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Tarihte Bugün: II. Abdülhamit meşrutiyete son verdi

II. Abdülhamit, Mebusan Meclisini süresiz olarak kapattı ve meşrutiyete son verdi., Elazığ milletvekili Profesör Celal Ertuğ, "Bir dikta ortamına adım adım yaklaşılmaktadır. Ordunun mesajı açıktır. Demirel derhal istifa etmelidir." dedi. Başbakan Süleyman Demirel ise, "Meşru yollardan geldim. Bulurlar 226'yı, bizi devirirler" dedi.

Tarihte Bugün: II. Abdülhamit meşrutiyete son verdi

1294    Moğol imparatoru Kubilay Han, öldü.
1451    Fatih Sultan Mehmet ikinci kez tahta çıktı.
1546    Alman dini reformist Martin Luther, öldü.
1695    Osmanlılar, Sakız Adası'nı Venedikliler'den geri aldı.
1856    Islahat Fermanı yayınlandı.
1878    II. Abdülhamit, Mebusan Meclisini süresiz olarak kapattı ve meşrutiyete son verdi.
1930    Clyde Tombaugh, ocak ayında çekilen fotoğrafları incelerken Plüton gezegenini keşfetti.
1937    İstanbul'da eşekle nakliyat yasaklandı.
1952    TBMM, Türkiye'nin NATO üyeliğini onayladı.
1967    Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşüldü; 35.000 köyden 15.000'inde okul olmadığı açıklandı.
1971    Elazığ milletvekili Prof. Celal Ertuğ, "Ordunun mesajı açıktır. Demirel gitmelidir." dedi. Demirel ise, "gitmem" dedi.
1981    Besteci ve orkestra şefi Şerif Yüzbaşıoğlu, öldü.
1985    Bakanlar Kurulu ilk defa bir grev kararını erteledi.
1985    Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Ziraat Bankası'nın hamamcılara tarım kredisi verdiğini saptadı.
1995    CHP ve SHP, CHP çatısı altında birleşti. Hikmet Çetin oybirliğiyle genel başkan seçildi.
1997    Tansu Çiller, Refah Partisi’nin desteğiyle TEDAŞ ve TOFAŞ soruşturmalarından aklandı.
2005    SEKA çalışanlarının, iş yerine kapanma eyleminin 30. gününde polis panzerlerle fabrika bahçesine girdi.
2008    Türkiye ve ABD, Kosova'nın bağımsızlığını tanıdı.

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2019, 07:41
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