TARİHTE BUGÜN: Kızılordu, Azerbaycan'da '20 Ocak Katliamı'nı gerçekleştirdi

Dünya Bülteni / Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Kızılordu Özgürlük İsteyen Azerileri Katletti (1990)

Azerbaycan’da bağımsızlık hareketleri güçlenmişti. Esaret zincirinin halkasının kopmasını istemeyen SSCB Azerbaycan’a 19-20 Ocak 1990 gecesi özel kuvvetlerle girdi. 20 Ocak günü Bakü’yü tamamen işgal eden Kızılordu birlikleri herkese her şeye ateş açtılar. Bir çok Azeri Türkü’nün katledildiği bu olay tarihte’’Yanvar Katliamı’’ olarak yer aldı. Ancak Azeriler hiçbir şekilde bağımsızlık isteklerinden vazgeçmediler.

GÜNÜN KİŞİSİ

İmam Şafi Kahire’de Vefat Etti (820)

Mısır’da doğmuştur fakat aslen soyu Kureyş kabilesine dayanır. Babası vefat edince annesi onu Mekke’ye getirmiştir. Zekası ve ilme meraklılığı ile tanınmıştır. Çocukluk dönemi maddi sıkıntılar içerisinde geçmiştir. Kur’an-ı Kerim’i yedi yaşında ezberlemişti. İmam Malik’den ve İmam-ı Azam’ın öğrencisi İmam Muhammed’den ders almıştır. Ahmet Bin Hanbel ise ondan ders almıştır. Onun şer’i delillerden çıkardığı hükümlere uyanlara Şafii denilmiştir. İmam Şafi Mısır’da iken elli dört yaşında yakalandığı bir rahatsızlık sonucu vefat etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Mustafa Çelebi Padişahlık İddiası İle Anadolu’ya geçti (1421)

Yıldırım Bayezid’in oğlu Mustafa Çelebi padişahlık iddiası ile tekrar ortaya çıktı ve Edirne’de tahta oturdu. Arkasından yeğeni Sultan II.Murat’ı ortadan kaldırmak için 20 Ocak 1421’de kuvvetleri ile birlikte Gelibolu’dan Lapseki’ye geçti. Ancak başarılı olamadı ve kaçmak isterken Rumeli’de ele geçirildi. Gerçek Mustafa Çelebi olmadığı ‘’düzmece’’ yani sahte olduğu iddiası ile asıldı.

Osmanlı Ordusu Edirne’nin Harap Olmasını İstemedi (1878)

1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı sırasında Ruslar Edirne önlerine kadar ilerlediler. Başkumandan Müşir Süleyman Hüsnü Paşa şehrin harap olasını istemedi ve Kırklareli’ne çekildi. Ancak fazla cephanenin imhası sırasında sıçrayan ateş ile pek çok tarihi eser zarar gördü. Bir kısım eserleri ise 20 Ocak 1878’de şehre giren Ruslar tahrip ettiler.

Midilli Kruvazörü Battı (1918)

Osmanlı Devletinin I.Dünya savaşına girişinin sorumlularından Midilli Kruvazörü Midilli adasında ki İtilaf devletleri donanmasına baskın yapmaya giderken mayın isabet etmesi sonucu Çanakkale Boğazı açıklarında İmroz adası civarında 20 Ocak 19218’de battı.

İlk Anayasa (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu) Kabul Edildi (1920)

TBMM tarafından 20 Ocak 1921 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk anayasası olan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu kabul edildi. Bu anayasa dönemin şartları nedeniyle güçler birliği esasına göre hazırlanmıştır. Geniş kapsamlı değildir çünkü aynı dönemde Kanun-i Esasi yürürlükte idi.

Maraş Kalesinden Türk Bayrağı İndirildi (1919)

Maraş’ı işgal eden Fransızlar 20 Ocak 1919 tarihinde Maraş Kalesinde ki Türk bayrağını indirdiler. Bu olay halkın Fransızlara karşı tepkisinin iyice şiddetlenmesine neden oldu.

Hrant Dink’in Katil Zanlısı Samsun’da Yakalandı (2007)

Hrant Dink’in katil zanlısı Ogün Samast 20 Ocak 2007 tarihinde samsun’da güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Katil zanlısının emniyette Türk bayrağı ile verdiği poz tartışmalara ve soruşturmaya konu oldu.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1918. Gazi Ahmet Muhtar Paşa öldü.

1936. Ankara’da Endüstri Kongresi toplandı. Toplantıda İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı esasları kabul edildi.

1947. Fransa’da Charles De Gaulle, politikadan çekildiğini açıkladı ve görevinden istifa etti.

1949. Gazeteci, yazar Burhan Cahit Morkaya öldü.

1961. Londra Konferansı’nda Kıbrıslı Rumlar, federal yönetim tezini reddetti. Bunun üzerine Kıbrıs Türk toplumu temsilcileri konferanstan çekildi.

1989. Samsunspor kafilesi, Malatyaspor ile yapacağı lig maçına giderken kaza geçirdi, 3 kişi öldü.

1989. Asil Nadir, Günaydın gazetesi, Gelişim yayınlarından sonra Güneş gazetesini de satın aldı.

2001. George W. Bush, Amerika Birleşik Devletleri'nin 43. başkanı seçildi.

2003. MERNİS hizmete girdi.

2009. Barack Obama Amerika Birleşik Devletleri'nin 44. Başkanı olarak göreve başladı.

Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2019, 11:03