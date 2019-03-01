TARİHTE BUGÜN: Fas bağımsızlığını ilan etti

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Fas Bağımsızlığını İlan Etti (1956)

1912 Yılında Fas İspanya ve Fransa arasında paylaşılarak sömürge haline getirildi. İkinci Dünya savaşında ise başta ABD olmak üzere müttefiklerin üssü haline geldi. Savaştan sonra Fas büyük oranda Fransız sömürgesi haline gelmişti. Ancak Sultan V. Muhammed öncülüğündeki bağımsızlık hareketi giderek güç kazandı. Sonunda Fransa Fas’ın bağımsızlığını kabul etmek zorunda kaldı. Sultan V.Muhammed’in 2 Mart 1956’da tahta geçmesi ile Fas bağımsız oldu.

GÜNÜN KİŞİSİ

Ünlü Alim Ve Mutasavvıf Emir Sultan Vefat Etti (1430)

Anadolu da yetişen büyük alim ve mutasavvıf Emir Sultan 2 Mart 1430 tarihinde bir veba salgını sırasında hayatını kaybetti. Soyu Hz. Peygamberimize (sav) ulaşan Emir Sultan aynı zamanda Yıldırım Bayezid’in de damadı idi. Türbesi Bursa’da kendi ismiyle anılan camiin yanındadır.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Osmanlı Donanması Gelibolu Kalesini Fethetti (1354)

Osmanlı Devleti Karesioğullarının ilhakı ile küçük bir de donanma sahibi olmuştu. Tecrübeli denizci ve komutanlara sahip bu donanmayı Osmanlılar geliştirmeye çalıştılar. Orhan Bey’in oğlu Süleyman Paşa bu donanma ile Çanakkale Boğazını gerek 2 Mart 1354 tarihinde Gelibolu kalesini ele geçirdi. Burası önemli bir deniz üssüydü.

Mühimmat Fabrikası Yandı O Gün Yahudilerin İşe Gelmediği Söylentisi Yayıldı (1949)

Enver Paşa’nın kardeşi Azerbaycan fatihi Nuri Paşa'nın İstanbul Sütlüce’de Mermi ve mühimmat fabrikası vardı. Bu fabrika Mısır ile silah antlaşması yapıldıktan bir süre sonra 2 Mart 1949’da büyük bir yangın çıktı. Yangının çıktığını gören Nuri Paşa’nın İstanbul için büyük tehlike oluşturacak yayılmayı engellemek için içeride kapıyı kapatıp kendisini feda ettiği ve böylelikle büyük bir facianın önüne geçildiği anlatılmaktadır.

Emekli Orgeneral Mustafa Muğlalı İdam Cezası Aldı (1950)

Van’ın Özalp ilçesinde hayvan kaçakçılığı nedeniyle 1943 yılında 33 köylüyü yargısız kurşuna dizdirmekle suçlandığı davada suçlamaları kabul eden emekli orgeneral Mustafa Muğlalı 2 Mart 1950’de idam cezası aldı. Adı geçen olayda kurşuna dizilen 33 kişiden 32’si ölmüştü. Ancak yaşını göz önünde bulunduran mahkeme heyeti bu cezayı 20 yıl hapse çevirdi. Mustafa Muğlalı 71 yaşında iken bir yıl sonra cezaevinde öldü.

Fas Bağımsızlık İlan Etti (1956)

1912 Yılında Fas İspanya ve Fransa arasında paylaşılarak sömürge haline getirildi. İkinci Dünya savaşında ise başta ABD olmak üzere müttefiklerin üssü haline geldi. Savaştan sonra Fas büyük oranda Fransız sömürgesi haline gelmişti. Ancak Sultan V.Muhammed öncülüğündeki bağımsızlık hareketi giderek güç kazandı. Sonunda Fransa Fas’ın bağımsızlığını kabul etmek zorunda kaldı. Sultan V.Muhammed’in 2 Mart 1956’da tahta geçmesi ile Fas bağımsız oldu.

TBMM DEP Milletvekillerinin Dokunulmazlığını Kaldırdı (1994)

Başbakan Tansu Çiller'in isteği üzeri 2 Mart 1994’te TBMM’de altı DEP’li ve bir bağımsız milletvekilinin dokunulmazlığına son verildi. TBMM Genel Kurulu'nda dokunulmazlıkları, kaldırılanlar DEP Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Hatip Dicle, Şırnak Milletvekili Orhan Doğan, Muş Milletvekili Sırrı Sakık, Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana, Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve Şırnak Bağımsız Milletvekili Mahmut Alınak idi. TBMM çıkışında tutuklanan milletvekilleri vatan hainliği ile suçlanıyorlardı.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1924. Halk Fırkası grup toplantısında, Şer’iye ve Evkaf Vekaletlerinin kaldırılmasına ve öğretimin birleştirilmesine karar verildi.

1956. Fransa Fas’ın bağımsızlığını onayladı.

1957. Sporcu, eğitimci Selim Sırrı Tarcan öldü.

1960. Necip Fazıl Kısakürek, Atatürk’ün hatırasına yayım yoluyla hakaret ettiği gerekçesiyle 18 ay hapis cezası daha aldı.

1994. Yönetmen Bilge Olgaç, evinde çıkan yangında 54 yaşında öldü.

1998 . Galileo uzay sondasından gelen bilgilere göre Jupiter'in Ay'ı Europa'nın kalın buzla kaplı yüzeyinin altında sıvı bir okyanus var.

2000. Türk Halk Müziği sanatçısı Özay Gönlüm öldü.

2000. İngiltere, 16 aydır Londra’da ev hapsinde tutulan eski Şili diktatörü Pinochet’in salıverilmesine karar verdi. Pinochet, kendisini isteyen ülkeler itiraz etmeden, ülkeyi terk etti.

2000 TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyeleri, Küçükköy Karakolu'na yaptıkları baskında bir adet Filistin askısı buldu.

2004 . Birleşmiş Milletler'in yayımladığı rapora göre Irak'ta kitle imha silahları yok.

2005 "Bir İmparatorluğun Mimarları ve Mimar Sinan’ın Dehası" adlı fotoğraf sergisi Londra’da açıldı.

2009 Ciner Yayın Holding bünyesinde ve Fatih Altaylı'nın editörlüğünde yayınlanan Gazete Habertürk yayına başladı.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2019, 07:49