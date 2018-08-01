TARİHTE BUGÜN: Almanya Rusya'ya Savaş İlan Etti

Dünya Bülteni/Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Almanya Rusya’ya Savaş İlan Etti (1914)

I.Dünya Savaşı Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun Sırbistan’a savaş ilanı ile başlamıştı. Arkasından savaş hızla yayılmaya başladı. Rusya’nın Sırbistan’a destek vermek için hazırlanması Almanya’yı harekete geçirdi. Bu duruma sessiz kalmayan Almanya 1 Ağustos 1914 tarihinde Rusya’ya savaş ilan etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Yağmacılardan Oluşan İlk Haçlı Ordusu İstanbul’a Ulaştı (1096)

Keşiş Pierre l’Ermitte komutasında ki askerlikle alakasız amaçları büyük oranda yağmacılık olan disiplinsiz halk topluluğundan oluşan ilk Haçlı ordusu 1 Ağustos 1096 tarihinde İstanbul’a ulaştı. Bizans İmparatoru bu disiplinsiz topluluğu görünce hemen Anadolu’ya geçirdi. Bunların Türkler karşısında hiçbir şanslarının olmadığını çok iyi biliyordu. Öyle de oldu, keşiş Pierre canını zor kurtararak kaçtı.

Fokşan Muharebesinde Osmanlı Ordusu Yenildi (1789)

Kırım meselesi yüzünden yeniden büyük bir Osmanlı-Rus savaşı (1787-1792) başladı. Rusya’nın müttefiki olan Avusturya’da Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etti. Savaş Osmanlı Devleti için iyi gitmiyordu. Kemankeş Mustafa Paşa komutasında ki ordu, müttefikler karşısında 1 Ağustos 1789 tarihinde Fokşan’da ağır bir yenilgi aldı.

Amiral Nelson Ebukır’da Napolyon’un Donanmasını Yok Etti (1798)

Napolyon’un Mısır’ı işgal etmesi Osmanlı Devleti, İngiltere ve Rusya’yı bir araya getirdi. İngiliz Donanması komutanı Amiral Nelson, takip ettiği Fransız Donanmasına Ebukır’da baskın yaparak yok etti. Mısır’da bulunan Napolyon komutasında ki Fransız ordusunun Fransa ile bağlantısı kesildi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Üniversitesi ‘’İstanbul Üniversitesi ‘’Açıldı (1933)

İsviçreli profesör Malche’nin hazırladığı rapor doğrultusunda üniversite reformuna karar verildi ve Osmanlı Döneminde kurulmuş olan Darülfünun lağvedildi. Yerine kurulan İstanbul Üniversitesi 1 Ağustos 1933 tarihinde açıldı.

Helsinki Nihai Senedi İmzalandı (1975)

Helsinki’de 35 ülke tarafından bir nevi insan hakları sözleşmesi olan Helsinki Nihai Senedi, 1 Ağustos 1975 tarihinde imzalandı.

Konya’da Öğrenci Yurdunda LPG Tankı Patladı (2008)

Konya’nın Taşkent ilçesi Balcılar beldesinde 1 Ağustos 2008 tarihinde, Okul ve Kurs Talebelerine Yardım Derneği, öğrenci yurdunda LPG tankının patlaması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti ve 27 kişi ise yaralandı.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1521- Osmanlı orduları, Belgrad’ı kuşatma altına aldı.

1571- Lala Mustafa Paşa, Magosa’ya girerek Venedik Cumhuriyeti egemenliğindeki Kıbrıs’ı ele geçirdi.

1927- Mao, Halk Kurtuluş Ordusu’nu kurdu.

1931- New York’tan uçarak Yeşilköy’e inen Russel Boardman ve John Polando adlı havacılar Yalova’da Mustafa Kemal Paşa tarafından kabul edildi.

1936- Berlin Olimpiyatları, Hitler’in de katıldığı seremoniyle açıldı. Amerikalı siyahi atlet Jesse Owens, oyunlarda tüm rekorları alt üst ederek dört altın madalya kazandı.

1950- Türkiye, NATO’ya girmek için yaptığı başvuruyu yineledi.

1953- İstanbul Yeşilköy Havalimanı hizmete açıldı.

1971- Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) kuruldu.

1977- Süleyman Demirel’in başbakanlığında kurulan ve MSP ile MHP’nin koalisyon ortağı olarak katıldığı İkinci MC Hükümeti güvenoyu aldı.

1978- ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi’nde alınan kararla, Türkiye’ye uygulanan silah ambargosu şartlı olarak kaldırıldı.

1988- Trafikte ceza puanı uygulamasına başlandı.

1993- Terör örgütü PKK’nın, Batman’ın Sason ve Hakkari’nin Çukurca ilçelerinde giriştiği iki saldırıda 178 er şehit oldu, 29 er yaralandı.

2001- Azerbaycan, Sovyetler Birliği’ne bağlı iken kabul ettiği Kril alfabesinden; 1920’lerin başında bağımsız iken kısa süre uyguladığı Latin alfabesine yeniden geçti.

2002- ABD, bazı Güneydoğu Asya ülkeleriyle kapsamlı terörle mücadele anlaşması imzaladı.

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2018, 01:00