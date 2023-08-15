Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 15 Ağustos günü olayları...

Dünya Bülteni/ Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Süveyş Kanalı Açıldı ‘’Mısır’ın Stratejik Önemi Katlandı’’(1869)

Kızıldeniz’i Akdeniz’e birleştiren bir kanal İlkçağlardan beri vardı. Fakat bu kanal çoğu yerde Nil üzerinden geçtiği için dolarak kısa sürede kapanıyordu. Çeşitli dönemlerde tekrar açılmışsa da uzun süre kullanılamamıştır. Sokullu Mehmet Paşa kanal fikrini gündeme getirmiş fakat yapılmamıştır. Napolyon Mısır’ı işgali sırasında bazı çalışmalarda bulunmuş fakat onun Mısır’dan ayrılması ile bu gerçekleşmemiştir. Son olarak Mısır Valisi Sait Paşa Mısır’ın ekonomik olarak kalkınmasını hızlandıracağı düşüncesiyle Süveyş Kanalı fikrini hayata geçirmiştir. Fransız Lesseps Süveyş Şirketi tarafından tamamlanan Süveyş Kanalı 15 Ağustos 1869 tarihinde geniş katılımlı büyük bir törenle açıldı.

GÜNÜN KİŞİSİ

Doğu Türkistan Mücahidi General Abdüniyaz Bey Şehit Düştü (1937)

Doğu Türkistan’ın bağımsızlığı için Kaşgar isyanının liderliğini yapmış ve Çinliler’i bölgeden kovmuştur. Çinlilerin Rusları çağırması üzerine, Ruslar ile yapılan Yarkent muharebesinde yaralanan gözüpek ve yiğitliği ile tanınan General Abdünniyaz Bey 15 Ağustos 1937 tarihinde şehit düştü. Kendisi ile birlikte yaklaşık 80 bin mücahitte şehit oldu. Ruslar yaklaşık bir yıl boyunca bölgede korkunç katliamlar gerçekleştirdiler. Binlerce Müslüman işkenceler ile katledildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Papa II. Pius Kederinden Öldü (1464)

Papa II.Pius’un en büyük amacı Fatih Sultan Mehmet’e karşı büyük bir Haçlı Seferi oluşturabilmekti. Bu konuda başarılı olmuş Avrupa’nın bir çok ülkesini bir araya getirmişti. Hatta bu ittifaka Gürcistan ve Karamanoğulları’da katılmıştı. Fakat Fatih’in siyasi ve askeri dehası karşısında böyle büyük bir organizasyon gerçekleştirilemedi. Papa II.Pius üzüntü içerisinde 15 Ağustos 1464 tarihinde Ancona’da öldü.

Ziraat Bankası Kuruldu (1888)

Mithat Paşa tarafından Pirot kasabasında bugünkü Ziraat Bankası'nın temelini oluşturan Memleket Sandıkları kuruldu (20 Kasım 1863).Daha sonra Menafi Sandıkları Memleket Sandıklarının yerini aldı(1883). 15 Ağustos 1888'de Menafi Sandıkları'nın yerine işlevlerini üstlenecek modern finans kuruluşu olarak Ziraat Bankası resmen kurulmuş, o tarihte faaliyette bulunan Menafi Sandıkları da Banka şubelerine dönüştürülerek faaliyete başlamıştır.

Kore’nin Kurtuluşu (1945) Ve Kuruluşu (1948)

15 Ağustos 1945 tarihi Kore'nin Japonya sömürgeciliğinden kurtulduğu gündür. O tarihten itibaren de "Kurtuluş Günü" olarak kutlanır. Bugünü II. Dünya Savaşı'nın bitmesinin ardından İmparator Showa resmi tatil olarak ilan etmiştir. Yine aynı günde 15 Ağustos 1948'de de Kore Cumhuriyeti (Güney Kore) kurulmuştur.

DİĞER ÖNEMLİ OLAYLAR

1461-Fatih Sultan Mehmet Trabzon Rum İmparatorluğuna son verdi. Trabzon, Rize ve Artvin’de ilk kez Türk hakimiyeti başladı.

1551-Turgut Reis Trablusgarp’ı 20 günlük kuşatma sonucu Malta Şövalyelerinden aldı.

1826- Mehmet Reşit Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, Atina’ya girdi.

1914 Panama Kanalı'ndan ilk gemi geçti.

1935 Adolf Hitler, Alman-Yahudi evliliklerini yasakladı.

1945 II. Dünya Savaşı: Japonya teslim oldu.

1947 Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah, Genel Vali olarak Karaçi'de yemin etti ve görevine başladı.

1948 Ankara'da Milli Kütüphane açıldı.

1951- Yurtdışına kaçan Nazım Hikmet, Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığından çıkarıldı.

1956 Van'da 1943 yılında 33 yurttaşın kurşuna dizilmesi ile ilgili olarak, İsmet İnönü için meclis soruşturması istendi.

1960 Kıbrıs Cumhuriyeti ilan edildi.

1971- Üretimine Türkiye’de Şubat 1971’de başlanan ‘’Renault 12’’ marka otomobiller, 6 ay sonra satışa sunuldu. 1975- Dünya Uluslararası Atletizm Yarışması’na katılan Türk atleti Rıza Maksut, New York’ta 3 bin metrede 2. oldu.

1974 Türk birlikleri Kıbrıs'ta Magosa'ya girdi.

1975-Bangladeş’in ilk Devlet Başkanı Mucibur Rahman darbe sırasında ailesi ile birlikte öldürüldü.

1975 1968'in öğrenci liderlerinden Harun Karadeniz, öldü.

1984 Diyarbakır Cezaevi'ndeki ilk büyük tahliyelerin ardından PKK, Eruh ve Şemdinli'ye saldırarak eylemlerini başlattı.

1989 Aziz Nesin, Mina Urgan, Nuri İleri, M. Ali Aybar ve Galip Sandalcı, cezaevi açlık grevlerine destek için açlık grevine başladılar.

1994- Ünlü terörist ‘’Çakal Carlos’’, Sudan’da yakalandı.

1984-PKK Eruh’ta Jandarma karakoluna saldırarak ilk eylemini yaptı.

2000-Türkiye, "Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi"ni imzaladı.

2004 Opera sanatçısı Semiha Berksoy, öldü.

2007-Peru’da 8.0 büyüklüğünde ki depremde 514 kişi hayatını kaybetti.

2012 Tiytro ve sinema sanatçısı Müşfik Kenter, öldü.