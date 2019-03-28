TARİHTE BUGÜN: İtalyanlar Antalya'yı işgal etti

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

İtalyanlar Antalya’yı İşgal Ettiler (1919)

Antalya’da güvenliği sağlama bahanesiyle İtalyanlar 28 Mart 1919 tarihinde 300 askerle şehri işgal ettiler. O güne kadar İtalyan askerleri limanda savaş gemileri içerisinde bekliyorlardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Şahin Bey Şehit Düştü (1920)

Gaziantep doğumlu olan Şahin Bey’in asıl ismi Mehmet Sait’tir. Askerlik yaşamı Yemen’de er olarak başlamıştır. Burada Başçavuş rütbesi alan Şahin Bey’in kalıcı askerlik görevi başlamıştır. Trablusgarp savaşına katılmış, I.Dünya Savaşında ise Galiçya cephesindegörev almış daha sonra Sina Bölgesine gitmiştir. Burada rütbesi teğmenliğe yükseltilmiştir. Burada iken İngilizlere esir düşmüştür. Mondros Ateşkesi ile serbest kalarak İstanbul’a dönmüştür. Birecik Askerlik Şubesi Başkanlığına tayin edilmişti. Antep bölgesinde ki direnişçilere önderlik etti. Yaklaşık 100 arkadaşı ile Kilis-Antep yolunu keserek Fransızların Antep’e girişini engellemeye çalışmıştı. Fransızların 8000 kişilik kuvvetine karşı dört gün dayanmış sonunda 28 Mart 1920’de şehit olmuştur.

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Kuruldu (1947)

Birleşmiş Milletlerin Ekonomik Ve Sosyal Konseyine bağlı olarak 28 Mart 1947’de Avrupa Ekonomik Komisyonu kuruldu. Üye ülkeler arasında ekonomik koordinasyonu sağlamayı amaç edinmiştir.

Cevdet Sunay Cumhurbaşkanı Oldu (1966)

Cemal Gürsel’in komaya girmesi ve doktorların cumhurbaşkanlığı yapamaz raporu üzerine TBMM’de yeni cumhurbaşkanını belirlemek için seçimler yapıldı. Yapılan oylama sonunda 28 Mart 1966 tarihinde Cevdet Sunay Türkiye Cumhuriyeti’nin beşinci cumhurbaşkanı seçildi. Emekli Genelkurmay Başkanı olan Cevdet Sunay aynı zamanda kontenjan senatörüydü. Çaykara doğumlu olan Cevdet Sunay’ın cumhurbaşkanlığı 28 Mart 1973 tarihinde sona ermiştir.

Gediz Depremi Meydana Geldi (1970)

Kütahya’nın Gediz ilçesi merkez olmak üzere 28 Mart 1970 tarihinde 7.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Bu depremde yaklaşık 1000 kişi hayatını kaybetti. Gediz nereyse tamamen yıkılmış bu nedenle şehir yedi kilometre ileriye yeniden inşa edilmiştir.

Irak Ordusu Altınköprü Katliamını Gerçekleştirdi (1991)

Irak ordusu 28 Mart 1991 tarihinde Kerkük ve Erbil arasında kalan Altınköprü kasabasında Türkmenlere yönelik bir katliam gerçekleştirdi. Bu katliamda 100 civarında Türkmen katledilmiş ve 200’e yakın Türkmen ise yaralanmıştır.

İbrahim Şahin Trafik Kazası Geçirdi (2000)

Mehmet Ağar’ın Emniyet Genel Müdürlüğü zamanında Özel Harekat Dairesi’nin Başkanlığını yaptı. İsmi Susurluk Kazasına karıştı. Hakkında bir çok dava açıldı. Eski Başbakan Tansu Çiller tarafından değerli bir polis şefi olarak nitelendirilen İbrahim Şahin 28 Mart 2000 tarihinde geçirdiği trafik kazasında ağır şekilde yaralanmıştır. İsmi daha sonraki Ergenekon davasında da gündeme gelmiştir.

1854 Kırım Savaşı: Fransa Rusya'ya savaş açtı.

1930 Türkiye, yabancı ülkelerden Türkiye'deki şehirleri için Türkçe adlarını kullanmalarını resmen talep etti. Bu tarihten sonra posta idaresi Angora veya Constatinople olarak adreslenmiş mektupları Ankara ve İstanbul'a ulaştırmadı.

1933 Hitler, Yahudilere ait mağazaları boykot için emir verdi.

1944 Adapazarı ve civarında 2.831 kişinin öldüğü bir deprem oldu.

1947 Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu kuruldu.

1962 1960'da cunta tarafından görevlerinden uzaklaştırılan 147 öğretim üyesinin geri dönmelerini sağlayan kanun kabul edildi.

1963 Sağlık nedenleriyle Celal Bayar’ın serbest bırakılması tepkilere yol açınca cezasının ertelenmesine ilişkin karar kaldırıldı

1965 ABD Alabama'da Martin Luther King'in önderliğinde 25 bin kişi sivil haklar için yürüdü.

1966 Cevdet Sunay cumhurbaşkanı seçildi.

1969 Son Osmanlı halifesi II. Abdülmecit'in oğlu ve Fenerbahçe eski başkanı Ömer Faruk Osmanoğlu, öldü.

1973 Cevdet Sunay'ın cumhurbaşkanlığı süresi bitti.

2006 Diyarbakır'daki cenaze törenine polisin müdahalesi sonucu başlayan 4 gün süren olaylar sonucunda 14 kişi öldü.

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2019, 07:50