Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 15 Mayıs günü neler yaşandı?

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Yunanlıların İzmir’i işgali, Gazi Umur Bey’in şehadeti, Ermenilerin Van’ı işgali, 1948 Arap-İsrail savaşı, Kızılordunun Afganistan’dan çekilmeye başlaması var…

GÜNÜN OLAYI

Arap-İsrail Savaşı Başladı (1948)

Yahudilerin İsrail Devletinin bağımsızlığını ilan etmeleri üzerine Arap devletleri bu kararı kabul etmediler.

Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan ve Irak orduları 15 Mayıs'tan itibaren İsrailin üzerine yürümeye başladılar. Birinci Arap-İsrail savaşı başlamıştı. İşin ilginç tarafı, Amerika yeni İsrail devletini 14 Mayıs günü tanıdığı halde, Sovyet Rusya Arap İsrail savaşının çıkmasından iki gün sonra tanıdı. Yani Sovyetler açıkça Araplara karşı cephe almıştı.

1948-49 Arap-İsrail Savaşı bir yıl kadar sürdü. İsrail‘in ancak 75.000 kişilik muntazam bir ordusu olmasına ve beş Arap devletinin saldırısına uğramasına rağmen, Araplar her yerde ağır yenilgiye uğradılar. İçlerinde en iyi savaşanı Ürdün ordusu oldu.

GÜNÜN KİŞİSİ

Aydınoğlu Gazi Umur Bey Şehit Düştü (1348)

Gazi Umur Bey Aydınoğulları Beyliğinin en aktif hükümdarı olarak bilinmektedir. Gazi Umur Bey zamanında Aydınoğulları donanması Ege Adaları ve Mora Yarımadasına kadar akınlarda bulunmuş ve Haçlılar ile başarılı mücadeleler sergilemiştir. Aydınoğlu Gazi Umur Bey İzmir’i Haçlıların elinden geri almak isterken 15 Mayıs 1348 tarihinde şehit düşmüştür.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Ermeniler Van’ı İşgal Ederek Ruslara Teslim Ettiler (1915)

I.Dünya Savaşının başlamasının hemen arkasından Anadolu’da ki Ermeniler çete faaliyetlerine başladılar. Rusya ile Osmanlı Devletinin savaşa girmesinin ardından Rus subaylar tarafından eğitilmiş olan çok sayıda Ermeni gönüllü tabur ve çeteler oluşturdular. Bu çeteler askeri birliklere ve sivil halka saldırarak Doğu Anadolu Bölgesini kan ve ateş çemberine döndürdüler. Eli silah tutan kişilerin savaşta olması onların işini kolaylaştırmış masum halka karşı her türlü zulmü işlemelerine neden olmuştur. Ermeni çeteleri Van şehrini kuşattılar. Van’ın Müslüman ahalisi Bitlis’e doğru göç etmeye başladı. Göç eden halkdan bir çok kişi çeteler tarafından korkunç yöntemler ile katledildi. Şehirde bulunan çok az sayıda ki kuvvet şehri boşaltmak zorunda kaldı. Ermeniler 14 Mayıs 1915 tarihinde Van’ı işgal ettiler ve sonrada 15 Mayıs’ta Ruslara teslim ettiler.

Yunanlılar İzmir’i İşgal Ettiler (1919)

Paris Barış Konferansında alınan karar doğrultusunda Yunanlılar 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir’i yerli gayri Müslimlerin büyük tezahüratları eşliğinde işgal ettiler. Bu duruma tahammül edemeyen Gazeteci Hasan Tahsin Yunan askerleri üzerine ateş açtı ve Yunan askerleri tarafından şehit edildi. İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali bütün yurtta büyük tepki ile karşılandı.

İran Şahı Rıza Pehlevi Türkiye’ye Geldi (1956)

İran Şahı Rıza Pehlevi ve eşi 15 Mayıs 1956 tarihinde resmi bir ziyaret için Türkiye’ye geldi. Şah Rıza Pehlevi ve eşi Ankara’da 19 Mayıs törenlerini ve İzmir’de Hava Kuvvetlerinin gösterilerini izlediler. Yaklaşık iki hafta Türkiye’de kaldıktan sonra ülkelerine döndüler.

Demokrasi İsteyen Aydınlar Dilekçesi Kenan Evren’e Sunuldu (1984)

Aziz Nesin öncülüğünde hazırlanan Demokrasinin tüm kurum ve kuralları ile işletilmesini isteyen Aydınlar Dilekçesi Cumhurbaşkanı Kenan Evren’e 15 Mayıs 1984 tarihinde sunuldu. Dilekçeyi imzalayanlar hakkında soruşturma başlatıldı.

