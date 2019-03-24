TARİHTE BUGÜN: Meşhur halifelerden Harun Reşit vefat etti

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

Meşhur Halifelerden Harun Reşit Vefat Etti (809)

Harun Reşit Abbasiler döneminin en parlak devrini yaşatan halife olarak bilinmektedir. Harun Reşit zamanında Bağdat dünyanın en gözde şehriydi ve bu zenginliği masallara bile ilham kaynağı olmuştu. Harun Reşit İran’ın Tus şehrinde 46 yaşında 24 Mart 809 tarihinde vefat etti.

Fransız Bilim-Kurgu Yazarı Jules Verne Öldü (1905)

Dünyaca ünlü Fransız bilim-kurgu yazarı Jules Gabriel Verne 24 Mart 1905 yılında hayatını kaybetti. Eserleri günümüzde de zevkle okunmaktadır. Eserleri hemen hemen bütün dillere çevrilmiş ve bir çoğu sinema filmi haline getirilmiştir. Eserlerinde konu ettiği araçlar günümüzde gerçek olmuştur. Konuları genelde uzay, denizaltı ve gökyüzüdür. En meşhur eserleri Denizler Altında Yirmi Bin Fersah (1870), Dünyanın Merkezine Yolculuk (1864) ve Seksen Günde Devr-i Âlem (1873) romanlarıdır.

Hitler Olağanüstü Yetkiler Aldı (1933)

Muhalif milletvekillerinin bir çoğunun tutuklu olduğu için katılamadığı meclis toplantısında Hitler kendisini diktatörlüğe götürecek olan olağanüstü yetkileri 24 Mart 1933’de meclisten aldı. Dört yıl için aldığı bu yetkilere dayanarak bütün partileri yasakladı. Böylece Almanya’yı tekrar büyük bir savaşa sürükleyecek olan Nazi diktatörlüğünü kurdu. Gestapo adlı bir gizli polis teşkilatı kurularak Alman halkı gözetim altına alındı. Ülkedeki her türlü faaliyet Nazi Partisinin kontrolüne geçti.

Alman General Rommel Kuvvetleri Kuzey Afrika’da Taarruza Geçti (1941)

Kuzey Afrika cephesinde İtalyanlar İngilizler karşısında başarısızlığa uğrayarak geri çekildiler. Bunun üzerine Almanlar bölgeye General Erwin Rommel’i gönderdiler. General Rommel elindeki Alman kuvvetleri ile bir süre hazırlandı ve 24 Mart 19412de İngilizlere karşı taarruza geçti. İngilizler bu taarruz karşısında Libya’dan Mısır sınırına kadar geri çekilmek zorunda kaldılar. General Rommel, bu başarısını İngilizlere oranla küçük olan birliklerle kazanması nedeniyle Çöl Tilkisi lakabını aldı. Gerekli takviye kuvveti alamayan General Rommel ileri taarruzunu durdurmak zorunda kaldı. Rommel, daha sonra Hitler’e suikast düzenleyen ekipte yer aldığı gerekçesiyle intihara zorlandı.

ETA Süresiz Ateşkes İlan Etti (2006)

ETA İspanya’nın Fransa sınırında yaşayan Bask kökenli topluluğun bağımsızlığını savunan Marksist-Leninistterör örgüttür. Şu anda yasaklı olan Batasuna Partisi örgütün siyasi kanadını oluşturuyordu. Başlangıçta barışçıl yolları kullanan ETA zamanla silahlı bir örgüte dönüşmüştür. Yaptığı bombalı ve silahlı eylemlerde bir çok insan hayatını kaybetti. ETA örgütü 24 Mart 2006 tarihinde süresiz ateşkes ilan etti. 1959’da kurulmuş 1968’de silahlı kanlı eylemlerine başlamıştır.

İsabel Peron darbe İle İktidardan Uzaklaştırıldı (1976)

Aslen dançı olan İsabel Peron Arjantin devlet başkanı Juan Peron’un üçüncü eşidir. Eşinin ölümü üzerine Arjantin Devlet Başkanı oldu. Başkan olunca ülkedeki derin sosyal, siyasal ve ekonomik sorunlar ile karşı karşıya kaldı. Aldığı tedbirler fazla işe yaramayınca 24 Mart 1976 tarihinde ordunun yönetime el koyması ile iktidardan uzaklaştırıldı. Başkanlıktan uzaklaştırıldıktan sonra uzun süre evinde göz hapsinde tutulmuştur.

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2019, 12:10