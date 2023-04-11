Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 11 Nisan günü olayları nelerdir?

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Urfa Fransız İşgalinden Kurtuldu (1920)

Urfa Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra önce İngilizler tarafından işgal edilmişti. Daha sonra şehir Fransızlara teslim edildi. Urfa halkının Fransızlara karşı yürüttüğü mücadele başarılı oldu ve Fransızlar 11 Nisan 1920’de Urfa’yı terk ettiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1984 yılında Urfa’ya Şanlı ünvanını verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Fatih Sultan Mehmet Akkoyunlular Üzerine Sefere Çıktı (1473)

Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan Timurlu ve Karakoyunlu Devletlerine son vermiş gözünü Anadolu’ya dikmişti. Kendisini Timur gibi görmeye başlamış ve Fatih Sultan Mehmet’i de yenebileceğini düşünüyordu. Bu sorunu halletmeyi düşünen Fatih Sultan Mehmet 11 Nisan 1473’te Şehzade Cem’i saltanat naibi olarak bıraktı ve Akkoyunlular üzerine sefere çıktı. Bu sefer Uzun Hasan için sonun başlangıcı idi.

Napolyon’a Karşı İngiliz-Rus İttifakı (1805)

Napolyon’un bütün Avrupa’yı tehdit etmesi üzerine 11 Nisan 1805’te Londra’da süren uzun müzakerelerden sonra, İngiliz-Rus ittifak antlaşması imzalandı. Bu ittifakın Fransa’yı Avrupa’ya karşı tehdit oluşturamayacağı bir duruma getirmek ve gelecekte barış ve istikrar sağlayacak şekilde geleceğin Avrupa’sını yeniden şekillendirmek gibi büyük hedefleri vardı.

Osmanlı Devleti ilk ABD Elçisini Atadı (1867)

Osmanlı-ABD ilişkileri 1830’larda resmi olarak başlamıştı. İlk ABD elçisi resmi olarak 1839’da İstanbul’da göreve başlamıştı. Osmanlı Devleti iç ve dış politikada zor günler yaşadığı bir dönemde ABD ile ilişkileri geliştirmek için 11 Nisan 1867’deEduard Blacque (Bulak) Bey’i ABD elçiliğine atadı. Böylece Osmanlı Devleti ABD’de daimi diplomatik temsilciliği kurmuş oldu.

Son Osmanlı Mebuslar Meclisi Kapatıldı (1920)

Son Osmanlı Mebuslar Meclisi 12 Ocak 1920 tarihinde açılmıştı. Misak-ı Milli kararlarına bozulan İtilaf Devletleri 16 Mart 19120’de İstanbul’u resmen işgal ettiler. İtilaf Devletlerinin baskıları sonunda zaten çalışması iyice imkansız hale gelen Meclis-i Mebusan padişah Vahdettin tarafından 11 Nisan 1920’de kapatıldı.

27 Mayıs Hürriyet ve Anayasa Bayramı Oldu (1963)

Türkiye Büyük Millet Meclisi 11 Nisan 1963 tarihinde aldığı bir karar ile 27 mayısı Hürriyet ve Anayasa Bayramı ilan etti. Bu bayram 12 Eylül darbesi sonrası yürürlükten kaldırıldı.

Arnavutluğun Devlet Başkanı Enver Hoca Öldü (1985)

Arnavutluğun İtalyanlar tarafından işgali sırasında başlayan komünist faaliyetlere katıldı. Bir süre sonra Komünistlerin liderliğini üstlendi. Enver Hoca 1946 yılında Arnavutluğun devlet başkanı oldu. Başlarda SSCB’ye dayalı bir politika izleyen Arnavutluk daha sonra dış dünya ile tamamen irtibatı keserek dışa kapalı bir politika izledi. Ülkesini 41 yıl yöneten Enver Hoca 11 Nisan 1985 tarihinde Tiran’da hayatını kaybetti.

Ankara’da Esnaflar Ekonomik Krizi Protesto Etti (2001)

Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle sıkıntılı günler geçiren esnaflar 11 Nisan 2001 tarihinde Ankara’da protesto mitingi düzenlediler. Miting esnasında olaylar çıktı bu olaylarda bir çok polis memuru da yaralandı.

1905 Einstein, İzafiyet Teorisinı açıkladı.

1919 Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) kuruldu.

1919 15'inci Kolordu Komutanlığı'na atanan Kâzım Karabekir Paşa, Mustafa Kemal Paşa'yı Şişli'deki evinde ziyaret etti.

1920 Damat Ferit, Kuva-yi Milliye aleyhinde bildiri yayınladı.

1920 Meclis-i Mebusan kapatıldı.

1930 Sultanahmet'te büyük kadın mitingi yapıldı. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınması kutlandı.

1957 Ratip Tahir Burak, bir karikatürü nedeniyle tutuklandı.

1963 Adapazarı'nda traktör fabrikası kuruldu.

1965 TIME dergisi Atatürk'ü küçük düşürdüğü iddia edilen yazıları nedeniyle toplatıldı.

1968 Yazar Şule Yüksel Şenler, "Kocaların karılarını dövmesi caizdir; yalnız yüzüne vurulmaz" dedi.

1970 Apollo 13 uzaya fırlatıldı.

1973 Diyanet, at ve eşek kesmenin günah olmadığını açıkladı.

1975 Türk-Irak petrol boru hattının Irak ayağının yapımına başlandı.

1980 Yazar Ümit Kaftancıoğlu İstanbul'da öldürüldü.

1983 Zonguldak'ta bir kömür ocağı onarılırken patlama oldu. 10 madenci öldü, 9 madenci yaralandı.

1985 Arnavutluk Devlet Başkanı Enver Hoca, öldü.

1991 Terörle Mücadele Yasası kabul edildi.

1995 Aylık çalışma süreleri 65 saatten 80 saate çıkarılan Türk Hava Yolları pilotları sefere çıkmadı.

1995 GAP kapsamında Harran Ovası'na ilk su verildi.

2006 İran Devlet Başkanı Mahmut Ahmedinejad, uranyum zenginleştirdiklerini açıkladı.

2009 Dev-Genç Birliği kuruldu.