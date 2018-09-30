TARİHTE BUGÜN: Çin Halk Cumhuriyeti kuruldu

Dünya Bülteni / Tarih Servisi

GÜNÜN OLAYI

İkinci Büyük Komünist Devlet Çin Halk Cumhuriyeti Kuruldu (1949)

Çin 1912 yılından beri yani Mançu sülalesinin iktidardan düşürülmesinden yana karışıkların sona ermediği bir ülke konumundaydı. Mao Tse-tung öncülüğündeki komünistler Formoza adaları hariç bütün Çin’i ele geçirdiler. Mao Tse-tung 1 Ekim 1949’da Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunu resmen ilan etti. Çin’i ilk tanıyan SSCB oldu. Batı dünyasında ise ilk tanıyan İngiltere’dir.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Sağcılık ve Solculuk Deyimleri Nasıl Ortaya Çıktı?(1791)

Fransız İhtilali ile başa gelen Kurucu Meclis anayasayı hazırladı ve seçimlere gitme kararı alarak kendisini fesh etti. 745 Üyeden oluşan Yasama Meclisi ilk toplantısını 1 Ekim 1791’de yaptı. Meclis tutucular(sağcılar) ve ilericiler (solcular) olmak üzere iki gruba ayrılmıştı. Böylece Meclisteki milletvekillerinin oturma durumuna göre ortaya çıkan sağcılık ve solculuk deyimleri siyaset terminolojisindeki yerini almış oldu.

Osmanlı Devletinde Seferberlik Kararı (1912)

Osmanlı İktidarındaki İttihat Ve Terakkili yöneticiler gözlerinin önünde balkan devletlerinin savaşa hazırlandıklarını fark etmemişlerdi. Hatta Balkan Devletleri Osmanlı Devletine karşı seferberlik ilan edinceye kadar Sırbistan’ın Osmanlı toprakları üzerinden Avrupa’dan aldığı silahları taşımasına bile izin vermişlerdi. Balkan devletleri seferberlik ilan edince Osmanlı hükümeti de durumu anladı ve 1 Ekim 1912’de seferberlik ilan etti.

400 Yıllık Osmanlı Şehri Şam Kaybedildi (1918)

Suriye-Filistin cephesinde İngilizlerin tam donanımlı iki yüz bin kişilik ordusu karşısında geri çekilen kırk bin kişilik Osmanlı Ordusu son olarak 1 Ekim 1918’de Şam’dan çekildi.

İran’ın İngiliz Sömürgesi Olmaktan Kurtulma Çabaları (1927)

SSCB kuruluşunun ilk yıllarından itibaren kendi sınırları çevresindeki devletler ile saldırmazlık ve tarafsızlık antlaşmaları imzalıyordu. İran’da İngilizlerin sömürgeci yaklaşımı karşısında SSCB’ye yanaşmayı uygun buldu. İki devlet arasında 1 Ekim 1927’de bir tarafsızlık ve saldırmazlık antlaşması imzalandı.

Türkiye-ABD Arasında İlk Ticaret Antlaşması (1929)

Türkiye-ABD arasında resmi olarak siyasi ilişkiler 1927 yılında başladı. İki devlet arasında ilk ticaret antlaşması 1 Ekim 1929’da imzalandı.

Hitler’in Versay Antlaşmasının Hükümlerini Çiğnemesi (1934)

Hitleriktidara geldiği ilk andan itibaren Versay antlaşması hükümlerine aykırı olarak silahlanmaya ağırlık verdi. Mesela sivil havacılığı geliştirme ve spor adı altında pilot yetiştiriliyor ve uçak imal ediliyordu. 1933’te alınan bir kararla 1 Ekim 1934’e kadar Alman ordusunun miktarının 100000’de 300000’e çıkarılması kararı alındı.

Yahudi Terör Örgütlerinin Filistin Bölgesindeki İngiliz Askerlerini Hedef Alması (1945)

1939 Yılında İngilizler Filistin’de ki durumun daha kötüye gitmesi üzerine Yahudi göçlerine sınırlama getirmişti. Bu kararla birlikte Filistin’deki İngiliz kuvvetleri kaçak girişleri önlemeye çalıştı. 1 Ekim 1945’te Yahudi Terör Örgütleri Ben Gurion liderliğinde İngiliz kuvvetlerine karşı terör hareketlerine girişilmesi kararı alındı.

Cemal Kamacı Avrupa Profesyonel Boks Şampiyonu Oldu (1972)

Cemal Kamacı 1967 yılında 1 Ekim 1972'de, Ali Sami Yen Stadı'nda düzenlenen unvan maçında Avrupa şampiyonu Roger Zami'yi yenerek 63,5 kg'da bu unvanı ele geçirdi.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1730 - Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, Patrona Halil'in isteği ile Padişah III. Ahmet tarafından boğduruldu.

1898 - Rus Çarı,Yahudilerin şehirlerden kovulmasını emretti.

1951- Hava Harp Okulu açıldı.

1956- Yazar Eflatun Cem Güney, Andersen Masal Ödülü’nü kazandı.

1963- Cezayir Devlet Başkanı Ahmet Bin Bella, ülkede Fransızlar’a ait tüm toprakların kamulaştırılması emrini verdi.

1985- İsrail güçlerinin, Tunus’taki Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bürolarına düzenlediği hava saldırısında 68 kişi öldü.

1987- Mihail Gorbaçov Sovyetler Birliği devlet başkanlığını üstlendi.

1992- Kadınların da harp okullarına alınmasına ilişkin yasa tasarısı TBMM’de kabul edildi.

1995- Afyon Dinar’da 6,1 büyüklüğündeki depremde 90 kişi öldü, 250 kişi yaralandı.

1998- Terör örgütüne destek veren, elebaşını barındıran Suriye’ye karşı önce Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Ateş, ardından Başbakan Mesut Yılmaz uyarılarda bulundu. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, TBMM’nin yeni yasama yılı açılışındaki konuşmasında: ‘’Sabrımız taşmak üzeredir’’ dedi.

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2018, 14:13