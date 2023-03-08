Tarihte bugün: Aslan Maşadov şehit oldu

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında öne çıkanlardan bazıları şöyle:

TARİHTE BUGÜN

Kadın İşçilerin Öldüğü Gün ‘’Dünya Kadınlar Günü’’ Oldu (1857)

ABD’nin New York şehrinde çalışama koşullarının iyileştirilmesini isteyen dokuma işçileri büyük bir grev başlattılar. Polis grev yapan işçilere çok sert şekilde müdahale etti. Fabrikaya kilitlenen işçiler çıkan yangın sonrasında kurtulmakta zorlandılar. Kapıların kilitli olması ve barikatlar nedeniyle 8 Mart 1857’de çoğunluğu kadın olan 129 işçi hayatını kaybetti. İlk olarak 1910 yılında bugün Sosyalistlerin aldığı bir karar ile ‘’Dünya Emekçi Kadınlar Günü’’ olarak kutlanmaya başlandı. Birleşmiş Milletler 1975 yılından itibaren 8 Martın Dünya kadınlar günü olarak kutlanmasına karar verdi.

GÜNÜN KİŞİSİ

Aslan Maşadov Şehit Oldu (2005)

SSCB Kızılordusunda topçu Albaylığa kadar yükselmişti. Çeçenistan’ın bağımsızlık savaşında önemli rol oynadı Çeçenistan Devlet Başkanı Dudayev’in şehit olmasının arkasından devlet başkanlığına seçildi. Ilımlı politikaları ile tanındı. İkinci Çeçen-Rus savaşının başlaması üzerine tekrar dağlara dönerek gerilla savaşına devam etti. Rus özel kuvvetlerinin 8 Mart 2005’te bulunduğu Yurt kasabasına düzenlediği baskın sırasında arkadaşları ile birlikte şehit oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

ABD Askerleri Masum Filipinlileri Katletti (1906)

ABD 20.Yüzyılın başında Filipinleri işgal etmişti. Filipinlileri uygarlaştırma gerekçesi ile bir çok katliam gerçekleştirilmişti. Hatta bu katliamlar savaşın bittiği 1902 yılından sonrada devam etmişti. Yazar Mark Twain bu katliamları protesto etmiştir. ABD askerleri 8 Mart 1906 tarihinde Filipinlerde Moro Kraterine gizlenmiş olan aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 600’e yakın kişiyi katlettiler. ABD askerleri tarafından gerçekleştirilen bu olay tarihe Moro Krateri katliamı olarak geçmiştir.

İttihat Ve Terakkicilerin Yargılanması İçin Mahkeme Kuruldu (1919)

Kurtuluşu İngilizlerde gören Sadrazam Damat Ferit Paşa İttihatçıları yargılayarak İngiliz sempatisi kazanmak için sadrazamlığının üçüncü gününde, 8 Mart 1919 tarihli kararname ile Nemrut Mustafa Paşa başkanlığında Divanı Harbi Örfinin kurulmasını sağladı.

Adnan Menderes İstifa Etti (1951)

Kabinesini yenilemek isteyen Adnan Menderes 8 Mart 1951 Tarihinde istifa etti. Cumhurbaşkanı tarafından tekrar görevlendirilen Adnan Menderes hükümeti yeniden kurdu.

Vehbi Koç’un Çalınan Naaşı Bulundu (1997)

Ünlü iş adamı Vehbi Koç’un naaşı mezarından çalındı. Vehbi Koç’un naşı 8 Mart 1997 tarihinde Zincirlikuyu mezarlığında bulundu. Bu olayı gerçekleştirilenler yakalandı. Vehbi Koç ikinci bir cenaze töreni ile tekrar defnedildi.

Abdullah Gül Fazilet Partisi Genel Başkanlığına Aday Oldu (2000)

Fazilet Partisinde yenilikçi kanat olarak adlandırılan grubun desteği ile Abdullah Gül 8 Mart 2000 tarihinde genel başkanlığa aday oldu. Fakat yapılan seçimlerde yeterli çoğunluğu elde edemedi ve Recai Kutan genel başkan oldu.

Elazığ’da Deprem Oldu (2010)

Elazığ'da 8 Mart 2010 tarihinde sabaha yakın merkez üssü Karakoçan ilçesi Başyurt beldesi olan 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremde 51 hayatını kaybetmiş, 74 kişi ise yaralanmıştı.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1933. Türk Dili Tetkik Cemiyeti, Atatürk’ün başkanlığında toplandı.

1944. Gülmece unsuru taşıyan romanlarıyla ünlenen Hüseyin Rahmi Gürpınar, Heybeliada’daki köşkünde öldü. Gürpınar, 17 Ağustos 1864’te İstanbul’da doğmuştu.

1948. Tanımladığı bir deri hastalığı, ‘’Behçet Hastalığı’’ adıyla dünya tıp literatürüne geçen, deri ve zührevi hastalıklar uzmanı Ordinaryüs Profesör Dr. Hulusi Behçet kalp krizi sonucu İstanbul’da öldü.

1952. ABD Philadelphia’da ilk suni kalp ameliyatı yapıldı.

1954. Devletin siyasal prestijine ve mali gücüne zarar getirdiğine karar verilen ya da kişilerin özel hayatına tecavüz eden yazılar yazan gazetecilere ağır cezalar öngören Basın Kanunu, TBMM’den geçti.

1955. Türkiye’nin ilk kanserle savaş dispanseri açıldı.

1962. İstanbul-Ankara-Adana seferini yapan THY Kop uçağı Toroslar’da düştü. 8 yolcu ve 3 kişilik mürettebat öldü.

1963. Suriye’de, bir darbe sonucu, Baasçılar ve Nasırcılar iktidarı ele geçirdi. Baasçı subaylar, şubat ayında, Irak’ta da yönetimi ele geçirmiş ve Başbakan Kasım öldürülmüştü.

1972. Demokratik Parti Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Menderes, Ankara’da havagazıyla intihar etti. Başbakan Adnan Menderes’in oğullarından Mutlu Menderes, 1 Mart 1978’de trafik kazasında ölmüştü. 15 Mart 1996’da ise Aydın Menderes, trafik kazası sonucu felç oldu.

1976. İstanbul’un ilk çok katlı otoparkı, Karaköy’de hizmete girdi.

1984. 8 ilde olağanüstü hal uygulanmasıyla ilgili ‘’Olağanüstü Hal Yönetmeliği’’ yürürlüğe girdi.

1996. Lefkoşa-İstanbul seferini yapan KKTC’ye ait bir yolcu uçağı kaçırılarak önce Sofya’ya, ardından da Münih’e indirildi.

2003 . İstanbul-Diyarbakır seferini yapan THY'nin RC-100 tipi uçağı, Diyarbakır'a inişi sırasında düştü: 74 kişi öldü, 3 kişi yaralı kurtuldu.

2004 . Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Yönetmeliğinin gizliliğini kaldıran yasanın ardından hazırlanan yeni yönetmelik de yürürlüğe girdi. MGK Genel Sekreterliği, yönetmelikte, başbakana bağlı bir kuruluş olarak tanımlandı.