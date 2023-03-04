Tarihte bugün: Esad Erbili hazretleri bugün vefat etti (4 Mart günü)

Tarihte bugün veya tarihte 4 Mart günü meydana gelen önemli olaylar arasında neler var?

TARİHTE BUGÜN (4 MART)

Son Halife Abdülmecit Efendi Ve Yakınları Yurt Dışına Sürgün Edildi (1924)

Halifeliğin kaldırılmasından sonra başta halife olmak üzere Osmanlı Hanedanının yurt dışına sürgün edilmesi kararı alınmıştı. Bu karar göre hanedanın erkek üyeleri 24 saat içerisinde kadın ve çocukların ise 3 gün içerisinde yurt dışı edilmesine karar verilmişti. Bu karara uygun olarak son halife Abdülmecit Efendi 4 Mart 1924 tarihinde yurt dışına sürgün edildi. Otomobil ile Çatalca’ya götürülen Son halife oradan trene bindirilerek İsviçre’ye gönderildi. https://www.dunyabulteni.net/tarih-dosyasi/donusu-olmayan-yolculuk-h149687.html

GÜNÜN KİŞİSİ

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Vefat Etti (1193)

Selahattin Eyyubi Türk-İslam Tarihinin büyük hükümdarlarından birisidir.Mısır ve Suriye’de hakim olan Eyyubi devletinin kurucusudur. Haçlılar ile başarılı mücadeleler vermiştir. Hittin savaşında Haçlıları ağır bir mağlubiyete uğrattı. Kudüs şehrini Haçlıların elinden geri aldı. III.Haçlı Seferini sonuçsuz bırakarak İslam dünyasını büyük bir tehlikeden kurtardı. Selahattin Eyyubi 4 Mart 1193’te Şam’da vefat etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Çınar Vakası (Vaka-i Vakvakiye) Başladı (1656)

Osmanlı Tarihinin en kötü yeniçeri isyanlarından olan tarihlerde Çınar Vakası olarak adlandırılan isyan 4 Mart 1656’da isyancıların saraya yürümesi ile başladı. İsyanın nedeni değeri düşük para ile maaş ödenmesi idi. Bu olay sırasında isyancılar birçok devlet adamı ve saray görevlisini öldürdüler. Öldürülenlerin cesetleri Sultan Ahmet meydanında Çınar ağacına asıldı. İranlıların bir efsanesinden esinlenerek bu olaya Vaka-i Vakvakiye adı da verilmiştir. (Dallarında insan yetiştiği söylenen Vakvak ağacı efsanesi)

İzmir İktisat Kongresi Sona Erdi (1923)

Kurtuluş Savaşının sona ermesi ile ülke ekonomisinin masaya yatırılmasına karar verildi. Bu karar gereğince 17 Şubat 1923’te ekonomik alanda faaliyet gösteren her kesimin temsilcilerinin katılımı ile İzmir İktisat Kongresi toplandı. Kongrede ekonomik durum ortay konularak hızlı bir kalkınma için nelerin yapılabileceği üzerinde duruldu. Ayrıca İktisad-ı Misak kabul edildi. İzmir İktisat Kongresi 4 Mart 1923’te sona erdi.

Takrir-i Sükun Kanunu Kaldırıldı (1929)

Şeyh Sait İsyanı nedeniyle çıkarılan Takrir-i Sükun Kanunu (Sessizlik Kanunu) yürürlükten kaldırıldı. Başlangıçta iki yıllığına çıkarılan kanun uzatmalar ile dört yıla ulaşmıştı. Bu kanun hükümete olağanüstü yetkiler veriyordu.

Esad Erbili Hakk'ın rahmetine kavuştu ( 1931)

Ömrünü Allah yolunda hizmet ve irşadla geçiren Es‘ad Efendi Hazretleri, maalesef mâruz bırakıldığı ağır bir zulmün neticesinde zehirlenerek 84 yaşında şehîden vefât etti. (3-4 Mart 1931 gecesi)

İbrahim Rugova Kosova’nın İlk Devlet Başkanı Seçildi (2002)

Kosova’da 1999 yılında başlayan olaylar nedeniyle Piriştina’da sürekli evinde gözaltında tutuldu. Kosova bağımsız olduktan sonra 4 Mart 2002'de Kosova'da Birleşmiş Milletler gözetiminde yapılan seçimlerde cumhurbaşkanlığına kazandı. Batı dünyası ile yakın ilişkiler sürdürülmesine dayalı bir politikayı benimsemiştir. Vefat edene kadar bu görevi sürdürmüştür.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1193 Eyyübi Sultanı Selahaddin Eyyubi, öldü.

