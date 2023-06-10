Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 11 Haziran önemli olayları nelerdir?

Dünya Bülteni - Tarih Servisi

GÜNÜN OLAYI

ABD Dünya Siyasetine Aktif Olarak Katılma Kararı Aldı (1948)

SSCB’nin izlediği yayılmacı politika ABD’yi endişelendirmişti. Bunun sonunda Senatör Vanderberg’in önerisinin 11 Haziran 1948 tarihinde kongrede kabul edilmesiyle ABD dünya siyasetine aktif olarak katılma kararı aldı. ABD bu kararla birlikte 1823 tarihinden beri izlediği Monreo Doktrini yani inziva politikasından resmen vazgeçmiş oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Kanuni Sultan Süleyman İran Seferine Çıktı (1534)

Şah İsmail’in yerine geçen oğlu Şah Tahmasb Osmanlı Devleti’nin batı yönünde ki mücadelelerini fırsat bilip sınırda bazı rahatsız edici davranışlarda bulunmuştu. Kanuni Sultan Süleyman ülkesinin doğu sınırlarını tam anlamıyla güvenlik altına almak için 11 Haziran 1534 tarihinde İran Seferi’ne çıktı. Bu sefer sonunda Bağdat hiçbir direniş olmadan kolayca alındı. Şah Tahmasb babasının hatasına düşmedi ve Osmanlı Ordusunun karşısına çıkmadı.

Kızılay’ın Temeli Atıldı (1868)

Osmanlı Devleti zamanında 11 Haziran 1868 tarihinde “Mecruhin ve Mardayı Askeriye İmdat ve Muavenet Cemiyeti” adıyla bugünkü Kızılay’ın temeli atılmıştır. 1877 yılında Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti ve 1947 yılında da Kızılay adını almıştır.

Sırp Kralı ve Kraliçesi Saklandıkları Dolapta Öldürüldü (1903)

Sırbistan Kralı I.Aleksander ile eşi kraliçe Draga 11 Haziran 1903 tarihinde sarayı basan Albay Mashin komutasında ki askerler tarafından saklandıkları dolapta kurşun yağmuruna tutuldular. Kral ve kraliçe bu olay sırasında aldıkları çok sayıda kurşun yarası ile hayatlarını kaybettiler.

Mahmut Şevket Paşa Öldürüldü (1913)

Sadrazam Mahmut Şevket Paşa 11 Haziran 1913 tarihinde Beyazıt meydanında makam otosu içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. 31 Mart isyanını bastıran Hareket Ordusunun komutanıydı. II.Abdülhamit’in tahttan indirilmesinde önemli rol oynayanlardan birisi idi. Bab-ı Ali baskınından sonra sadrazam olmuştur. Mahmut Şevket Paşa’nın ölümü ile yerine Mısır valisi Mehmet Ali Paşa’nı torunu Said Halim Paşa sadrazam yapılmıştır.

Merkez Bankasının Kuruluş Kanunu Kabul Edildi (1930)

Türkiye Büyük Millet Meclisi 11 Haziran 1930 tarihinde Merkez Bankasının kuruluş kanununu kabul etti. Kabul edilen kanun ile hükümetin denetiminde olan hisse oranı %15 ile Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı bankaların ve şirketlerin toplam payını ise %10 ile sınırlamıştı.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

-323 Makedonyalı Büyük İskender, öldü.

1909 Telsizle ilk S.O.S. sinyali, bir İngiliz gemisinden verildi.

1910 Sadayı Millet Gazetesi başyazarı Ahmet Samim, öldürüldü.

1919. Mustafa Kemal, kendisini İstanbul’a geri çağıran Vahdettin’e geri dönmeyeceğini bildirdi.

1927 Gazi Koşusu At Yarışı ilk kez yapıldı. Ankara Hipodromu'ndaki yarışı Atatürk de izledi.

1930 Türkiye ile Yunanistan arasında, Ahali Mübadelesi Antlaşması imzalandı.

1933. Cumhuriyetin ilanının 10’uncu yıldönümünü kutlama kanunu çıkarıldı.

1934 İran Şahı Rıza Pehlevi, ziyaret amacıyla Türkiye’ye geldi.

1937. Atatürk, bütün çiftliklerini ve mallarını millete bağışladığını bildirdi.

1946 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.

1946 İtalya'da krallık sona erdi, Cumhuriyet ilan edildi.

1949 Devlet Tiyatro ve Operası kuruldu. İlk genel müdür, Muhsin Ertuğrul oldu.

1955 300 odalı, 500 yataklı İstanbul Hilton Oteli açıldı.

1960 Bayar ve Menderes, Yassıada'ya götürüldü.

1960. 27 Mayıs öncesi bozulan ekonomik durumu düzeltmek için, hazineye yardım kampanyası düzenlendi.

1966 Şair ve yazar Hamdullah Suphi Tanrıöver, öldü.

1967 6 Gün Savaşı bitti. İsrail; Gazze Şeridi, Golan Tepeleri, Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Sina Yarımadası'nı işgal etti.

1968. Ankara Hukuk Fakültesi, üniversite öğrencilerince işgal edildi.

1970. Güreşçi Ahmet Ayık, Dünya Şampiyonu oldu.

1984 Şair ve yazar Halide Nusret Zorlutuna, öldü.

1987 Eskişehir F-16 uçak motor fabrikası, Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından açıldı.

1990 Şırnak'ta bir köye saldıran PKK, 26 sivili öldürdü.

1997. Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde irticaya karşı Batı Çalışma Grubu oluşturulduğu bildirildi.

1999. Bakanlar Kurulu 13 Mayıs 1999 tarihinde Fazilet Partisi'nden milletvekili seçilen Merve Kavakçı'yı vatandaşlıktan çıkarma kararı aldı. Merve Kavakçı kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtı.

2000 Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad öldü.

2001 Dünya Boks Şampiyonası'nda, 57 kiloda Ramazan Paliani, Dünya Şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

2001. 5 Aralık 1791 yılında 35 yaşındayken ölen dahi besteci Mozart'ın ölüm nedeni olarak Trişinoz hastalığı gösterildi.

2004. Elvan Abeylegesse, Golden League yarışmasında Norveç'in Bergen kentinde koştuğu 5000 metre yarışındaki 14:24.68'lik derecesiyle 7 yıldır kırılamayan 5000 metre Dünya rekorunu kırdı ve Dünya rekoru kıran ilk Türk atlet oldu.

2006 Hatay'da ilin yüz ölçümünün binde 5'inden fazlasının yabancılara satılmış olması nedeniyle satışlar yasakladı.

2008 Kırgız edebiyatçı ve gazeteci Cengiz Aytmatov, öldü.