Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 13 Ekim günü meydana gelen önemli olaylar

Tarih Dosyası/ Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Kars Antlaşması ile doğu sınırı Kesinleşti (1921)

Sakarya zaferinden bir süre sonra SSCB’ye bağlı Kafkas Cumhuriyetleri (Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan ile TBMM (Kazım Karabekir başkanlığında bir heyet) arasında 13 Ekim 1913’te Kars Antlaşması imzalandı. Böylece doğu sınırı kesinleşmiş oldu. Artık buradaki kuvvetler batı cephesine kaydırılabilirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Deli Petro Türkler Karşısında İlk Yenilgisini Aldı (1695)

Çar I.Petro çok kalabalık bir orduyla Azak kalesini kuşattı. Kuşatmada başarısız olan Rus Çarı I.Petro ağır kayıplar üzerine 13 Ekim 1695’te geri çekildi. Ancak bir yıl sonra tekrar geldi ve kaleyi teslim aldı. O tarihe kadar Karadeniz Osmanlı devletinin bir iç denizi idi. On beş yıl sonra Azak geri alındı ama Ruslar Karadeniz’e ulaşma hedefinden asla vazgeçmediler.

Balkan Devletleri Ültimatom Verdiler (1912)

Balkan Devletleri 13 Ekim 1912’de Osmanlı Devletine Ültimatom vererek 1878 berlin Antlaşması doğrultusunda hazırlanan 1880 Balkan reformlarının uygulanmasını ve seferberlik kararını kaldırmasını istediler.

Doğu Sınırı Kesinleşti (1921)

Sakarya zaferinden bir süre sonra SSCB’ye bağlı Kafkas Cumhuriyetleri (Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan ile TBMM (Kazım Karabekir başkanlığında bir heyet) arasında 13 Ekim 1913’te Kars Antlaşması imzalandı. Böylece doğu sınırı kesinleşmiş oldu. Artık buradaki kuvvetler batı cephesine kaydırılabilirdi.

Yeni Türk Devletinin Başkenti Ankara Oldu (1923)

İsmet Paşa ve 13 arkadaşı "Türkiye Devleti'nin başkenti Ankara'dır." şeklindeki bir maddelik kanun teklifi vermesiyle Ankara’nın resmi olarak başkent olması yolu açıldı. Bu önergede gerekçe olarak: ‘’Lozan tahliye protokolünden sonra işgal altında toprak kalmadığını, ülkenin bütünlüğü sağlandığını, Türkiye'nin idare merkezinin seçimi sırası geldiğini, Lozan'da kabul edilen hükümler (boğazlarla ilgili) nedeniyle ülkenin kuvvet kaynağını ve gelişmesini Anadolu'nun merkezinde , coğrafya ve stratejinin, iç ve dış güvenliğin gereklerini aramak zorunda olduklarını, ülkenin idare merkezi konusunda iç ve dış tereddütlere son vermek gerektiğini, bu merkezin Anadolu'da ve Ankara'da olması gerekli olduğu’’ üzerinde durulmuştu.TBMM tarafından 13 Ekim 1923 kabul edilen kanun ile Ankara yeni Türk devletinin başkenti oldu.

Taraf Değiştiren İtalya Almanya’ya Savaş İlan Etti (1943)

Müttefiklerin İtalya’yı ele geçirmesi üzerine Mussolini iktidardan düşürüldü ve Faşişt Parti kapatıldı. Yeni yönetim müttefikler ile bir mütareke yaparak 13 Ekim 1943’te Almanya’ya savaş ilan etti.

Mısır Hükümetine Nota Verildi (1951)

İngiltere Mısır’dan tamamen çekilmek istemiyor hatta özellikle Süveyş kanalında kalmak istiyordu. 13 Ekim 1913’te ABD, İngiltere, Fransa ve Türkiye Mısır’a ortak bir nota vererek oluşturulacak Ortadoğu komutanlığı denen bir askeri ittifak ile Süveyş kanalı bölgesinin korunmasını istediler. Türkiye’nin bu konuda işbirliği nedeni NATO’ya girme çabasından kaynaklanıyordu.

