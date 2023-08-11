Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 11 Ağustos günü olayları

Dünya Bülteni - Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Cumhuriyet Gazetesi kapatıldı (1940)

11 Ağustos 1940’ta Bakanlar Kurulu, Cumhuriyet gazetesini kapattı. Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkileri gündeme alan politikaları ve Hitler yanlısı tutumu sebebiyle Bakanlar Kurulu 11 Ağustos 1940 tarihinden itibaren 90 gün süreyle Cumhuriyet Gazetesini kapattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Otlukbeli’nde İki Büyük Türk-İslam Devleti Karşılaştı (1473)

Akkoyunlu Devleti Hükümdarı Uzun Hasan ile Osmanlı Devleti hükümdarı Fatih Sultan Mehmet’in karşı karşıya gelmesi kaçınılmaz olmuştu. Sonunda beklenen karşılaşma 11 Ağustos 1473 tarihinde Otlukbeli’nde gerçekleşti. Mükemmel Osmanlı Ordusunun karşısında, bozkır taktiği ve süvari kuvvetleri ile Uzun Hasan’ın fazla bir şansı olmadı, canını zor kurtardı. Aynı zaman da bu yenilgi Akkoyunlu Devleti’ni yıkılışa götüren en önemli neden oldu.

İtalya’nın Fethi İçin Otranto Alındı (1480)

Gedik Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması 11 Ağustos 1480 tarihinde İtalya’nın Otranto kalesini fethetti. Amaç yapılacak bir İtalya seferinde burası üs olacaktı. Fakat düşünülen İtalya seferine Fatih’in ömrü yetmedi. Otranto yaklaşık 13 ay Osmanlı hakimiyetinde kaldı.

Çad bağımsızlığını kazandı (1960)

Çad 11 Ağustos 1960 tarihinde Fransa'dan bağımsızlığını kazandı. Fakat Çad halkı uzun süre aradığı huzuru bulamadı. Diktatörlerin şiddeti, iç karışıklıklar ve dış saldırılar ülkenin yakasını bırakmadı.

İstanbul’da Tramvaylar Kaldırıldı (1961)

İstanbul’da Sultan Abdülaziz döneminden itibaren (1869) hizmet veren tramvaylar 11 Ağustos 1961 tarihinden itibaren kaldırıldı.

Yassıada yargılamaları sona erdi (1961)

27 Mayıs sonrası başlayan Yassıada yargılamaları 11 Ağustos 1961’de 9 ay 25 gün sonra sona erdi. Yargılanan Demokrat Partililerden eski başbakan Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu burada idama mahkum edildi. Yassıada Yargılamaları bittikten sonra, ada yeniden Deniz Kuvvetlerine teslim edildi ve buradaki eğitim faaliyetleri 1978'e kadar sürdü.



Malezya-Endenozya Savaşı sona erdi (1966)

11 Ağustos 1966’da 3 yıldır süren Malezya - Endonezya savaşı sona erdi. Endonezya, 50’li yıllarda İngilizlerin Malezya, Singapur, Saravak ve Sabah’ı içine alacak bir Federasyon kurma düşüncesine, böyle bir devletin İngiltere’nin kuklası olacağı ve bölge hâkimiyetini eline geçirmeye çalışacağı gerekçesiyle karşı çıktı. Ayrıca Filipinler gibi Endonezya da, Doğu Malezya'yı oluşturan Saravak ve Sabah eyaletleri üzerinde hak iddia etmekteydi. Bu nedenle 1963'te Malezya'ya savaş açan Endonezya hükümetinin askeri darbe ile devrilmesi sonucu 11 Ağustos 1966’da uzakdoğunun iki büyük İslam Devleti arasındaki savaş sona ermiş oldu.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1914. I. Dünya Savaşı’nda İngiliz donanmasından kaçarken Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Osmanlı Devleti’ne sığınan Alman zırhlıları ‘’Goeben’’ ve ‘’Breslau’’nun satın alındığı açıklandı.

1923- İsmet İnönü, Lozan Anlaşması’nı imzaladığı kalemi İstanbul Üniversitesi’ne armağan etti.

1929- Türk Yerli Mallar Sergisi, İstanbul’da Galatasaray Lisesi’nde açıldı.

1934- ‘’Alcatraz Kuşçusu’’ filmine konu olan, ABD’de San Francisco’daki Alcatraz adası hapishanesi hizmete girdi.

1952- Ürdün Meclisi, şizofrenisi nedeniyle tahtta kalması sakıncalı görülen Kral Tallal’ın yerine, oğlu Veliaht Prens Hüseyin’i kral seçti.

1980- Çin’de Mao dönemi resmen tarihe karıştı. Komünist Partisi Merkez Komitesi, Mao ile ilgili tüm resim, demeç ve afişleri yasakladı.

1999- Binyılın son güneş tutulması gerçekleşti.

2002- Almanya’nın Münih Kenti’ndeki 18. Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda bayanlar 1500 metrede Süreyya Ayhan, altın madalya kazanarak tarihe geçti.