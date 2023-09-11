Tarihte bugün ne oldu? 11 Eylül günü meydana gelen önemli tarihsel olaylar

Dünya Bülteni/ Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Dünya Tarihinde Yeni Bir Dönemin Habercisi 11 Eylül Olayı (2001)

Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük terör saldırısı ile sarsıldı. 11 Eylül 2001 günü kaçırılan sivil uçaklar ile askeri üs Pentagon’a ve Dünya Ticaret Merkezi binaları olan ikiz kulelere intihar saldırıları düzenlendi. İkiz kuleler yıkıldı olayda yüzlerce insan hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri hatta bütün dünyada büyük bir şaşkınlık ve şok yaşandı. Ancak bu olay daha sonra ABD’nin dünyanın çeşitli bölgelerine müdahalesinin de yeni bahanesi oldu.

GÜNÜN KİŞİSİ

Pakistan’ın Kurucusu Muhammed Ali Cinnah (1876-1948)

Pakistan'ın kurucusu ve ilk devlet başkanıdır. Tüm Hindistan Müslüman Birliği ve Pakistan bağımsızlık mücadelesinin önderidir. Londra’da hukuk eğitimi almıştır. Önceleri Hindu-Müslüman birliğinden yana iken daha sonra Müslümanların bağımsızlığından yana tavır almıştır. Uzun bir mücadele sonunda Hint Müslümanlarını bir araya getirip Pakistan Devleti’nin kurulmasını sağlamıştır. Pakistan’ın Devlet Başkanı iken 11 Eylül 1948 tarihinde vefat etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Köprünün Çökmesi Şavaşın Sonucunu Belirledi ‘’ Zenta Olayı’’ (1697)

II.Viyana Kuşatmasından sonra başlayan savaşlar bütün hızı ile devam ediyordu.Osmanlı Devleti beş devlete karşı mücadele ediyordu.Ancak 1697’de 11 Eylül günü feci bir olay yaşandı.Osmanlı ordusu Zenta bölgesinde köprüden geçerken köprü çöktü.Ordunun ancak yarısı karşı tarafa geçebilmişti. Karşı tarafa geçenler düşman ordusu tarafından yok edildi. Başta sadrazam olmak üzere bir çok üst rütbeli kişi ile birlikte otuz bine yakın şehit verilmişti. Padişah II.Mustafa güçlükle kurtarılmıştı. Zenta olayı bu savaşlar sırasında bir dönüm noktası oldu.

Plevne Zaferi (1877)

93 Harbi felaketinin efsane savaşlarından olan Plevne müdafaasında Gazi Osman Paşa Ruslara karşı üçüncü zaferi 11 Eylül 1877’de kazandı. Düşman 15 bin civarında kayıp vermişti. Bir türlü Plevne’yi geçememişlerdi. Gazi Osman Paşa hiçbir yardım almadan savunmasını sürdürüyordu. Ruslar’ın buradaki toplam kaybı elli bine ulaşmıştı. İlerleyen günlerde Rus çarı bile bölgeye gelecektir.

İttihat Ve Terakki’nin Ünlü Tetikçisi ‘’Yakup Cemil’’ Kurşuna Dizildi(1916)

Binbaşı Yakup Cemil Çerkes kökenli bir Osmanlı subayıdır. İlk görev yeri Rumeli’de Enver Paşa’nın yanıdır ve burada İttihat Ve Terakki’ye katılmıştır. Aynı zamanda bölgedeki gayri Müslim çeteler ile mücadele ederek gayri nizami harp usullerini öğrenmiştir. Yer altı faaliyetleri ve gerilla savaşları ile ün kazandı. Bir çok faili meçhule adı karıştı. Bab-ı Ali baskınında yer aldı. I.Dünya Savaşı sırasında Teşkilat-ı Mahsusa’da görev aldı. Daha sonra İttihat Ve Terakki ile ters düştü. Hükümeti devirme planları olduğu iddia edilerek idama mahkum edildi ve 11 Eylül 1916 tarihinde kurşuna dizildi.

İrade-i Milliye Milli Mücadele’nin İlk Gazetesi (1919)

Sivas kongresinin son günü İrade-i Milliye adında bir gazete çıkarılmasına karar verildi. Yine aynı gün alınan bir karar ile milli cemiyetler tek çatı altında Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirildi.

Ünlü Mücahit Lider Ömer Muhtar Esir Düştü (1931)

Ömer Muhtar Libya’da İtalyan işgaline karşı direnen mücahitlerin lideri idi. İtalya onun başarılı mücadelesi karşısında çaresiz kalmıştı. Mussolini duruma el attı ve bölgeye sömürgelerin en meşhur generali Graziani’yi atadı.Graziani acımasız kararlar aldı ve mücahitleri yardım kaynaklarından mahrum etti. Sonunda Silanta mevkiinde bir sahabe mezarını ziyaret etmek isterken 11 Eylül 1931’de pusuya düşürüldü ve yakalandı.

TEMA Vakfı Kuruldu (1992)

1980 yılında Hayrettin Karaca'nın Türkiye'nin ilk özel arboretumunu (canlı ağaç müzesi-Yalova’da) kurması aynı zamanda TEMA düşüncesinin de başlangıcı olmuştur. Bitki toplamak amacıyla Türkiye'yi karış karış dolaşan Hayrettin Karaca, erozyon sorununun boyutlarını görünce, sorunun önemini herkese anlatmak ve kavratmak gerektiğine karar verir. TEMA 11 Eylül 1992 tarihinde, Karaca Arboretum'un kurucusu, BM Çevre Ödülü sahibi Hayrettin Karaca ve Tekfen Holding kurucu ortaklarından, Türk-B.D.T. İş Konseyleri Başkanı Nihat Gökyiğit tarafından kurulmuştur.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1853- Elektrikli telgraf ilk kez kullanıldı.

1919- CHP’nin temelini oluşturan Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti, Sivas Kongresi’nin son günü kuruldu.

1926- Ankara otomatik telefon işletmesine açıldı.

1944- Türkiye, Mihver devletlerinden gelebilecek sığınmacılara karşı sınırlarını kapattı.

1954- Ankara’da ‘’Kıbrıs Türktür Komitesi’’ kuruldu.

1957- Ankara’da sağanak yağış sele yol açtı; 133 kişi öldü.

1970- Sovyetler Birliği liderlerinden Nikita Kruşçev öldü.

1973- Şili’nin sosyalist Başkanı Salvador Allende, Augusto Pinochet önderliğindeki ordu tarafından devrildi. Yönetimi terk etmeyeceğini bildiren Allende, ordu güçlerince öldürüldü.

1996- Türkiye İnternet omurgası Turnet açıldı.

2010 – 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası Yarı Final Maçında Türkiye Sırbistan'ı 83-82 yenerek finale yükseldi.