Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 15 günü önemli olayları

Tarihte bugün meydana gelen önemli olaylar arasında neler var?

TARİHTE BUGÜN

Makbul İbrahim Paşa Maktul İbrahim Paşa Oldu ‘’Pargalı’nın Ölümü’’(1536)

Aslen Yunanistan’ın Parga bölgesindendir. Küçük yaşta korsanlar tarafından kaçırtılmış Manisa’da şehzade iken Kanuni ile karşılaşması hayatının seyrini değiştirmiştir. Kanuni Sultan Süleyman ile kurduğu yakınlı ve özel yetenekleri sayesinde sadrazamlığa kadar yükselmiştir. Tarihçiler idamında Hürrem Sultan’ın rolü olduğunu iddia ederler. Kanuni Sultan Süleyman’ın tanıdığı iltimas ile kendisini müthiş bir gurura kaptırmış ve dokunulmaz olduğunu düşünerek bazı hatalı hareketlerde bulunmuştur. Bütün bunların sonucunda 15 Mart 1536’da boğdurularak katledilmiştir. Bu yüzden lakabı makbul (kabul gören, günümüz deyimi ile torpilli ) iken maktul (katledilen) e dönüşmüştür.

Ermeni Terörist Talat Paşa’yı Vurdu (1921)

Talat Paşa İttihat Ve Terakki Partisinin iler gelenlerindendi. Son olarak sadrazamlık görevinde bulunmuş ancak I.Dünya Savaşının kötü gidişatı üzerine yurdu terk etmişti. En önemli başarısı Ruslardan Kars, Ardahan ve Batum’un iadesini sağlamasıdır. Ermenilerin Talat Paşa düşmanlığı 1915 Ermeni Göç Yasasına dayanmaktadır.Talat Paşa Almanya’da Berlin’de bir Ermeni Komitacının 15 Mart 1921’deki saldırısı ile hayatını ile hayatını kaybetti. Suikastten sonra yakalanan Ermeni komitacı Soghomon Tehlirian Alman mahkemesi tarafından suçsuz bulunarak hemen tahliye edilmiştir. Talat Paşa’nın cenazesi 1943 yılında İstanbul’a getirilerek defnedilmiştir.

Almanya Çekoslavakya’yı İşgal Etti (1939)

İngiltere ve Fransa’nın pasif tutumları Almanya’yı iyice cesaretlendiriyordu. ABD’nin İngiltere’ye yakınlaşması bu devletlerin cesaretini arttırdı ve Almanya’ya karşı daha sert tavırlar takındılar. Buna rağmen Almanya 15 Mart 1939 tarihinde Çekoslavakya’yı işgal etti. Bu olayın protesto edilmesi herhangi bir sonuç getirmedi.

Varlık Vergisi Kaldırıldı (1944)

1942 Yılında yürürlüğe konulan Varlık Vergisi 15 Mart 1944 tarih ve 4530 sayılı "Varlık Vergisi Bakayasının Terkinine Dair Kanun" ile tamamen uygulamadan kaldırıldı. Böylece o güne kadar tahsil edilememiş vergilerin silinmesiyle "Varlık Vergisi" uygulaması sona ermiş oldu.

Osmanlı Hanedanının Erkeklerine Yurda Dönüş İzni (1974)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonunda görüşmeleri süren genel af ile ilgili kanun teklifine, 15 Mart 1974’te Osmanlı hanedanına mensup erkek üyelerinde yurda dönebileceği maddesi de eklendi. Hanedanının bayan üyelerine 1952 yılında dönüş izni verilmişti.

İstanbul-Moskova seferini yaparken 15 Mart 2001 tarihinde bir Rus yolcu uçağı Çeçen eylemciler tarafından Medine’ye kaçırıldı. Kaçırılan uçağa Suudi özel güçlerin düzenlediği operasyonda üç korsandan biri öldürüldü. Diğerleri sağ yakalandı. Ancak operasyon sırasında bir Rus hostes ve bir Türk yolcu da yaşamını yitirdi.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1933. Almanya’da Hitler, Üçüncü Reich’ı ilan etti.

1938. Sovyetler Birliği’nde olağanüstü mahkemede ölüm cezasına çarptırılan, aralarında Ekim Devrimi’nin önderlerinden Nikolay Buharin’in de bulunduğu 18 kişinin cezaları infaz edildi.

1947. Son Telgraf gazetesi hakkında, seçim kurullarınca verilen ilanları bütün baskılarında kullanmadığı gerekçesiyle soruşturma açıldı.

1955. Tiyatro sanatçısı Muammer Karaca’nın yaptırdığı ‘’Karaca Tiyatrosu’’, İstiklal Caddesi Sular İdaresi Sokağı’nda açıldı.

1961. Turkish Daily News kuruldu.

1981. Varlık Yayınları’nın kurucusu, şair Yaşar Nabi Nayır, 73 yaşında İstanbul’da öldü. Nayır, ‘’Yedi Meşaleciler’’ olarak adlandırılan şairlerdendi.

1983. Maliye Bakanlığı, Hisarbank ve İstanbul Bankası’na el koydu.

1989. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nda Türkiye’yi temsil eden Galatasaray, Monaco takımı ile Köln Müngersdorf Stadı’nda yaptığı maçta 1-1 berabere kalarak Avrupa kupalarında yarı finale yükselen ilk Türk takımı oldu.

1996. Aydın Menderes, Afyon’un Sandıklı ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucunda felç oldu.

1997. Bergama’yı Destekleme Komitesi, siyanürlü yöntemle altın çıkarılmasına karşı 120 kilometrelik meşaleli maraton düzenledi.

2001. İktisat Bankası’na el konuldu.

2002. GAP’ın sulama tünellerinden T2 de faaliyete geçti.

2003 . Hu Jintao Çin Halk Cumhuriyeti'nin 4. devlet başkanı olarak göreve başladı.

2004 . Çin'de ilk kez bir milletvekili ülkede yılda 10 bin insanın idam edildiğini açıkladı. Çin, insan hakları örgütlerinin eleştirileri nedeniyle idam ilgili rakamlarını gizli tutuyor.

2007 . Çorlu Askeri Cezaevi'nde tutuklu bulunan vicdani retçi Halil Savda'nın duruşmasına katılan Vicdani Ret Platformu, ülkücülerin linç girişimine uğradı. Savda, emre itaatsizlik ve askerlikten firar ettiği iddiasıyla toplam 15,5 ay hapse mahkum edildi.