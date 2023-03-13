Tarihte bugün: Bedir Savaşı zaferi kazanıldı

Tarihte bugün meydana gelen olaylar arasında en dikkat çeken vaka Bedir Savaşı var.

TARİHTE BUGÜN

Müslümanlar İle Mekkeli Müşrikler Arasında İlk Savaş Yapıldı ‘’Bedir Savaşı’’ (624)

Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında ilk savaş 13 Mart 624 tarihinde Bedir kuyuları etrafında gerçekleşti. Savaşın sebebi Mekkeli müşriklerin kendilerine verdiği zararı biraz da olsa tazmin etmek isteyen Müslümanlar Mekkelilerin ticaret kervanına el koymak istediler. Müslümanlar kendilerinden üç kat daha fazla olan düşmanı Bedir’de bozguna uğrattılar. Öldürülen müşriklerin arasında komutanları Ebu Cehil’de vardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Romen Diyojen Türkleri Yok Etmek İçin Yola Çıktı (1071)

Bizans İmparatoru Romen Diyojen Türklerin Anadolu’ya olan akınlarını durdurmak istiyordu. Bu amaç ile topladığı ordu ile 13 Mart 1071 tarihinde İstanbul’dan hareket etti. Fakat Romen Diyojen’in bu seferi Malazgirt’te tam bir trajedi ile sonuçlanacaktır.

Karadeniz’in Tarafsızlığı Kaldırıldı (1870)

1856 Paris Antlaşması ile Karadeniz silahsız ve tarafsız hale getirilmişti. Rusya’nın isteği ile Karadeniz’in durumunun ele alınması için Londra’da Osmanlı İmparatorluğu, Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Avusturya’nın katıldığı bir konferans düzenlendi. Konferans sonunda Karadeniz’in tarafsızlığını ortadan kaldıran Londra Antlaşması 13 Mart 1870’de imzalandı.

CHP’li Vekiller Çarşafın Yasaklanmasını İstedi (1956)

Türk Kadınlar Birliği ve Mustafa kemal Derneği öncülüğünde çarşafa karşı bir kampanya başlatıldı. Çarşafın çağdışı bir görüntü sergilediği düşüncesi ile hareket eden bu grup basın desteği de alıyorlardı. Bütün bu kampanyalar sırasında CHP’li üç bayan vekil tarafından 13 Mart 1956’da TBMM’ye çarşafın yasaklanmasına dair bir önerge verildi.

Kennedy Küba Devriminin Etkilerini Sınırlamaya Çalıştı (1961)

ABD Başkanı Kennedy başkan olur olmaz ilk olarak Küba meselesine el attı. Küba devriminin bir komünist devrime dönüşmesi üzerine diğer Latin Amerika ülkelerine yayılması tehlikesi ortaya çıkmıştı. Bunu engellemek isteyen Kennedy 13 Mart 1961’de ‘’Gelişme İttifakı’’ sistemini ortaya attı. Bu Latin Amerika ülkelerine yönelik bir kalkındırma yardım programı idi.

Erzincan’da Şiddetli Bir Deprem Yaşandı (1992)

Erzincan’da 13 Mart 1992 tarihinde 6.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen bu depremde 653 kişi yaşamını yitirdi. Depremin merkez üssü 1939 depreminin merkez üssü yakınlarında idi.

İstanbul Boğazında Tanker Faciası Yaşandı (1994)

Petrol yüklü Kıbrıs Rum Kesimi bandıralı Nassia tankeri İstanbul Boğazında 13 Mart 1994’te bir kuru yük gemisi ile çarpışması sonucu büyük bir yangın çıktı. Bu olayda toplam 30 kişi hayatını kaybetti. İnfilak eden tankerden denize petrol sızmış ve yangın günlerce sürmüştür.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1430. Selanik fethedildi.

1781. Alman kökenli İngiliz astronom William Hershel, Uranüs gezegenini keşfetti.

1893. Tanzimat dönemi yazar ve şairi Muallim Naci, İstanbul’da öldü.

1899. Atatürk, ‘’1283’’ yaka numarasıyla Harp Okulu’nun piyade sınıfına yazıldı.

1919. Kazım Karabekir Paşa, Erzurum’da 15. Kolordu Komutanlığı’na atandı.

1923. Mustafa Kemal, gece yarısı Adana’dan başlayan bir geziye çıktı.

1926. Mustafa Kemal Paşa’nın Falih Rıfkı (Atay) ve Mahmut (Soydan) beylere anlattığı hayat hikayesi ve hatıralarının kısaltılmış şekli, Milliyet gazetesinde yayımlandı.

1934. Yazar Cenap Şahabettin, 64 yaşında öldü.

1952. Gazeteci Yazar Ömer Rıza Doğrul, İstanbul’da öldü.

1955. Fenerbahçe-Galatasaray futbol maçında taraftarlar tribünde birbirine girdi, 1 kişi öldü.

1983. Beylerbeyi’nde restorasyonu süren tarihi İsmail Hakkı Efendi Yalısı, gece çıkan yangında kül oldu. Yalının yanındaki 205 yıllık Beylerbeyi Camisi’nin kubbesi de tamamen hasar gördü.

1996 - İskoçya'nın Dunblane kasabasındaki Dunblane İlkokulunda okulu basan silahlı bir kişi 3 dakika içinde sınıf öğretmeni ve 5-6 yaşlarındaki 16 çocuğu öldürdü. Saldırıdan sonra saldırgan kendi kafasına kurşun sıkarak yaşamına son verdi.

2006 - ABD'de 11 Eylül saldırılarının tek sanığı olan Fas asıllı Fransız Zekeriya Musavi davasında tanıkların yalan söylemeye yönlendirildiği ortaya çıktı. Yargıç, tanıklıkları iptal etti ve duruşmayı askıya aldı.

2016 - Ankara Güvenpark’ta PKK’nın alçak canlı bomba saldırısında 37 canımız katledildi.