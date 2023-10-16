Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 16 Ekim günü meydana gelen olaylar

Tarih Dosyası/ Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

I. Viyana Kuşatması Kaldırıldı (1529)

Alman İmparatoru Charles-Quint ve kardeşi Avusturya arşidükü Ferdinand Macaristan’daki Türk hakimiyetini tanımadılar. Hatta Macaristan’da hak iddia ettiler. Bu nedenle Kanuni Sultan Süleyman Alman Seferine çıktı. Ancak Mohaç savaşında Macarların başına geleni iyi bilen iki hükümdar Osmanlı ordularının karşısına çıkmadılar.

Bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman Alman İmparatorluğunun taht şehri Viyana’yı kuşatarak gözdağı vermek istedi. Ancak kuşatmaya planlı gelinmediği için ağır silahlar getirilmemişti. Ondokuz gün süren kuşatma 16 Ekim1529’da kaldırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Fransa Kraliçesi Marie Antoinette İdam Edildi (1793)

Fransız İhtilalinin arkasından uzun süre tutuklu olarak kalan Fransa kraliçesi Marie Antoinette cumhuriyetçiler tarafından yargılanarak vatan hainliğinden suçlu bulundu ve 16 Ekim 1793’te halkın gözleri önünde giyotin ile idam edildi.

Dünya Barışını Koruma Çabaları ‘’Locarno Antlaşması’’ (1925)

Fransa I.Dünya Savaşı sonunda Almanya ile imzalanan Versailles antlaşmasından Almanya’nın memnun olmadığını biliyor ve kendisini güvende hissetmiyordu. Almanya ise Fransa ile ilişkileri yumuşatarak savaşın yaraları sarmak için biraz kolaylıklar edinmek istiyordu.

Almanya’nın isteği üzerine Locarno’da Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Polonya ve Çekoslavakya arasında bir konferans düzenlendi. Sonuçta 16 Ekim 1925’te Locarno Antlaşması hazırlandı.

Atatürk İlk Kez Komaya Girdi (1938)

Atatürk’ün rahatsızlığı giderek artmış ve ilk ciddî komaya 16 Ekim 1938 günü girmişti. bu koma hali 19 Ekim gününe kadar devam etmiş o gün yavaş yavaş komadan çıkmıştır. Koma halinden itibaren Mustafa Kemal Atatürk’ün rahatsızlığı günlük resmi bildiriler halinde açıklanmaya başlandı.

Pakistan Başbakanı Liyakat Ali Han Öldürüldü (1951)

Muhammed Ali Cinnah’ın en yakın çalışma arkadaşlarından olup Pakistan’ın kuruluşunda emek sarf edenlerdendi. Cinnah tarafından başbakanlığa atanmıştı. Bu görevi sırasında Pakistan’ın iç ve dış politikasının temellerini oluşturdu. Ancak O’nun izlemiş olduğu siyasetten rahatsız olanlar Ali Han’ı Ravalpindi’de düzenledikleri bir suikast ile 16 ekim 1951’de öldürdüler.

SSCB-Türkiye Maçını Türkiye Kazandı (1966)

SSCB ile Türkiye arasında 16 Ekim 1966 tarihinde oynanan futbol karşılaşmasında Türkiye 2-0 ile galip gelen taraf oldu.

Guatemala’da Stadyum Faciası (1996)

Guatemala’da bir stadyumda16 Ekim 1996’da yaşanan bir izdiham sonrasında 78 kişi öldü 200’e yakın kişide yaralandı.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1582- Avrupa'da Gregoryen takvimi kabul edildi.

1917 - Tutuklanan Hollandalı dansçı Mata Hari, casusluk iddiasyla yargılandıktan sonra, kurşuna dizildi.

1934 - Mao Zedung'a bağlı 100 bin kişilik birlik, 10 bin kilometrelik Büyük Yürüyüş'e başladı.

1937 - Yeni harflerle basılan ilk kâğıt paralar tedavüle çıktı.

1940- Varşova gettosu Nazi SS birlikleri tarafından kuruldu.

1958 - Şair Asaf Halet Çelebi, öldü.

1961- Uluslararası Af Örgütü Londra'da kuruldu.

1964- Çin, ilk atom bombasını patlatarak dünyanın 4. nükleer gücü oldu.

1970- İstanbul'da kolera salgını olduğu açıklandı.

1978- Polonyalı Kardinal Karol Wojtla Johannes Paulus II adıyla papa seçildi.

1981- Isparta Cezaevi’nden izinli çıkan Yılmaz Güney’in yurtdışına kaçtığı ortaya çıktı.

1984- 3 bin imzalı ‘’Gökova’da Santrala Hayır’’ dilekçesi Cumhurbaşkanı Kenan Evren’e iletildi.

1990- Sovyetler Birliği Cumhurbaşkanı Gorbaçov, ‘’serbest piyasa ekonomisi’’ne geçileceğini açıkladı. SSCB lideri Mihail Gorbaçov, Nobel Barış Ödülü'nü aldı.

1992- Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde sınır ötesi harekat başlattı.

1993- Nobel Barış Ödülü, Nelson Mandela'ya verildi.

1994- Türk asıllı Alman vatandaşları Leyla Onur ile Cem Özdemir, Almanya parlamentosuna milletvekili seçildi.

2002 - Irak devlet başkanı Saddam Hüseyin, 7 yıllık yeni görev süresi için düzenlenen halk oylamasında oyların tamamını aldı.

2002 - ABD başkanı George Bush, ABD kongresinin onayladığı, Irak'a savaş açma yetkisi veren kararı imzaladı.

2003- İlham Aliyev, Azerbaycan devlet başkanı oldu.

2008- Şair Fazıl Hüsnü Dağlarca, öldü.

2012- Sinema ve tiyatro oyuncusu Erol Günaydın, öldü.

Kaynak: www.dunyabulteni.net