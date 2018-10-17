TARİHTE BUGÜN: Fransız polisi Paris'te Cezayirli katliamı yaptı

Tarih Dosyası/ Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Fransız Polisi Paris’te Cezayirli Katliamı Yaptı (1961)

Paris’te 17 Ekim 1961 tarihinde, Fransız polisi bağımsızlık isteyen silahsız Cezayirli göstericilerin üzerine ateş açtı. Öldürülenlerden bazılarının Sen nehrine atıldığı iddiaları sık sık gündeme gelmiştir.Bu saldırıda kaç göstericinin öldüğü hala açıklanmış değildir ancak 200 civarında kişinin ölmüş olduğu yolunda tahminler bulunmaktadır. Fransa Paris katliamını 1999 yılına kadar gizlemeye çalışmıştır. Fransızlar 1830 tarihinde başlayan yaklaşık 130 yıl süren Cezayir işgali boyunca milyonlarca Müslümanı katlettiler. Sadece 1954-1962 arasında 1,5 milyondan fazla Cezayirli Müslüman Fransızlar tarafından acımasızca öldürüldü. http://www.dunyabulteni.net/index.php?aType=haber&ArticleID=151669&q=israilli+generaller

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Türkleri Balkanlardan Atmak İçin Son Teşebbüs (1448)

Varna savaşının üzerinden dört yıl geçmişti. Varna savaşında savaş alanını terk eden Hünyadi Yanoş tekrar şansını denemek istiyordu. Papanın girişimleri ile Macarların öncülüğünde yine bir haçlı ordusu oluşturuldu. İki ordu daha önce I.Kosova savaşının yapıldığı yerde 17 Ekim 1448 tarihinde karşılaştılar. I.Kosova savaşının komutanı I.Murat idi, II.Kosova savaşının komutanı ise II.Murat idi.

İran İle Savaşlara Ara verildi (1736)

İran ile yapılan görüşmeler sonrasında Kasr-ı Şirin antlaşması şartları esas alınarak bir barış antlaşması imzalandı ve bir süreliğine İran ile savaşlar durdurulmuş oldu.

Fransa ile Osmanlı Devleti Sınır Komşusu Oldu (1797)

İtalya’yı ele geçiren Napolyon Viyana’ya doğru ilerlemeye başlamıştı. Avusturya, Fransa ile antlaşmayı tercih etti. İki devlet arasında 17 Ekim 1797’de Campo Formio Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile Avusturya, Fransa’nın ele geçirdiği yerlerdeki hakimiyetini tanımıştı. Böylece Fransa Adriyatik çevresinde Osmanlı İmparatorluğu ile komşu haline geldi. Artık Osmanlı Devleti yeni bir tehditle karşı karşıya idi. Fransızlar Osmanlı yönetimi altındaki Hıristiyan Balkan topluluklarını kışkırtmaya başlamışlardı.

Kafkasya Mücahitlerinin Ünlü Liderlerinden İmam Gazi Muhammed Şehit Düştü (1832)

Şeyh Mansur’un ölümünün üzerinden geçen uzun yıllar sonra Kafkasya mücahitleri bağımsızlık için yeni bir liderin etrafında toplanmışlardı. Bu lider İmam Gazi Muhammed’di.İmam Gazi Muhammed 1829 yılında resmen cihadı başlattı. Doğum yeri Gimri’de Ruslar ile kahramanca vuruşurken 17 Ekim 1832 tarihinde şehit düştü. Bazı araştırmacılar Ruslar tarafından idam edildiğini iddia etmektedirler.

Balkan Devletleri Osmanlı Devletine Savaş İlan Etti. (1912)

Osmanlı Devleti ile Karadağ arasında savaş başlamıştı. Balkan Devletleri Osmanlı Devletine çok ağır şartlar içeren bir ültimatom verdiler. Bu ültimatomun reddedilmesi üzerine 17 Ekim 1912 tarihinde Bulgaristan ile Sırbistan bir gün sonrada Yunanistan Osmanlı Devletine savaş ilan ettiler. Böylece Osmanlı Devleti kendisini hiç istemediği Balkan Savaşının içinde buldu.

TBMM’de Gizli Oturum (1920)

17 Ekim 1920’de gizli oturum görüşmelerine devam edildi ve bu arara görüşülen Misak-ı Milli esaslarına aykırı Sovyet önerileri, TBMM tarafından reddedildi.

Türkiye’nin NATO’ya Katılması İçin Protokol İmzalandı (1951)

Daha önce Ottawa toplantısında Türkiye ile Yunanistan’ın NATO’ya davet edilmesine karar verilmişti. Bu karar üzerine Londra’daki NATO merkezinde Türkiye ile Yunanistan’ın NATO’ya katılmasını sağlayacak olan Londra protokolü 17 Ekim 1951’de imzalandı.

İsrail Turizm Bakanı Öldürüldü (2001)

İsrail- Filistin barışına karşı çıkan İsrail Turizm Bakanı Rehavam Zeevi 17 Ekim 2001’de Kudüs'te öldürüldü. Saldırıyı Filistin Halk Kurtuluş Cephesi adlı örgüt üstlendi.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1849- Polonyalı besteci ve piyanist Frederick Chopin öldü.

1929- Nadir Han Afganistan Kralı oldu.

1933- Albert Einstein, Nazi Almanyası’ndan göçmen olarak Amerika’ya geldi.

1945- Juan Peron, Arjantin Devlet Başkanı oldu.

1956- Türkiye ilk şeker ihracatını gerçekleştirdi.

1962- Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, siyasi Af Kanunu’nu imzaladı; 258 Yassıada hükümlüsünün tahliyesine başlandı.

1972- Türkiye İşçi Partisi davası sonuçlandı. 21 sanığa ağır hapis cezası verildi. Genel Başkan Behice Boran 15 yıla mahkum edildi.

1975- BM ‘’siyonizmin ırkçılığın bir biçimi’’ olduğu kararını aldı.

1998- Prof. Dr. Faruk Erem, İstanbul’da öldü

2003 - Taipei'deki 101 katlı gökdelen, Kuala Lumpur'dakini 50 m geçerek dünyanın en yüksek binası oldu.

2008 - Türkiye 2009 - 2010 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine 151 oyla kabul edildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2018, 07:07