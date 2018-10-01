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TARİHTE BUGÜN: Kıbrıs, İngiltere'den bağımsızlığını kazandı

Kıbrıs, İngiltere'den bağımsızlığını kazandı.

TARİHTE BUGÜN: Kıbrıs, İngiltere'den bağımsızlığını kazandı

Dünya Bülteni / Tarih Servisi

331    Makedonya kralı Büyük İskender, Pers İmparatoru III. Darius’u Gaugamela Savaşı’nda yenilgiye uğrattı.
1730    Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, Patrona Halil'in isteği ile Padişah III. Ahmet tarafından boğduruldu.
1880    İlk elektrikli ampul fabrikası, Edison tarafından açıldı.
1898    Rus Çarı, yahudilerin şehirlerden kovulmasını emretti.
1942    Eğlence yerlerinin 22.00'de kapatılması kararı alındı.
1949    Ankara Devlet Tiyatrosu kuruldu.
1951    Hava Harp Okulu açıldı.
1960    Kıbrıs, İngiltere'den bağımsızlığını kazandı.
1972    Boksör Cemal Kamacı, 63,5 kg Avrupa Şampiyonu oldu.
1977    Brezilya'lı futbol yıldızı Pelé futbolu bıraktı.
1985    İsrail'in Tunus'taki Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bürolarına düzenlediği hava saldırısında 68 kişi öldü.
1992    Kadınların da harp okullarına alınmasına ilişkin yasa tasarısı TBMM'de kabul edildi.
1992    Bitlis'in Cevizdalı Köyü'ne saldıran teröristler, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 37 kişiyi öldürdü.
1998    Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, TBMM’nin açılışında terör hakkında "Sabrımız taşmak üzeredir" dedi.
1998    Mihail Gorbaçov, Sovyetler Birliği devlet başkanı oldu.
2004    İspanya'da eşcinsel evlilik kabul edildi.
2012    Samanyolu şarkısının yorumcusu Berkant, öldü.
2012    Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza Fenerbahçe’den ayrıldı.

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