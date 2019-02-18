Tarihte Bugün: II. Abdülhamit meşrutiyete son verdi

1294 Moğol imparatoru Kubilay Han, öldü.

1451 Fatih Sultan Mehmet ikinci kez tahta çıktı.

1546 Alman dini reformist Martin Luther, öldü.

1695 Osmanlılar, Sakız Adası'nı Venedikliler'den geri aldı.

1856 Islahat Fermanı yayınlandı.

1878 II. Abdülhamit, Mebusan Meclisini süresiz olarak kapattı ve meşrutiyete son verdi.

1930 Clyde Tombaugh, ocak ayında çekilen fotoğrafları incelerken Plüton gezegenini keşfetti.

1937 İstanbul'da eşekle nakliyat yasaklandı.

1952 TBMM, Türkiye'nin NATO üyeliğini onayladı.

1967 Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşüldü; 35.000 köyden 15.000'inde okul olmadığı açıklandı.

1971 Elazığ milletvekili Prof. Celal Ertuğ, "Ordunun mesajı açıktır. Demirel gitmelidir." dedi. Demirel ise, "gitmem" dedi.

1981 Besteci ve orkestra şefi Şerif Yüzbaşıoğlu, öldü.

1985 Bakanlar Kurulu ilk defa bir grev kararını erteledi.

1985 Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Ziraat Bankası'nın hamamcılara tarım kredisi verdiğini saptadı.

1995 CHP ve SHP, CHP çatısı altında birleşti. Hikmet Çetin oybirliğiyle genel başkan seçildi.

1997 Tansu Çiller, Refah Partisi’nin desteğiyle TEDAŞ ve TOFAŞ soruşturmalarından aklandı.

2005 SEKA çalışanlarının, iş yerine kapanma eyleminin 30. gününde polis panzerlerle fabrika bahçesine girdi.

2008 Türkiye ve ABD, Kosova'nın bağımsızlığını tanıdı.

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2019, 07:41