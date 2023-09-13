Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 13 Eylül günü meydana gelen önemli olaylar

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Sakarya Meydan Muharebesi Kazanıldı (1921)

Yunanlıların 23 Ağustos 1921’de Sakarya nehrinin doğusuna geçmek için saldırmaları ile başlayan Sakarya Meydan Muharebesi Türk ordusunun kesin zaferi ile sonuçlandı. Yirmi iki gün yirmi iki gece yüz kilometrelik bir hat üzerinde cereyan eden savaş sonunda 13 Eylül 1921 günü Yunan ordusunun Sakarya Nehrinin batısına atılması ile bitti. Bu savaşa tarihimizde subaylar savaşı da denir. Çünkü çok fazla sayıda subay şehit olmuş ve yaralanmıştı. Sakarya zaferinin kazanılması kurtuluş savaşının da dönüm noktasını oluşturur. Artık Yunan saldırısı kesinlikle durdurulmuş Yunanlılar savunmaya geçmek zorunda kalmışlardır.

GÜNÜN KİŞİSİ

Şinasi (1826-1871)

Ünlü edebiyatçılarımızdan Şinasi 13 Eylül 1871’de öldü. Edebiyat alanında ki batılılaşmanın öncülerindendir. Eserlerinden Şair Evlenmesi Edebiyat Tarihimizin tiyatro dalında yazılmış ilk eseridir. 1849'da Maliye alanında eğitim alması için devlet tarafından Paris'e gönderildi fakat burada edebiyat ve dil konusunu tercih etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Venedik’te Büyük Patlama (1569)

13 Eylül 1569’da Venedik’te bir barut fabrikası infilak etti ve arkasından büyük bir yangın çıktı. Patlamanın gerçekleştiği bölge Venedik askeri gücünün merkezi idi. Patlamanın Venedik askeri gücüne büyük zarar verdiğini düşünen Osmanlı Devleti Kıbrıs’ı almaya karar verdi. Çünkü Venediklilerin kontrolündeki Kıbrıs Doğu Akdeniz’de büyük bir güvenlik zafiyeti oluşturuyordu. İstanbul’da bu amaçla büyük bir donanma hazırlandı ve yola çıkarıldı.

Tunus’un Fethi (1574)

Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa idaresindeki Osmanlı donanması 1574 baharında Tunus’u almak üzere yola çıktı. Bölgedeki bütün beylerbeyleri de bu sefere iştirak ettiler. Son olarak Bastion şehrinin 13 Eylül 1574 günü İspanyollardan alınması ile Tunus Osmanlı idaresine girdi.

İstanbul’da Yangın (1792)

13 Eylül 1792’de İstanbul’da yaklaşık on sekiz saat süren bir yangın çıktı. Yangın bir helvacı dükkanın dan başlamış Ağa Kapısı civarı, Dökmeciler, Tahtakale, Mercan Çarşısı, Tarakçılar ve Uzunçarşı tamamen yanmıştı.

Kırım Savaşı (1854)

Rusya’ya karşı birleşen Osmanlı, Fransız ve İngiliz kuvvetleri 13 Eylül 1854’de Kırım’a ulaştı. Artık Osmanlı-Rus savaşının ağırlık merkezi Kırım olacaktır.

Kuleli Vakası (1859)

İstanbul’da bazı kişiler tarafından gizli Fedailer Cemiyeti kurulmuştu. Cemiyetin amacı Sultan Abdülmecit’i tahttan uzaklaştırmak ve batı tarzı uygulamaları kaldırarak İslami esasları geçerli kılmaktı. Cemiyet Kılıç Ali Paşa camiinde toplantı halinde iken 13 Eylül 1859’da baskın yapıldı ve cemiyetin ileri gelenleri tutuklandı. Mahkemenin verdiği ölüm cezaları hükümdar tarafından kürek mahkumluğuna çevrildi. Bu olay yargılamalar Kuleli Kışlasında yapıldığı için tarihe ‘’Kuleli Vakası’’ olarak geçti. Ayrıntılar için: http://www.dunyabulteni.net/index.php?aType=haber&ArticleID=127631&q=kuleli+vakas%C4%B1

İzmir Yangını (1922)

13 Eylül 1922’de İzmir’de Ermeni mahallesinden başlayan büyük bir yangın çıktı.Bir sabotaj sonucu çıktığı düşünülen yangın da yirmi binden fazla ev ve işyeri zarar gördü. Yangının nasıl çıktığı ve sorumluların kimler olduğu hala tartışılmaktadır.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1920- Mustafa Kemal’in ‘’Halkçılık Programı’’ TBMM’ye sunuldu.

1921- Sakarya Meydan Savaşı kazanıldı.

1925- Şark İstiklal Mahkemesi’nde yargılanan gazeteciler, Mustafa Kemal Paşa’nın mektubu üzerine beraat ettiler.

1968- Arnavutluk, Varşova Paktı’ndan ayrıldı.

1980- Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Kenan Evren, Devlet Başkanlığı’nı üstlendi.

1987- Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Rahşan Ecevit görevinden ayrıldı. Yerine, oy birliğiyle Bülent Ecevit seçildi.

1991- Futbolun ‘’Taçsız Kralı’’ Metin Oktay, trafik kazasında öldü.

1997- Polonya’da yapılan Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası’nda Şeref Eroğlu ile Ercan Yıldız altın madalya kazandı.

1998- Halkçı Parti’nin Kurucu Genel Başkanı Necdet Calp Ankara’da öldü.

2000- Milli Gençlik Vakfı şubeleri yurt genelinde kapatılmaya başlandı.