Kızılordu Afganistan’dan çekilmeye Başladı (1988)

Afganistan işgalinde mücahitlerin sert direnişi sonrası başarısız olan SSCB imzaladığı antlaşma sonrasında 15 Mayıs 1988 tarihinde ordusunu Afganistan’dan kademeli olarak çekmeye başladı.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

- 1174 Selçuklular’ın Halep Atabeyi Nureddin Mahmud Zengi, öldü.

- 1718. Londralı avukat James Puckle, makineli tüfeği icat etti.

- 1756. Kuzey Amerika’daki egemenlik mücadelesinde İngiltere’nin Fransa’ya savaş açmasıyla, Fransa-Kızılderili savaşı olarak da bilinen 7 yıl savaşı başladı.

- 1873. Darüşşafaka Lisesi kuruldu.

- 1919 Yunanlılar İzmir’i işgal etti. Hasan Tahsin ve Albay Süleyman Fethi, işgalciler tarafından öldürüldüler.

- 1919 Mustafa Kemal, Padişah Vahdettin ile görüştü.

- 1924. Sanayi-i Nefise Mektebi (M.Ü Güzel Sanatlar Akademisi) öğrencileri ilk resim sergilerini İstanbul’da açtılar.

- 1925. Ankara’daki Türkiye-Rusya milli futbol maçı, 2-1 Türkiye’nin mağlubiyetiyle sonuçlandı.

- 1928. ABD’de Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi ilk ödülleri dağıttı. Amerikan yapımı sessiz film ‘’Wings’’ (Kanatlar) en iyi film seçildi. Frank Borzage, ‘’en iyi yönetmen’’, Emil Jannings ‘’en iyi erkek oyuncu’’ ve Janet Gaynor da ‘’en iyi kadın oyuncu’’ ödüllerini aldı. Ödüller, 1931’den bu yana ‘’Oscar’’ adıyla da biliniyor.

- 1932 Kürtçe Hawar dergisi, latin alfabesi ile yayın hayatına başladı.

- 1933 Maksim Gorki İstanbul’a geldi ve bazı tarihi yerleri gezdi.

- 1935 En büyük metrolardan biri olan Moskova metrosu hizmete açıldı.

- 1940 McDonald's ABD'de kuruldu.

- 1953. İstinye Tersanesi’nde yapılan Bostancı ve Caddebostan gemileri törenle denize indirildi.

- 1963. ABD’li astronot L. Gordon Cooper, Mercury-Atlas 8 adlı kapsülle o güne kadar yapılmış en uzun uzay uçuşunu (34 saat, 19 dakika) gerçekleştirmek üzere uzaya fırlatıldı.

- 1965. Ereğli Demir Çelik Fabrikaları tesisleri hizmete açıldı.

- 1966. Washington’da Vietnam Savaşı’nı protesto eden 8 bin kişi, 2 saat boyunca Beyaz Saray çevresinde gösteri yaptı.

- 1969. Anayasa değişikliğinin Meclis’te kabul edilmesiyle, eski DP’lilere siyasal haklarını iade etme imkanı tanındı.

- 1983. 12 Eylül döneminin ardından demokrasiye geçişte kurulan ilk parti açıklandı: Milliyetçi Demokrasi Partisi.

- 1984 1256 aydın, Kenan Evren'e dilekçe verdi. Aydınlar Dilekçesi olarak bilinen bu girişime karşı dava açıldı.

- 1987. İki bine yakın kadın, Yoğurtçu Parkı’nda başlayan ve Söğütlüçeşme’de son bulan ‘’dayağı protesto’’ yürüyüşüne katıldı.

- 1988 8 yıldan fazla süren çarpışmalardan sonra, Sovyet Kızıl Ordusu Afganistan’dan çekilmeye başladı.

- 1990. Vincent Van Gogh’un yapıtı ‘’Doktor Gachet’nin Portresi’’ adlı tablo, o güne kadar bir resim için ödenen en yüksek fiyatla 82,5 milyon dolara satıldı.

- 1991 Sinema ve tiyatro oyuncusu, senarist, yönetmen ve şair İhsan Yüce, öldü.

- 1995 Almanya'da halife ilan edilen Cemalettin Kaplan, öldü.

- 1997 Alman Kitap Yayımcıları Birliği Barış Ödülü, Yaşar Kemal’e verildi.

- 1997. Sınır ötesi operasyonun ilk gününde Sarıkavaklar’da 30 terörist ölü ele geçirildi.

- 2000. Necdet Yüksel’in Sincan’da gösterdiği yerdeki ikinci cephanelikte, 75 kilo C-4, 30 tabanca, 4 otomatik tabanca ile 7 lav silahı bulundu.

- 2004 49.Eurovision Şarkı Yarışması İstanbul’da yapıldı. Ukrayna’lı Ruslana birinci oldu.

- 2011 56. Eurovision Şarkı Yarışması’nda Azerbaycan birinci oldu.