Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 13 Temmuz günü olayları nelerdir?

Dünya Bülteni / Tarih Servisi

Tarihte bugün meydana gelen olaylardan bazıları şöyle:

SAİD NURSİ’NİN MEZARI DEĞİŞTİRİRLDİ

13 Temmuz 1960'ta Said-i Nursi'nin mezarı açıldı, kemikleri Isparta civarında bilinmeyen bir yere gömüldü. Said Nursî 1878 yılında Bitlis’in Hizan ilçesinde doğdu. 23 Mart 1960’ta Şanlıurfa’da vefat eden İslam âlimi ve filozofu, Risale-i Nur Külliyatı'nın yazarı ve Nur Cemaatinin üstadı Said-i Nursi yaşadığı dönemin İslam uleması tarafından verilen "Bediüzzaman" lakabının yerleşmesiyle Bediüzzaman Said Nursî şeklinde anıldı. Said Nursi, 31 Mart İsyanı sonrasında tutuklandı, yargılandı ve suçsuz bulunarak serbest bırakıldı. Milli Mücadele'ye destek verdi, Mustafa Kemal' in ricası üzerine Ankara'ya giderek kendisiyle görüştü ve bir süre Ankara'da ikamet ettikten sonra Van'a yerleşti. Şeyh Sait İsyanı sonrasında tutuklanmadı ancak takibe alındı ve Burdur, Isparta, Kastamonu, Barla vb. yerlere sürgün edildi. Sürgün döneminde bazı kitaplarından dolayı yargılandı ve yargılamalar esnasında Eskişehir, Denizli, Afyon' da hapis yattı ancak bütün yargılamalardan kendisi ve kitapları beraat etti. 23 Mart 1960'da Şanlıurfa’da vefat etti. Urfa Halil-ur Rahman Dergahı'na defnedildi. Ancak 13 Temmuz 1960'da 27 Mayıs Darbesi hükümetinin emriyle mezarı yıktırıldı ve açıklanmayan bir yere nakledildi.

GÜNEYDOĞUDAKİ KÖYLER 25 KM İÇERİ TAŞINDI

13 Temmuz 1962’de Güneydoğu sınırındaki köylerin 25 km içeri çekilmesine karar verildi. Karara kaçakçılığın artması ve Irak'taki isyan neden gösterildi.

İLK TÜRK UÇAĞI DÜŞTÜ

13 Temmuz 1938’de İstanbul’da yapılan ilk Türk uçağı Ankara yolunda düştü. İstanbul`daki Denizcilik Müzesi`nin bulunduğu yerde Türkiye`nin ilk uçak fabrikası Nuri Demirağ tarafından kuruldu. Tamamıyla Türk yapımı olan çift kanatlı, tek pervaneli ve motorlu uçaklar burada imal edildi. Deneme uçuşu sırasında pilotaj hatası nedeniyle düşen ve İnönü döneminde üretimi durdurulan NuD 36 uçakları burada imal edildi. Nuri Demirağ, Türk yapımı 12 uçağın üretimi için Fransa`dan pilot brövesine sahip Selahattin Alan`ı Türkiye`ye getirdi. Alan, NuD 36`yla Demirağ`ın tüm ısrarlarına karşın Eskişehir`e uçmaya karar verdi. Alan`ın yönetimindeki uçak Eskişehir yakınlarında iniş sırasında drenaj kanalına (su toplama kanalı) saplandı. Yapılan tespit sonucunda uçaklarda bir sorun olmadığı ve pilotaj hatası nedeniyle düştüğü saptansa da uçakların seri üretime geçmesi engellendi. Eldeki 12 uçağın bir kısmı hurdacılara verilirken bazı uçaklar da toprağa gömüldü.

ANKARA’DA MISIR BÜYÜKELÇİLİĞİ BASILDI

13 Temmuz 1979’da Mısır'ın Ankara Büyükelçiliğini basan 4 Filistinli, bir polisle bekçiyi öldürdü ve büyükelçi ile öteki personeli rehin aldı. 14 Temmuzda elçilikten kaçmaya çalışan bir Mısırlı öldürüldü. Gerillalar, aynı gün FKÖ yetkilileriyle görüştükten sonra ikisi Türk üç rehineyi serbest bıraktı. İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in de bulunduğu operasyonda gerillalar, 45 saat sonra rehineleri bırakarak teslim oldular. Yargılama sonunda 23 Aralık 1980'de idama mahkum edildiler.

BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

13 Temmuz 1841’de Boğazlar Sözleşmesi imzalandı. Mısır meselesi halledildikten sonra, 13 Temmuz 1841’de Osmanlı, İngiltere, Rusya, Fransa, Avusturya ve Prusya devletleri Londra’da tekrar bir araya gelerek, Boğazlar sözleşmesini imzaladılar.

BERLİN KONGRESİ SONA ERDİ

13 Temmuz 1878’de Berlin Kongresi sona erdi. Osmanlı Devleti, İngiltere, Fransa, Avusturya, Almanya, İtalya ve Rusya’nın da katıldığı Berlin Kongresi 13 Temmuz 1878'de imzalanan bir anlaşmayla son buldu. Bu anlaşma, artik Rusya’nın yani sıra, diğer devletlerin de parçalamaya çalıştıkları Osmanlı’dan, kendi paylarını alma anlaşmasıydı. Berlin ve Ayestafanos antlaşmalarında öngörüldüğü gibi, Sırbistan, Karadağ ve Romanya’nın bağımsızlığı onaylandı. Bulgaristan üç bölüme ayrıldı. Bulgaristan Prensliği haricinde müstakil bir Doğu Rumeli eyaleti oluşturuldu. Girit'in statüsüne benzer bir statüyle Makedonya, Osmanlı Devleti'nin elinde kaldı. Yunanistan Tesalya ve Epir'in bir bölümünü aldı. Bosna-Hersek, Avusturya tarafından işgal edildi. Rusya, Kars, Ardahan ve Batum'a sahip oldu. Berlin Kongresi, büyük devletlerin Osmanlı Devleti'ni paylaşma ve ortadan kaldırma arzularının bir neticesi idi. Balkanlarda büyük devletlerin inisiyatifiyle ortaya çıkan küçük devletçikler, bölgede o dönemden günümüze kadar ulasan siyasî ve etnik çatışmaların piyonları olmaktan öteye gidemediler. Nitekim Avusturya’nın ve Rusya’nın Balkanlarda nüfuzlarını artırmaları, Balkan Savaşları ve I.Dünya Savaşı’nın çıkmasına yol açtı.