Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 12 Ağustos günü olayları

Dünya Bülteni / Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Savaş Suçlarını İçeren Cenevre Sözleşmesi İmzalandı (1949)

12 Ağustos 1949 tarihinde Cenevre’de daha önceki üç sözleşme ve bu sözleşmelerin eksiklikleri tamamlanarak yeni bir sözleşme imzalandı. Bu sözleşmede savaş esirlerine yapılacak muameleler ve savaş sırasında sivillerin korunmasına yönelik hükümler getirildi. Bu hükümler uluslar arası alanda geçerli olacaktı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Osmanlı Ordusu II.Mohaç Savaşını Kaybetti (1687)

Osmanlı ordusu 1526 yılında Macaristan ordusunu yok ettiği yerin yakınlarında 12 Ağustos 1687 tarihinde Avusturya ile yaptığı savaşı kaybetti. Kanuni Sultan Süleyman burada Macar ordusunu yok etmişti. Ne tesadüftür ki Sadrazam Süleyman Paşa aynı yerde mağlup oldu.

Ruslar Hotin Önünde Yenildiler (1769)

1768-17774 Osmanlı-Rus savaşı sırasında Ruslar stratejik önemi dolayısı ile birkaç defa Hotin’i alma girişiminde bulundular. Rus ordusuna 12 Ağustos 1769 tarihinde Hotin’de bulunan askerlerin komutanı Ahıskalı Hasan Paşa, taarruz ederek Rusları gafil avladı. Ancak ilerleyen günlerde Osmanlı Ordusu’nun kötü yönetilmesi Hotin’in cephanesi ile birlikte Rusların eline geçmesine neden oldu.

Cumhuriyetin İlk İşçi Örgütlerinden Olan Amele Teali Cemiyeti Kuruldu (1924)

İstanbul’un belli başlı işçi örgütleri bir araya gelerek 12 Ağustos 1924 tarihinde, Amele Teali Cemiyeti’ni kurdular. Bu cemiyet, önceki işçi teşekküllerinden çok daha örgütlü ve faaldi. Emekçi adında bir gazete çıkaran Amele Teali Cemiyeti aynı zamanda bünyesindeki sanatçıları da örgütleyerek Amele Sahnesi adı altında tiyatro gösterileri de düzenliyordu. İktidara yakınlığı ile bilinse de Takrir-i Sükun Yasasından nasibini almış ve 1928 yılında kapatılmıştır.

Serbest Cumhuriyet Fırkası Kuruldu (1930)

Mustafa Kemal’in isteği ile yakın arkadaşlarından Fethi Bey (Okyar) 12 Ağustos 1930 tarihinde liberal eğilimli Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu. Fethi Bey Anadolu’nun bir çok yerini dolaşarak mitingler düzenledi. Fakat partinin kuruluşundan çok kısa süre sonra kurucusu tarafından feshedilerek kapatılması akıllarda bir çok soru işareti bıraktı.

Japon Havayollarına Ait Uçak Düştü 520 Kişi Öldü (1985)

Japon Havayollarına ait bir yolcu uçağı iç hat seferi sırasında, 12 Ağustos 1985 tarihinde Ogura dağına düştü. Bu kazada 520 kişi hayatını kaybetti.

Rusya’ya Ait Kurks Adlı Nükleer Denizaltı Battı (2000)

SSCB’nin dağılmasından sonra inşa edilmiş olan Kurks adlı nükleer denizaltı, 12 Ağustos 2000 tarihinde Barets Denizinde ki bir eğitim sırasında aniden oluşan patlamalarla battı. Kazada 118 mürettabat hayatını kaybetti. Hatta bu mürettabattan bir kısmının kazadan çok sonra kurtarılmayı bekleyerek öldükleri iddia edildi.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1851- İlk düz dikiş makinesini 1850’de Boston’da imal eden Isaac Singer, buluşunun patentini aldı.

1877- Thomas Alva Edison, ‘’Edisonphon’’ adını verdiği ilkel gramofonu geliştirdi.

1908- Ford marka ilk otomobil üretildi.

1910- İstanbul Moda’da ilk tenis kortu açıldı.

1953- Sovyetler Birliği ilk hidrojen bombasını gizlice denedi.

1955- Çağdaş Alman edebiyatının önde gelen isimlerinden yazar Thomas Mann öldü.

1960- İlk Amerikan haberleşme uydusu ‘’Echo One’’, Cape Canaveral’dan fırlatıldı.

1964- 007 James Bond’un yaratıcısı, yazar Ian Fleming öldü.

1977- Araştırmacı yazar Kerim Sadi 77 yaşında öldü.

1996- Başbakan Necmettin Erbakan’ın İran gezisi sırasında, Türkiye ile İran arasında yaklaşık 2 katrilyonluk doğalgaz anlaşması imzalandı. Türkiye 23 yıllık dönem içinde İran’dan 23 milyar dolarlık doğalgaz ithal edecek.

1998- DİE, 30 Kasım 1997’de yapılan genel nüfus sayımının sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye’nin nüfusu: 62 milyon 870 bin 30.

1999- Şair Can Yücel, İzmir’de yaşama veda etti.

1999- “Yılkı Atı” romanının yazarı, şair, ressam ve gazeteci Abbas Sayar öldü.

2000- Tiyatro ve sinema sanatçısı Güzin Özipek öldü.

2001- Kanada’daki 8. Dünya Atletizm Şampiyonası’nda Türk atleti Süreyya Ayhan, bayanlar 1500 metrede 8. oldu ve şampiyona tarihinde finale yükselen ilk Türk sporcu unvanını aldı