Arkadaşlarını Yiyerek Hayatta Kaldılar (1972)

Uruguay Hava Kuvvetlerine ait bir uçak 13 Ekim 1972 günü And dağlarında düştü. Kazadan sonra on altı kişi olağanüstü bir çaba ile iki ay sağ kalmayı başardılar ve kurtuldular. Kazazedelerin yaşadıkları en kötü anılardan birisi hayatta kalmak için arkadaşlarını yemek zorunda kalmış olmalarıydı. Bu olay üzerine bir çok kitap yazılmış ve filmler çekilmiştir.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1773- Fransız astronom Charles Messier, Girdap Gökadası’nı keşfetti.

1911- İtalyanlar Derne'yi işgal etti.

1914- Garrett Morgan gaz maskesini icat etti ve patentini aldı.

1918- Talat Paşa liderliğindeki İttihat ve Terakki hükümeti istifa etti.

1921- TBMM Hükümeti ile Kafkas Cumhuriyetleri (Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan) arasında Kars Antlaşması imzalandı.

1923- TBMM'de, Ankara'nın hükümet merkezi olması kararlaştırıldı.

1955- Suna Kan, ''Viotti Keman Yarışması''nda birinci oldu. Yarışma, ünlü İtalyan kemancı Giovanni Battista Viotti adına düzenlenmişti.

1956-Şair Cahit Sıtkı Tarancı, öldü.

1968- Avustralya’ya ilk Türk işçi kafilesi hareket etti.

1973- Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı 87 yaşında öldü.

1983- 12 Eylül 1980’den sonra oluşturulan Danışma Meclisi’nin görevi sona erdi.

1986- Tiyatro sanatçısı Kamran Yüce, 60 yaşında trafik kazasında öldü.

1994- Halil Bezmen’e ait trilyonlar değerindeki antika, tarihi eser ve tablo, ABD’ye kaçırılmak üzereyken Mali Polis tarafından ele geçirildi.

1994- Mali Polis, Halil Bezmen'e ait trilyonlarca lira değerindeki antika, tarihi eser ve tabloyu, ABD'ye kaçırılmak üzereyken ele geçirdi.

1995- Prag’daki Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası’nda, 82 kiloda Hamza Yerlikaya Dünya Şampiyonu oldu.

1995- İngiliz fizikçi Joseph Rotblat ve içinde bulunduğu antinükleer grup, Nobel Barış Ödülü’nü aldı.

1996- Radikal gazetesi yayın hayatına başladı.

1999- Gazeteci, sinema ve tiyatro yazarı Mahmut Tali Öngören vefat etti.

2002 - Sırbistan'da, Slobodan Miloşeviç'in devrilmesinden sonra düzenlenen ilk devlet başkanlığı seçimi katılımın düşük olması nedeniyle geçersiz sayıldı.

2005- Barış Harekatı öncesi yıllarda Kıbrıs'ta beş yıl gizli Türk Mukavemet Teşkilatını yöneten ''Bozkurt'' kod adlı emekli Tuğgeneral Kenan Çoygun, 81 yaşında Ankara'da yaşamını yitirdi.

2006 - Birleşmiş Milletler genel kurulu, Güney Kore dışişleri bakanı Ban Ki-Moon'u yeni BM Genel Sekreteri olarak resmen atadı. Moon görevi Kofi Annan'dan 1 Ocak 2007'de devraldı.

2006 - Nobel Barış Ödülü, Bangladeş'li Muhammed Yunus ve Grameen Bank arasında paylaştırıldı.

2006- Anayasa değişikliğiyle milletvekili seçilme yaşı 25'e indirildi.

2012- Türkiye'den KKTC'ye yıllık 75 milyon metreküp içme ve sulama suyu taşıyacak KKTC Su Temin Projesi'nin su geçişi ve kara yapılarının temeli, Mersin'in Anamur ilçesinde atıldı.

2013- FIVB Kadınlar Dünya Kulüplerarası Voleybol Şampiyonası final maçında Vakıfbank, Brezilya'nın Unilever Volei takımını 3-0 yenerek, kupanın sahibi oldu.

2013- Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletindeki köprüde yaşanan izdiham nedeniyle 109 kişi hayatını kaybetti.

2015- Filistin devletinin bayrağı, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde de göndere çekildi.

2016- Körfez İşbirliği Konseyi, FETÖ'yü terör örgütü olarak niteleyerek, Türkiye'nin örgütle mücadelesini desteklediğini bildirdi.

2016- İsveç Kraliyet Akademisi Bob Dylan'ın "Amerikan müziğinde yeni şiirsel anlatım yarattığı için" Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldüğünü açıkladı.