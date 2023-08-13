Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 13 Ağustos günü meydana gelen önemli olaylar

Dünya Bülteni / Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Modern Hemşireliğin Kurucusu Florence Nightingale Öldü (1910)

Floransa doğumlu olan Florence Nightingale, hastaların yeterince bakılmadığı ve bu yüzden bir çoğunun öldüğünü düşünerek hastabakıcılığı (o zamanlar hemşirelik yoktu) seçmişti. 1854 Kırım savaşı sırasında İstanbul’a gelmiş ve Selimiye kışlasında yaralı İngiliz askerlerin tedavisi ile adını duyurmuştur. Modern hemşireliğin kurucusu olarak kabul edilen Florence Nightingale, 13 Ağustos 1910 tarihinde 90 yaşlarında iken vefat etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Avusturya Barış İstedi (1739)

Avusturyalılar Osmanlı ordusuna karşı Belgrat savunmasında yaklaşık 40 bin kayıp verdiler. Bu olay sonrasında 13 Ağustos 1739 tarihinde barış istediler. Çünkü savaş sürerse daha fazla toprak kaybedeceklerini düşünüyorlardı. Belgrat’ı gözden çıkarmışlardı.

Osmanlı Devleti Rusya’ya Harp İlan Etti (1787)

Rus’dan Kırım’ı geri almak isteyen Osmanlı Devleti 13 Ağustos 1787 tarihinde Rusya’ya harp ilan etti. Ancak yaklaşık beş yıl süren bu savaş istenildiği gibi gitmedi ve yine yenilgi ile sonlandı. Hatta bu savaş sırasında Rusların Özi katliamını duyan padişah I.Abdülhamit üzüntüsünden vefat etmişti. Osmanlı Devleti bu savaş sırasında Avusturya ile de savaşmak zorunda kalmıştı.

Ortaokullara Din Bilgisi Dersi Konuldu (1956)

Türkiye’de 13 Ağustos 1956 tarihinde orta okullara din dersi konuldu. Bu karar 13.8.1956 tarih ve 4–7805 sayılı İcra Vekilleri Heyeti’nin kararı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın 17.9.1956 tarih ve 921 sayılı genelgesi ile Orta Okullar ve diğer dengi okulların 1. ve 2. sınıflarına “Din Bilgisi” dersleri konulması ile ilgili genelgesi ile yürürlüğe girdi. İsteyen veliler dilekçe ile çocuklarının bu dersten muaf tutulmasını isteyebiliyorlardı.

Orta Afrika Cumhuriyeti Bağımsızlığını İlan Etti (1961)

Uzun yıllar Fransız sömürgesi olarak kalan Orta Afrika Cumhuriyeti 13 Ağustos 1961 tarihinde bağımsızlığını ilan etti. Ancak siyasi istikrarsızlıklar diğer bir çok sömürgecilikten kurtulan Afrika ülkesinde olduğu gibi halen devam etmektedir.

Berlin Duvarının İnşasına Başlandı (1961)

Doğu Almanya vatandaşlarının batıya kaçmasını bir türlü engelleyemeyince Berlin Duvarı’nın inşasına karar verdi. Önceleri duvar yerine basit bir tel örgü çekilmişti. Yapımına 13 Ağustos 1961 tarihinde başlanan Berlin Duvarı kısa sürede bitirildi ve üzeri tel örgü ile kaplanan bu duvarın uzunluğu 46 km’yi buldu. Utanç duvarı adı verilen bu duvar 1989 tarihinde yıkılmıştır.

Gatumba Mülteci Kampına Baskın Yapıldı (2004)

Brundi’de bulunan Gatumba mülteci kampına kimliği belirsiz kişiler tarafından 13 Ağustos 2004 gecesi silahlı baskın düzenlendi. Baskın sonucunda Kongolu Tutsi kabilesinden olan 156 kişi öldürüldü ve bir çok kişi de yaralandı.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1922- Büyük Taarruz öncesinde, Fevzi Paşa ve karargahı, gizlice cepheye gitti. Ve 14 Ağustos’ta birliklerin güneye ve cepheye doğru kaydırılmasına sessizce başlandı.

1923- Mustafa Kemal, yeniden Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi.

1950- Darülbedayi’nin en eski kadın oyuncularından, Ermeni asıllı Türk tiyatro sanatçısı, kantocu Kınar (Sıvacıyan) hanım, İstanbul’da öldü.

1966- Çin’de Mao ‘’Kültür Devrimi’’ni ilan etti.

1993- Eski Cumhuriyet Senatosu başkanlarından Tekin Arıburun öldü.

1999- Uluslararası tahkim yolunu açan Anayasa değişikliği kabul edildi.

2003- Sinemanın karakter oyuncusu Kazım Kartal 67 yaşında İstanbul’da öldü