleri ile de meşhur olmuştur. Kasideleri ile kendinden sonra ki şairleri derinden etkilemiştir. Hiciv yazmayacağına dair söz vermesine rağmen sözünde durmamış ve 27 Ocak 1635’te boğularak öldürülmüştür.

Alman Çeşmesi’nin Yapımı Tamamlandı (1901)

Alman İmparatoru II.Wilhelm 1898 yılı İstanbul ziyaretini anıtlaştırmak istedi. İstanbul Sultanahmet meydanında bir çeşme yaptırdı. Alman Çeşmesi olarak adlandırılan bu eser 27 Ocak 1901 tarihinde bitirilerek hizmete girdi.

Milletler Cemiyeti Hatay İçin Özel Bir Statü Belirledi (1937)

Milletler cemiyeti Hatay meselesine bir çözüm bulmak için yaptığı çalışmalar sonunda 27 Ocak 1937’de özel bir statü belirledi. Buna göre Hatay (İskenderun Sancağı)iç işlerinde bağımsız dış işlerinde ise Suriye’ye bağlı kendi anayasası olan bir statüye kavuşacaktı. Bu statü Milletler Cemiyetinin Fransız temsilcisi aracılığı ile kontrol edilecekti. Fransa ile Türkiye Hatay’ın toprak bütünlüğünü garanti altına alacaktı. İskenderun Sancağı bundan sonra Hatay adını alacaktır.

Dış Uzay Kullanımı Hakkında Antlaşma İmzalandı (1967)

ABD ile SSCB arasında uzay yarışının hızlandığı bir dönemde, ABD, SSCB ve İngiltere arasında uzaydan yararlanmanın esaslarını belirleyen ‘’Dış Uzay Antlaşması’’ 27 Ocak 1967’de imzalandı. Bu antlaşma ile uzayın barışçı amaçlar ile ay da dahil uzaydaki gezegenlerde nükleer silahlar başta olmak üzere kitle imha silahlarının kullanılması ve depolanması yasaklanıyordu.

Kıbrıs Rum Çetelerinin Lideri Grivas Öldü (1974)

Tek amacı Kıbrıs’ı İngilizlerden ve Türklerden arındırarak Yunanistan’a bağlamaktı. Bu amaçla EOKA örgütünü kurarak Troodos dağlarını üs haline getirdi. Adada Türklere yönelik saldırılara ve katliamlara öncelik etti. Grivas 27 Ocak 1974‘te barış harekatını görüp hayalinin yok olduğunu göremeden 27 Ocak 1974 günü kalp yetmezliğinden öldü.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1880. Thomas Edison elektrik ampulünün patentini aldı.

-1918. ABD’li romancı Edgar Rice Burroghs’un yarattığı “Tarzan”ı konu alan ilk film, “Tarzan of the Apes” (Gorillerin Tarzanı) adıyla ABD’de gösterime girdi. Aktör Elmo Lincoln, beyazperdenin ilk “Tarzan”ı oldu.

-1923. İzmir’e gelen Mustafa Kemal Paşa, Karşıyaka’da trenden inerek, Ege gezisine başladığı gün (14 Ocak) ölen annesinin kabrini ziyaret etti.

1937. Cenevre’de Milletler Cemiyeti toplantısında Hatay’ın bağımsızlığı kabul edildi.

1945. Sovyetler Birliği’nin Kızıl Ordu birlikleri, Polonya’da Almanya’nın kurduğu Auschwitz ve Birkenau kamplarını ele geçirdi.

1947. Öğretim kurumları dışında din eğitimine izin verildi.

1948. İlk teyp satışa çıktı.

1954. Köy Enstitüleri kapatıldı.

1967. Apollo 1 uzay aracı yandı; astronotlar Grissom, White ve Chaffee öldü.

1973. Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ile Yardımcısı Bahadır Demir, bir Ermeni teröristin saldırısında öldü.

1980. Beyoğlu’ndaki tarihi “Markiz Pastanesi” kapandı. Markiz, 23 Aralık 2003’te yeniden açıldı.

1983 - Dünyanın en uzun (53,9 km) denizaltı tüneli açıldı. Tünel Japonya'nın Honshu ve Hokkaido adalarını birbirine bağlıyor.

1991 - Somali diktatörü Muhammed Siyad Barre isyancıların başkent Mogadişu'yu ele geçirmesi üzerine ülkeden kaçtı.

1994 - Özgür Gündem gazetesinin Ankara temsilciliğinde patlama oldu. Gazetenin Ankara Haber Merkezi'ne de molotof kokteyli atıldı.

1996 - Bodrum açıklarındaki Kardak kayalıklarına Yunan ve Türk gazetecilerin ayrı ayrı bayrak dikmeleri Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim yarattı.

1996 - Çocuk Hakları Sözleşmesi Türkiye tarafından çekince koyularak kabul edildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2019, 11:35