TARİHTE BUGÜN: Demokrat Parti kuruldu

Tarih Dosyası /Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Demokrat Parti Kuruldu (1946)

Cumhuriyet halk Partisinden ayrılan Celal Bayar, Adnan Menderes, Tevfik Koraltan ve Fuat Köprülü tarafından 7 Ocak 1946’da demokrat Parti kuruldu. Seksen dört maddelik programının esasını liberalizm ve demokrasi oluşturuyordu. Türk siyasi tarihinde önemli bir yer edinen Demokrat Parti 27 Mayıs 1960 İhtilaline kadar varlığını başarı ile korumuştur.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Fransa Haçlıları Bozguna Uğradı (1148)

Alman Haçlılarının Eskişehir önlerinde uğradığı bozgunu haber alan Fransızlar Anadolu’nun sahillerinden geçmeyi denediler. Ancak Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Mesut Fransa Kralı Louis’in komutasındaki Fransızları Denizli civarında 7 Ocak 1148’de mağlup etti. Alman ve Fransızlardan kurtulabilenler Antakya’ya bin bir güçlükle ulaşabildiler.

İlk Kez Bir Şeyhülislam İdam Edildi (1633)

IV. Murat Osmanlı Devletinde hiç kimsenin dokunulmaz olmadığını göstermek istiyor ve ilmiye sınıfına da devlet otoritesini tanıtmak istiyordu. Zamanın şeyhülislamı Ahizade Hüseyin Efendi 7 Ocak 1633’te idam edildi. Şeyhülislamın idamına neden olan olay ise rüşvet iddiaları ile bir kadı’nın idamına tepki göstermesidir. Bu tepki bizzat Kösem Sultan tarafından IV.Murat’a isyan hazırlığı gibi aktarılmıştır. Ahizade Hüseyin’in idamı ile ulema sınıfına gerekli mesaj verilmiştir.

Manş Denizi İlk Kez Balonla Geçildi (1785)

Fransız havacı Jean Pierre Blanchard ile ABD'li fizikçi John Jeffries, 7 Ocak 1785’te bir balonla ilk kez Manş Denizi'ni geçtiler.

Mustafa Reşit Paşa Öldü (1858)

Tanzimat Fermanının mimarı Mustafa Reşit Paşa elli yedi yaşında iken 7 Ocak 1858’de vefat etti. Mustafa Reşit Paşa Osmanlı Devletinin yönünü tamamen batıya döndürmüştür. Artık Osmanlı devletinin çöküşünü engellemeye çalışanlar çoğunlukla Avrupa’yı örnek alarak çözüm fikirleri oluşturacaklardır. Altı kez sadrazamlık görevine getirilmiştir.

Yabancı Okullardaki Dini Semboller Yasaklandı (1924)

Türkiye Cumhuriyeti içerisinde ki okulların Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak çalışma esaslarının belirlenmesine yönelik ilk uygulamalardan olan ‘’Yabancı okullarda ki dini alametlerin yasaklanmasına’’ dair genelge 7 Ocak 1924’te yayınlandı.

Vietnam Birlikleri Kamboçya’nın Başkentine Girdi (1979)

Vietnam kuvvetleri ilerlemelerine devam ederek 7 Ocak 1979’da başkent Phnom Penh’i işgal ettiler. Kamboçya’yı zulümle idare eden Pol Pot ve gerillaları dağlık bölgelere çekildiler. Tayland ve Çin Pol Pot’u desteklemeye devam ettiler. Böylece Kamboçya’yı kan ve gözyaşına boğan Kızıl Khmer iktidarı sona ermiş oluyordu.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1714. İngiliz Mühendis Henry Mill, daktilo makinesi için patent aldı.

1944. Çorap imalatı hakkı Sümerbank’a verildi.

1946. İlk başarılı yüksek hızlı elektronik bilgisayar “Eniac”, ABD’de kullanıma girdi. “Eniac”, elektronik-dijital bilgisayara giden yolda atılmış büyük adımlardan biri olarak 1955’e kadar kullanıldı.

1950. Karabük Demir ve Çelik İşletmesi’nde “Zeynep” adı verilen yüksek fırın hizmete açıldı.

1979. Hindistan’da yapılan seçimleri, İndra Gandhi’nin Kongre Partisi kazandı.

1984. Fotoğraf ve Sinema Sanatçısı Baha Gelenbevi, 77 yaşında öldü.

1989. Japon İmparatoru Hirohito öldü.

1999. ABD Başkanı Bill Clinton’ın azli istemiyle açılan dava başladı

Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2019, 12:08