Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 14 Mart günü olayları nelerdir?

Tarihte bugün veya tarihte 14 Mart günü meydana gelen olayların başında Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk hükümetini kurması yer alıyor.

Recep Tayyip Erdoğan İlk Hükümetini Kurdu (2003)

2002 Yılında yapılan seçimlerde siyasi yasaklı olduğu için Recep Tayyip Erdoğan katılamamıştı. Seçimden sonra kurulan Abdullah Gül Başbakanlığında Ak Parti hükümeti döneminde TBMM’de kabul edilen bir yasa ile Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi yasağı kalktı. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer birincisinde yasayı veto etmişti. Ancak yasanın TBMM’de yeniden büyük çoğunlukla kabulü ile siyasi yasağı kalkan Recep Tayyip Erdoğan Siirt seçimlerinin iptal edilmesi ve yenilenmesi kararı sonrası Siirt’ten aday oldu ve 9 Mart 2003 tarihinde Siirt milletvekili olarak parlamentoya girdi. Abdullah Gül’ün istifası ile hükümeti kurma görevini aldı. Bu görev doğrultusunda 14 Mart 2003 tarihinde 59. TBMM hükümeti başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kuruldu.

Selimiye Camii İbadete Açıldı(1575)

Osmanlı hükümdarı Sultan II. Selim tarafından Edirne’de Mimar Sinan’a yaptırılan camii’dir. Selimiye Camii eşiz bir mimari teknikle yapılmıştır. Yapımına 1468 yılında başlanmış 1474’te tamamlanmışa da II.Selim’in ölümü nedeniyle açılışı 14 Mart 1575’te yapılabilmiştir. Mimar Sinan Selimiye Camii için ustalık dönemi esri olduğunu söylemiştir. Camii sadece mimarisi ile değil süslemeleri ile de eşiz bir görünüm arz eder. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Edirne’yi işgal eden Ruslar çinilerden bir kısmını sökerek Moskova’ya götürmüşlerdir.

Türkiye Tarihinin İlk Tıp Fakültesi açıldı (1827)

Batılı anlamda eğitim veren ilk tıp fakültesi II. Mahmut zamanında 14 Mart 1827’de açılan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’dir. Tıphane adıyla da bilinen bu eğitim kurumu Türkiye Tarihinin ilk tıp fakültesi olarak kabul edilir.

Komünizmin Babası Karl Marx Öldü (1883)

Karl Marx Yahudi bir anne babanın çocuğu olarak Prusya Krallığı’nda (Almanya) doğdu. Daha sonradan Hukuk Fakültesi diploması almak için Hıristiyanlığı seçti. Yazdığı Kapital adlı kitabı ile Komünizmin fikri temellerini oluşturdu. Bu yüzden komünizm Marksizm olarak adlandırılır. Karl Marx 14 Mart 1883 tarihinde Londra’da öldü.

Sırbistan İle İstanbul Antlaşması İmzalandı (1914)

Balkan Savaşları sonunda Osmanlı Devletinin Sırbistan ile sınırı kalmamıştı. Ancak Sırbistan’da kalan Müslümanların durumu başta olmak üzere Sırbistan ile çeşitli sorunları çözümlemek amacıyla 14 Mart 1914 tarihinde İstanbul antlaşması imzalandı.

Gerze Yangını Sonrası Yapılan Konutlar Teslim Edildi (1958)

Sinop ili Gerze ilçesinde 1956’da çıkan büyük yangında bir çok ev ve işyeri kullanılamaz hale gelmişti. Bu yangın sonrasında devlet tarafından inşa edilen ev ve işyerleri mağdur hak sahiplerine 14 Mart 1958 tarihinde teslim edildi.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1919. Yunanlılar’ın çıkarma planı, İngiltere Başbakanı Lloyd George, Fransa Başbakanı Clemenceau, İtalya Başbakanı Orlando ve ABD Başkanı Wilson tarafından kabul edildi.

1935. İstanbul Belediye Meclisi, Darülaceze’nin adını Düşkünler Evi olarak değiştirdi.

1939. Hatay Meclisi, Türk Lirası’nı, resmi para olarak kabul etti.

1939. İktisat Bakanlığı, kadın çoraplarında kalitenin yükseltilmesi için Avrupa’dan uzman heyet getirdi.

1953. Sovyetler Birliği Komünist Partisi 1. Sekreteri Stalin’in ölümü üzerine yerine getirilen Malenkov, görevini 8 gün sonra Kruşçev’e devretti.

1964. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Barış Gücü’nün Kıbrıs’a gitmesi kararı aldı.

1977. Ressam Hikmet Onat 95 yaşında İstanbul’da öldü.

1978. Tiyatro ve sinema oyuncusu Aziz Basmacı İstanbul’da öldü.

1980. ABD Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi bir askeri nakliye uçağı, İncirlik Hava Üssü’ne iniş yaparken düştü. 18 ABD askeri öldü.

1983. Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nin kurulmasını öngören yasa tasarısı, Danışma Meclisi’nde kabul edildi.

1984. Bilim Sanat ve Kültür Kurumu (BİLSAK), İstanbul’da kuruldu.

1998 . 14 Mart 1998 YÖK başörtüsü takma taktırmanın suç olduğunu açıkladı.

2000. Greenpeace, yıllardır çevre kirliliği konusunda mücadele ettiği uluslararası kuruluşlardan Shell petrol şirketine ortak oldu.

2000 . Naim Süleymanoğlu, Ankara'da devam ettiği idmanlarda koparmada 145 kilo kaldırarak dünya rekoru kırdı.

2003 . Türkiye Cumhuriyeti'nin 59'uncu hükümeti, Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kuruldu.

2008 . Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı.