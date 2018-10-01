TARİHTE BUGÜN: Kıbrıs, İngiltere'den bağımsızlığını kazandı

Dünya Bülteni / Tarih Servisi

331 Makedonya kralı Büyük İskender, Pers İmparatoru III. Darius’u Gaugamela Savaşı’nda yenilgiye uğrattı.

1730 Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, Patrona Halil'in isteği ile Padişah III. Ahmet tarafından boğduruldu.

1880 İlk elektrikli ampul fabrikası, Edison tarafından açıldı.

1898 Rus Çarı, yahudilerin şehirlerden kovulmasını emretti.

1942 Eğlence yerlerinin 22.00'de kapatılması kararı alındı.

1949 Ankara Devlet Tiyatrosu kuruldu.

1951 Hava Harp Okulu açıldı.

1960 Kıbrıs, İngiltere'den bağımsızlığını kazandı.

1972 Boksör Cemal Kamacı, 63,5 kg Avrupa Şampiyonu oldu.

1977 Brezilya'lı futbol yıldızı Pelé futbolu bıraktı.

1985 İsrail'in Tunus'taki Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bürolarına düzenlediği hava saldırısında 68 kişi öldü.

1992 Kadınların da harp okullarına alınmasına ilişkin yasa tasarısı TBMM'de kabul edildi.

1992 Bitlis'in Cevizdalı Köyü'ne saldıran teröristler, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 37 kişiyi öldürdü.

1998 Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, TBMM’nin açılışında terör hakkında "Sabrımız taşmak üzeredir" dedi.

1998 Mihail Gorbaçov, Sovyetler Birliği devlet başkanı oldu.

2004 İspanya'da eşcinsel evlilik kabul edildi.

2012 Samanyolu şarkısının yorumcusu Berkant, öldü.

2012 Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza Fenerbahçe’den ayrıldı.