1656 Düşük ayarlı para ve alınmayan maaşlar için ayaklanan askerler, IV. Mehmed'in onayıyla saray ağalarını astılar.

1882 İngiltere'de ilk elektrikli tramvay hizmete girdi.

1903 Beşiktaş Jimnastik Kulübü kuruldu.

1924 Happy Birthday To You şarkısı yayımlandı.

1924 Halife Abdülmecit ve hanedan mensupları sınırdışı edildi.

1929 Takrir-i Sükun Kanunu yürürlükten kalktı.

1934 Ankara Radyosu yayınına başladı.

1934. İstanbul Üniversitesi’nde açılan ‘’İnkılap Tarihi Enstitüsü’’nde ilk dersi Milli Eğitim Bakanı Hikmet Bayur verdi.

1940 İstanbul'da yapılan Altıncı Balkan Güreş Şampiyonası'nda Türk takımı beş birincilik alarak altıncı kez şampiyon oldu.

1951 Görevine son verilen Sırrı Levent, haksız uygulamadan dolayı, bakan Tevfik İleri’yi düelloya davet etti.

1954 Boston'da ilk başarılı böbrek nakli gerçekleştirildi.

1962 Nihal Atsız'ın eşine gönderdiği mektuplarda Atatürk'ü ahlaksızlık, İnönü'yü korkaklıkla suçladığı ortaya çıktı.

1964. BM Güvenlik Konseyi, Kıbrıs’a uluslararası güç gönderme kararı aldı.

1967 Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay kendisine "baba", "beyefendi", "paşam" diye hitap edilmesini yasakladı.

1970 Hacı Ali Demirel'e satılan devlet arsaları için soruşturma açıldı. Soruşturma açan kurulun üyeleri görevden alındı.

1979 Uzay fotoğraflarında Jüpiter'in halkaları ilk kez görüldü.

1981 Paris Çalışma Ateşesi Reşat Moralı, ASALA militanlarının saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

1985 Turgut Özal, "Kandilli'de arazi satın alan Suudi Prensi saray değil, 1000 m2'lik ufak bir ev yaptıracak" dedi.

1986 Eski emniyet müdürü ve vali İbrahim Ural, "Süleyman Demirel bana işkence için talimat vermişti" dedi.

1991 Mardin'in İdil ilçesinde yürüyüş yapan kalabalığa ateş açılması sonucu 2 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

1992. İspanya’dan Engizisyon baskısından kaçarak Osmanlı İmparatorluğu’na sığınan Museviler, Türkiye’ye gelişlerinin 500. yılını kutladılar.

1994 Hıncal Uluç uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Saldırganların otomobilinin Alaattin Çakıcı’nın eşine ait olduğu belirlendi.

1994. Dokunulmazlıkları kaldırılan DEP milletvekilleri Leyla Zana, Sırrı Sakık, Ahmet Türk, Selim Sadak ve bağımsız milletvekili Mahmut Alınak, gözaltına alındı. Mezarcı ve DEP Şırnak Milletvekili Selim Sadak serbest bırakıldı.

1997 Başkan Clinton, insan klonlama araştırmalarını yasakladı.

2000 Kürt çocuklarına Kürt isimleri konmasına onay verildi.

2002 İbrahim Rugova, Kosova'nın ilk devlet başkanı seçildi.

2003 . Filipinler'in güneyindeki bir havaalanında, bir sırt çantasına gizlenmiş bomba patladı: 21 kişi öldü.

2005 Matthias Jeschke, arabası ile 6.358 metreye ulaşarak, "bir araçla çıkılan en yüksek konum" rekorunu kırdı.

2012 Vladimir Putin, Rusya Federasyonu’na %59,3 oyla 2. kez devlet başkanı seçildi.