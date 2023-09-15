Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 15 Eylül günü önemli olayları

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Afrikalı büyük Mücahid Ömer Muhtar 16 Eylül 1931'de İtalyanlar tarafından idam edilerek şehit oldu

Ömer Muhtar (1862-1931)

Libya’nın İtalyanlara karşı bağımsızlık savaşının en önemli lideri Ömer Muhtar İslami İlimler Akademisinde iyi bir eğitim almıştı. Önce Senusi tarikatı şeyhliğine yükseldi. Daha sonra 1920’li yıllarda bağımsızlık için Müslümanları örgütledi ve direnişin lideri oldu. İtalyanlara karşı uzun ve şiddetli bir mücadele başlattı. Yaklaşık 10 yıllık bir mücadele döneminin arkasından İtalyanlara esir düştü. İtalyanlar Kuzey Afrikalı mücahit lideri Ömer Muhtar’dan hayatı karşılığında bütün mücahitlerin teslim olmasını istediler. Bu istekleri reddedilince göstermelik mahkeme tarafından idama mahkum edildi. Mahkemenin hükmüne şu meşhur cevabı verdi: “Hüküm ve karar yalnız Allah’ındır. Sizin bu sahte ve uydurma hükmünüzün hiçbir geçerliliği yoktur. İnna lillah ve inna ileyhi raciun(Biz Allah’ın kullarıyız ve sonunda ona dönücüleriz)”. Aynı gün çarşı ortasında halkın gözleri önünde 16 Eylül 1931’de idam edildi.

GÜNÜN OLAYI

Ertuğrul Fırkateyni Japonya’da Battı (1890)

Sultan II.Abdülhamit 1890 yılında Japonya’ya bir iade-i ziyarette bulunulmasını istedi.Bu ziyaret için yelkenli ve ahşap donanımlı Ertuğrul savaş gemisi seçildi. 1990 Haziranında Yokohama’ya ulaşan gemi İmparator Meji tarafından karşılandı. 15 Eylül 1890’da Japonya’dan ayrılan gemi 16 Eylül 1890’da Oşima adası yakınlarında şiddetli bir fırtına ile battı. Olayda 540 denizci öldü ve 75 kadar denizci kurtulmayı başardı. Tarihimizde bu olay Ertuğrul Faciası olarak adlandırılmıştır.

Süleyman Hilmi Tunahan Vefat Etti (1888-1959)

1888 (H.1306) yılında Bulgaristan’ın Silistre Ferhatlar köyünde doğdu. Son dönemin önemli din alimlerindendir. Hayatı boyunca Kur’an-ı Kerim ve din derslerinin okutulması için çalıştı. Talebelerini Ehl-i sünnet itikadı üzerine eğitti ve bu yoldan ayrılmamalarını istedi. Yetmiş iki senelik ömrü boyunca İslâmiyetin emir ve yasaklarını öğrenmek, öğretmek ve insanlara anlatarak onların dünya ve ahiret saadetine kavuşmalarına vesile olmak için mücadele etti. Süleyman Hilmi Tunahan 16 Eylül 1959 günü İstanbul'da Kısıklı'daki evinde vefat etti. Karacaahmet Kabristanlığına defnedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

İstanbul’da Tütün Yasağı (1633)

1633 Yılında İstanbul’da tütün nedeniyle büyük bir yangın çıkmıştı.Sultan IV.Murat bu nedenle tütün içilmesini evler de dahil olmak üzere yasakladı. Tütün Osmanlı ülkesine daha o tarihlerde yeni gelmiş ve fazla yaygınlık kazanmamış ve ulema tarafından da dini bakımdan bir sonuca bağlanmamıştı.

Korican Zaferi (1731)

Lale devrinde başlayan Osmanlı-İran savaşları I.Mahmut döneminde yeni bir safhaya girmişti. Bağdat valisi Ahmet Paşa İran içlerine doğru ilerlemeye başlamıştı. Hemedan yakınlarında Korican ovasında yaklaşık kırk bin kişilik Şah II.Tahmasb komutasındaki İran ordusu 16 Eylül 1731’de bozguna uğratıldı.

Türkiye' de İlk Dişçilik Okulu (1909)

Türkiye' de ilk dişçilik okulu, 16 Eylül 1909'da " Darü'l-Fünûn- ı Osmani Tıp Fakültesi Eczacı ve Dişçi Kabile ve Hastabakıcı Mektepleri " adı ile açılan okuldur. İstanbul Kadırga' dak i Menemenli Mustafa Paşa Konağı' nda eğitim çalışmalarına başlamıştır..

Demokrat Parti Davasında iki İdam (1961)

27 Mayıs ihtilalinin arkasından Yassıada mahkemesinde verilen idam kararlarından ikisi yerine getirildi. Eski dışişleri bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile eski maliye bakanı Hasan Polatkan 16 Eylül 1961’de idam edildi.

Sabra ve Şatilla katliamı (1982)

İsrail yanlısı aşırı sağcı Hristiyan Falanjist milislerin Batı Beyrut'ta Sabra ve Şatilla adındaki Filistin mülteci kamplarını basarak 16 Eylül 1982 tarihinde çocuklar dahil binlerce kişiyi katlettiler. Katliamda sonradan İsrail'in eski Başbakanlarından olan Ariel Şaron'un rolü olduğu bilinmektedir.

1123-Harput (Elaziz) Selçuklular tarafından fethedildi.

1514-Yavuz Sultan Selim Tebriz’e girdi.

1924- Gürcistan Sovyet Cumhuriyeti’ndeki ayaklanma sert biçimde bastırıldı.

1935- Türk Milli Güreş Takımı Balkan Şampiyonu oldu.

1935- Kayseri Bez Fabrikası, Başbakan İsmet İnönü tarafından açıldı.

1938- Bulgaristan’daki Türk okullarında öğretimin Türk harfleriyle yapılmasına karar verildi.

1949- Yunanistan’da iç savaş sona erdi.

1950- Türkiye’nin, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı’na (NATO) girme başvurusu reddedildi.

1953- İlk sinemaskop film gösterimi New York’ta yapıldı.

1963- Ahmet Bin Bella, Cezayir’in ilk devlet başkanı oldu.

1969- THY’ye ait ‘’Seç’’ uçağı, akıl hastası Sadi Toker tarafından oyuncak tabancayla Sofya’ya kaçırıldı. Türkiye’ye iade edilen Toker, tedavi gördüğü Bakırköy Akıl Hastanesi’ne kaldırıldı.

1978- İran’da bir dakika süren depremde 20 bin kişi öldü.

1982- İsrail, Beyrut'u işgal etti.

2002- Bakü-Ceyhan boru hattının temeli Cumhurbaşkanı Sezer, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Gürcistan Devlet Başkanı Şevardnadze tarafından atıldı.

2006-İlk hızlı yerli tren fabrikasının temeli Adapazarı’nda atıldı.