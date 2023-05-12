Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 12 Mayıs günü neler yaşandı?

Tarihte bugün veya tarihte 12 Mayıs günü yaşanan olaylar nelerdir?

İşte tarihte bugün yaşanan olaylar:

İstanbul Kuşatması Tüm Şiddetiyle Devam Ediyor (1453)

İstanbul Kuşatması bir aydan fazla bir zamandır tüm şiddetiyle devam ediyordu. Fatih Sultan Mehmet tüm kararlılığını ortaya koyuyor Bizanslılar ise karşı koymak için ellerindeki tüm imkanları kullanıyorlardı. Osmanlı Kuvvetleri 12 Mayıs 1453 tarihinde Edirnekapı ile Tekfur Sarayı arasından büyük bir saldırı gerçekleştirdiler. Ancak Bizanslıların şiddetli direnişi karşısında bu saldırı sonuçsuz kaldı ve ordu geri çekildi.

Fransa Tunus’u İşgal Etti (1881)

Fransa Cezayir’e yerleştikten sonra gözünü Tunus’a dikmişti. Fakat Tunus’u İtalya’da istemekteydi. Almanya ve İngiltere Fransa’yı desteklediler. Çünkü İngiltere Kıbrıs’a yerleşmiş olması nedeniyle Fransa’yı Tunus’a yönlendiriyordu. Almanya ise Alsace-Lorraine’i Fransa’dan almış Fransızların dikkatini başka yöne çevirmeye çalışıyordu. Osmanlı Devleti ise 1877-1878 Rus savaşının çöküntüsü içerisinde idi. Fransa bu müsait ortamı değerlendirdi ve bazı sınır olaylarını bahane ederek Tunus’u işgal etti. Tunus Beyi 12 Mayıs 1881 tarihinde Bardo Antlaşmasını imzalayarak Fransız himayesini kabul etti. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika topraklarından önemli bir parçayı daha kaybetmiş oldu.

İrlanda’nın Bağımsızlığını İsteyen Liderler Kurşuna Dizildi (1916)

İrlanda’da James Connoly öncülüğünde İngiltere’ye karşı bağımsızlık için Paskalya Ayaklanması olarak adlandırılan büyük bir ayaklanma çıktı. Ayaklanma güçlükle bastırıldı. Ayaklanma girişimi liderleri başta James Connoly olmak üzere 12 Mayıs 1916 tarihinde kurşuna dizilerek idam edildiler.

Kuzey Afrika Savaşını Alman Ve İtalyan Kuvvetleri Kaybetti (1943)

I.Dünya Savaşının başlarında İtalya Kuzey Afrika’da Mısır saldırısında İngilizler karşısında yenildiler. Bunun üzerine Hitler General Rommel komutasında bir kısım Alman kuvvetini bölgeye gönderdi. Başlangıçta Rommel başarılı oldu ve İskenderiye’ye kadar ilerledi. Fakat gerekli yardım gelmeyince Almanlar geri çekilmek zorunda kaldılar ve 12 Mayıs 1943 tarihinde de tamamen teslim oldular. Yaklaşık 150 bin civarında alman ve İtalyan askeri esir alınmıştı.

Ankara’da Facia ‘’YİBA Çarşısı Yandı’’(1978)

Ankara’da Dışkapı ile Ulus arasında bulunan YİBA çarşısı 12 Mayıs 1978 tarihinde binanın alt katında bulunan bir çanta imalathanesinde başlayan yangın sonucu yandı. Bu yangında 49 kişi hayatını kaybederken 100’den fazla kişide yaralandı. YİBA çarşısı 1964 yılında açılmıştı. Yangının kalabalık bir saate denk gelmesi ve binada yangın çıkışının olmaması kayıpları arttırmıştır.

Çin’de Siçuan Depremi Yaşandı (2008)

Çin Halk Cumhuriyetinin Siçuan eyaletinde 12 Mayıs 2008 tarihinde 7.8 şiddetinde büyük bir deprem yaşandı. Yaşanan felakette tahminen 70 bin kişi hayatını kaybetti. Sarsıntı bir çok çevre ülkeden hissedildi ve Çin’de üç gün ulusal yas ilan edildi.

1871 Paris Komünü ayrılık halinde kadınlara nafaka hakkı tanıdı.

1916 İrlanda’nın İngiltere’den bağımsızlığını ilan eden Paskalya Ayaklanması’nın öncüsü James Connolly, kurşuna dizildi.

1929 İlk Tıp Bayramı Haydarpaşa Tıp Fakültesi'nde kutlandı.

1940 Kırkpınar'da Tekirdağlı Hüseyin, 6. kez başpehlivan oldu.

1951 Yıkıcı gücü Hiroşima ve Nagazaki'ye atılanların 100 katı olan ilk hidrojen bombası denemesi, Büyük Okyanus'ta yapıldı.

1965 Sovyet uzay aracı Luna5, Ay yüzeyine çarptı.

1976 FKÖ'nün Türkiye'de büro açma isteği kabul edildi.

1978 Liselerde okutulan ahlak dersi kaldırıldı.

1979 TÜSİAD, Ecevit hükümetini eleştiren tam sayfa ilanlar verdi.

1992 Nelson Mandela, Uluslararası Atatürk Barış Ödülü'nü, Türkiye'de insan hakları olmaması gerekçesiyle geri çevirdi.

1998 Silahlı saldırıya uğrayan İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Akın Birdal ağır yaralandı.

1998 Nizamettin Baybaşin'e ait 10 trilyon lira değerinde eroin ve afyon sakızı ele geçirildi.

2001 Brezilya'lı efsane futbolcu ve teknik direktör Didi, öldü.

2005 Film yönetmeni Ömer Kavur, öldü.

2005 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Abdullah Öcalan’ın yeniden yargılanmasını tavsiye etti.

2010 Rusya ile Türkiye arasında vize anlaşması imzalandı.