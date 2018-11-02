TARİHTE BUGÜN: Balfour Deklarasyonu yayınlandı

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

İngiltere Filistin’de Yahudi devleti kurulmasını Kabul Etti ‘’Balfour Deklarasyonu’’(1917)

İngiliz Dış İşleri bakanı Balfour, 2 Kasım 1917’de Siyonist Federasyon’u Başkanı Lord Rothschild’e gönderdiği mektup ile İngiltere’nin Filistin’de bir Yahudi devleti kurulmasını kabul ettiğini bildirdi. Bu belge Balfour deklarasyonu olarak tarihe geçmiştir. Batı dünyasının büyük devletleri bu deklarasyondan sonra bu konuda İngiltere ile aynı fikirde olduklarını açıklamışlardır. Böylece Yahudiler büyük bir güç kazanmış oldular. Filistin’de Yahudi devleti kurulması çalışmaları da resmiyet kazanmış oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

İngiliz Ve Fransız Ortak Donanması İstanbul’a Geldi (1853)

Osmanlı-Rus savaşının başlaması üzerine Osmanlı Devletinin isteği ile Çanakkale’de bulunan İngiliz-Fransız ortak donanması 2 Kasım 1853’te İstanbul önlerine geldi. Amaçları Osmanlı Devletinin yanında olduklarını göstermek aynı zamanda da kendileri için de tehlikeli olabilecek Rusların güneye sarkmasını engellemekti.

Bulgarlar Lüleburgaz’da Osmanlı Kuvvetlerini Yendi (1912)

Balkan savaşı başladıktan sonra Osmanlı kuvvetleri arka arkaya kötü sonuçlar alıyordu.Bunlardan biriside Lüleburgaz’da 2 Kasım 1912’de Bulgar ordusuna karşı kaybedilen savaştır. Bulgarlar Çatalca önlerine kadar ilerlediler.

Rusya Osmanlı Devletine Savaş İlan Etti (1914)

Osmanlı Devleti donanmasının 29 Ekimde Rus limanlarını bombalaması sonrasında 2 Kasım 1914’te Rusya Osmanlı Devletine savaş ilan etti.

İttihat Ve Terakki’nin Liderleri Yurdu Terk etti (1918)

Osmanlı Devletini büyük hayallerle I.Dünya Savaşına sokan İttihat Ve Terakki partisinin ileri gelenleri ve özellikle üç lideri Enver Paşa, Talat Paşa ve Cemal Paşa bir Alman denizaltısı ile 2 Kasım 1918’de yurdu terk ettiler.

TBMM Lozan Konferansı Üzerine Gizli Görüşme Yaptı (1922)

Lozan Konferansı konusunda gizli oturum yapan TBMM, 2 Kasım 1922’de Lozan Konferansı’na katılacak heyetin Hükümetçe belirlenmesi kararını aldı.

Şapka Kanunu İçin Hazırlık (1925)

Şapka kanunun ilk işaretini Mustafa Kemal Kastamonu gezisinde vermişti. Bu konudaki önemli adımlardan birisi de Diyanet İşleri Başkanı Rıfat(Börekçi) Hoca’nın şapka giymenin dinen sakıncalı olmadığına dair 2 Kasım 1925 tarihli fetvasıdır.

Stalin Karaçay Türklerini Sürgün Etti (1943)

SSCB lideri Stalin Kafkas halklarından olan Karaçay Türklerinin tamamını Almanlarla işbirliği yaptıkları gerekçesi ile 2 Kasım 1943’ten itibaren Orta Asya ülkelerine sürgün etti. Karaçay Türkleri SSCB’nin ilk sürgün ettiği topluluk oldu. Uzun süre çalışma kamplarında kalan Karaçay Türkleri Kruşçev zamanında yurtlarına dönebilmişler fakat yine de uzun süre hain muamelesi görmüşlerdir.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1934- İçişleri Bakanı Şükrü (Kaya) Bey’in genelgesiyle, radyo programlarından alaturka musiki kaldırıldı.

1936- İngiltere’de BBC, düzenli TV yayınına başladı.

1950- İrlandalı eleştirmen ve Nobel ödüllü yazar George Bernard Shaw 94 yaşında öldü.

1964- Suudi Arabistan Kralı Suud tahttan indirildi; yerine Prens Faysal getirildi.

1970- Salvador Allende, Şili Devlet Başkanı oldu.

1990- Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos göreve başladı.

1998- Prof. Dr. Bahri Savcı, İstanbul’da öldü.

2004 - Şeyh Zayed bin Sultan Al Nahayan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı öldü.

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2018, 09:08