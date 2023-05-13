Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 13 Mayıs günü neler yaşandı?

Tarihte bugün meydana gelen olaylardan bazıları şöyle:

Muavenet-i Milliye Goliath’ı Batırdı İngiltere ‘de Hükümet Sarsıldı (1915)

İngilizlerin Goliath adlı büyük bir zırhlısı Morto koyuna demirlemiş buradan Türk tabyalarına göz açtırmıyordu. Bu duruma son vermek için harekete geçildi ve küçük bir gemi olan Muavenet-i Milliye Goliath’ı bertaraf etmek için görevlendirilince 12-13 Mayıs gece yarısı harekete geçti.

Işıklarını söndürüp gece karanlığında bütün tehlikeleri göze alarak ilerledi. Burnu döner dönmez büyük zırhlılardan Goliath bütün heybetiyle karşılarındaydı ancak yaklaşmak gerekiyordu. Bu hiç de kolay değildi çünkü projektörler sürekli etrafı tarıyorlardı. Nitekim az bir mesafe kala nöbetçilerden birisi tarafından fark edildiler. İngiliz nöbetçinin kimsiniz sorusuna İngilizce ve İngiliz aksanıyla ‘’büyük bir haberimiz var’’ diyerek cevap verildi. İngiliz nöbetçi subayı uyanamamıştı ya da düşmanın bu kadar cesur bir teşebbüs yapabileceğine ihtimal vermemiş olmalı ki alarm vermeye gerek duymadı. Bu bir iki cümle gerekli zamanı kazandırmış iki torpil peş peşe denize bırakılmıştı. Bir süre sonra Goliath’ın baş tarafında büyük bir patlama meydana geldi. Koca dev gemi 500 kadar personeli ile birlikte birkaç dakika içerisinde daha ne olduğunu anlayamadan Çanakkale boğazının suları içerisinde kayboldu.

Süleyman Demirel’e Yumruklu Saldırı Yapıldı (1975)

Üzerine giydiği sahte yüzbaşı elbisesi ile başbakanlık önüne gelen Vural Önsel adlı bir kişi başbakanlık binası önündeki merdivenlerde 13 Mayıs 1975 günü Süleyman Demirel’e yumruklu saldırı da bulundu. Otuz dört yaşında olduğu belirlenen saldırganın annesi oğlunun ruh sağlığının yerinde olmadığını iddia etti. Bu olaydan saldırga bir buçuk yıl hapis cezası aldı. Saldırganın cebinden CHP Çankaya örgütüne ait bir seminer giriş kartı bulunması çeşitli yorumları beraberinde getirdi.

Mehmet Ali Ağca Papa’yı Vurdu (1981)

Gazeteci Abdi İpekçi suikastinin zanlısı olarak aranan Mehmet Ali Ağca 13 Mayıs 1981 tarihinde Vatikan’da San Pietro meydanında konuşma yapan Papa II.Jean Paule’ü ateş ederek ağır şekilde yaraladı. Papa uzun süren bir ameliyattan sonra kurtuldu. Yakalanan Mehmet Ali Ağca dava sonunda ömür boyu hapse mahkum oldu.

ABD Meksika Topraklarının Yarısını Ele Geçirdi (1846)

ABD ile Meksika arasında 13 Mayıs 1846 tarihinde büyük bir savaş çıktı. Savaşın başlangıcı ABD’nin Meksika toprağı olan Teksas’ın ABD birliklerince işgaline dayanmaktadır. Meksika ile arasında ki sınır çatışmalarını gerekçe gösteren ABD Meksika ile savaş kararı aldı. Savaş ABD’nin kesin galibiyeti ile sona erdi. ABD savaş sonunda yapılan antlaşma ile belirli bir miktar para ödemek şartıyla New Mexico, Nevada, Arizona ve Kaliforniya topraklarını Meksika’dan aldı.

MÜSİAD Ve TÜSİAD Tarihinde Bir İlk Yaşandı (2010)

MÜSİAD Genel Başkanı Vardan başkanlığındaki heyet, 13 Mayıs 2010 tarihinde TÜSİAD’ı ziyaret etti. Bu ziyaret iki kuruluş içinde bir ilk oldu.Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Ömer Cihat Vardan başkanlığındaki heyet, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Ümit Boyner ve Yönetim Kurulu’na hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

1277 Karamanoğlu Mehmet Bey, Konya şehrini topraklarına kattı ve Türkçeyi resmi dil ilan etti.

1915 Çanakkale'de, Binbaşı Ahmet Bey komutasındaki Muaveneti Milliye muhribi, Golyath zırhlısını torpilleyerek batırdı.

1919 İzmir'in işgaline ilişkin Venizelos'un beyannamesi, Aya Fotini Kilisesi'nde yerli Rumlara okundu.

1940 İngiltere Başbakanı Churchill ünlü konuşmasını yaptı: "Size kan, ter ve gözyaşından başka vaat edecek bir şeyim yok."

1949 Rıfat Ilgaz cumhurbaşkanına hakaretten üç yıl, Mısır Kralı ve İran Şahı'na hakaretten yedi ay; Aziz Nesin de Mısır Kralı ve İran Şahı'na hakaretten yedi ay hapis cezası aldı.

1950 Ereğli Kömür İşletmeleri'nde ilk siyasi grevi yapıldı.

1955 Türkiye Demir Çelik İşletmeleri ile Türkiye Selüloz ve Kağıt İşletmeleri kuruldu.

1965 Batı Almanya, İsrail'i tanıdı. Karar nedeniyle dokuz Arap ülkesi Batı Almanya ile ilişkisini kesti.

1975 Başbakan Süleyman Demirel, Vural Önsel adlı bir kişinin saldırısına uğradı. Demirel'in burun kemiği kırıldı.

1981 Papa II. J. Paul, M. Ali Ağca tarafından vurularak yaralandı.

1994 İSKİ eski genel müdürü Ergun Göknel, klor yolsuzluğu davasında 8 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

1996 Tansu Çiller'in, dolandırıcılıktan yargılanan Selçuk Parsadan'a örtülü ödenekten 5.5 milyar lira verdiği iddia edildi.

1997 İçişleri Bakanlığı, 1993'te öldürülen Uğur Mumcu'nun ailesine 9.5 milyar liralık maddi tazminat ödedi.

1998 Memur Sendikaları Yasa Tasarısı'nı protesto eden memurlar hakkında, adli tarihin en geniş kapsamlı soruşturması açıldı.

2000 Ankara Sincan'da tarlaya bırakılmış halde çok miktarda patlayıcı ve silah ele geçirildi.

2007 Fenerbahçe 100.yılında şampiyonluğa ulaştı.

2010 Bir Müsiad başkanı (Ömer Cihad), ilk kez Tüsiad’ı ziyaret etti.

2014 Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. tarafından işletilen bir madende çıkan yangın sonucunda 301 maden işçisi hayatını kaybetti, 80 işçi yaralandı. Yüzlerce işçi toprak altından çıkarılamadı.