Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 16 Mart günü olayları nelerdir?

Tarihte bugün meydana gelen olaylar arasında şüphesiz ki en dikkat çeken vaka İstanbul'un İtilaf Devletleri tarafından resmen işgal edilmesi var.

Öte yandan Halepçe Katliamı da yine tarihte bugün yaşanan önemli olaylar arasında bulunuyor.

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

İşte tarihte bugün yaşanan olaylardan bazıları:

İtilaf Devletleri İstanbul’u Resmen İşgal Ettiler (1920)

Misak-ı Milli kararlarının kabul edilmesi İtilaf Devletlerinin gözdağı vermek için sert bir şekilde İstanbul’u resmen işgal etmelerine neden oldu. İngilizler 16 Mart 1920’de ilk olarak Şehzadebaşındaki Mızıka Karakolu’nu basarak askerlerimizden bazılarını şehit ettiler. Meclis-i Mebusan’ı dağıttılar, bir kısım milletvekillerini tutukladılar. Bir çok resmi daireye başta Harbiye Nezareti olmak üzere el koydular. Haberleşmeyi kestiler. http://www.dunyabulteni.net/index.php?aType=haber&ArticleID=151458&q=d%27esperey

Osmanlı Devleti Bulgaristan’a Bağımsızlık Vermeyi Kabul Etti (1909)

Bulgaristan’ın bağımsızlık ila etmesi üzerine bunu tanımayan Osmanlı Devleti Bulgar sınırına asker yığmaya başladı. Bu duruma büyük devletler müdahale ettiler. Rusya Osmanlı devletine 1877-1878 savaşı sonrası alacağı tazminatın kalan bölümünü Bulgaristan’a bağımsızlık verilmesi şartı ile vazgeçebileceğini teklif etti. Osmanlı Devleti büyük devletlerin baskısı üzerine 16 Mart 1909’da Rusya’nın bu teklifini kabul etti. Rusya Osmanlı Devletinden alacağını Bulgaristan’a yükledi.

Misak-ı Milli’den İlk Taviz Verildi ‘’Moskova Antlaşması’’(1921)

Moskova’da süren görüşmeler sonrasında TBMM ile Sovyet Rusya arasında 16 Mart 1921 tarihinde Moskova Antlaşması imzalandı. Sovyet Rusya Batum’un bırakılması karşılında Misak-ı Milli’yi tanıdı. Batum’un kaybedilmesi Misak-ı Milli’nin ilk tavizi olarak kabul edilir.

Almanya Versay Antlaşmasının Silahsızlanma Hükmünü Tanımadığını İlan Etti (1935)

I.Dünya Savaşı sonunda Almanya ile imzalanan Versay Antlaşması silah ve asker konusunda bazı sınırlamalar getiriyordu. Versay antlaşmasının hükümlerini etkisiz hale getirmeye çalışan Hitler son olarak 16 Mart 1935’te mecburi askerlik getirerek bir hükmü daha geçersiz hale getirdi. Aynı zamanda antlaşmaya aykırı olarak Kara ordusunun asker sayısını da arttırma kararı aldı.

ABD Askerleri Vietnam’da Katliam Yaptı (1968)

ABD askerleri 16 Mart 1968’de Vietnam savaşı sırasında üç köyde masum sivilleri hedef alan My Lai adıyla anılan katliamı gerçekleştirdiler. Bu olayda 350 civarında sivil öldürüldü. Olayın bir İngiliz gazeteci tarafından ortaya çıkarılmasından sonra sorumlular hakkında dava açıldı. Sadece bir teğmen bu olay ile ilgili olarak ceza almış onun cezası da daha sonra başkan Nixon tarafından affedilmiştir.

Halepçe’ye Kimyasal Saldırı Düzenlendi (1988)

İran-Irak savaşı sırasında Celal Talabani’ye bağlı peşmergelerin İran ordusu ile harekete geçmesi Saddam’ı kızdırmıştı. Halepçe’ki isyanı bastırmakla görevli olan Ali Hasan El Mecit (Kimyasal Ali) Saddam’ın emri ile 16 Mart 1988 tarihinde Halepçe’de kimyasal silah kullandı. Bu olayda halepçe halkından yaklaşık 7000 kişi hayatını kaybetti.

ABD’li Barış Gönüllüsünü Ezdiler (2003)

ABD’li barış gönüllüsü Rachel Corrie Gazze Şeridinde 16 Mart 2003 günü buldozer ile ezildi. Rachel Corrie Filistinlilerin evlerini yıkmak için harekete geçen bir buldozerin önüne çıkmış ve aynı buldozer tarafından ezilerek katledilmiştir.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1940. Nobel Ödülü’nü kazanan ilk kadın yazar Selma Lagerlöf, 82 yaşında öldü.

1964. TBMM’de gizli yapılan olağanüstü toplantıda, hükümete gerektiğinde Kıbrıs’a müdahale yetkisi verildi.

1971. Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan, Sivas’a bağlı Gemerek’te jandarmayla girdikleri çatışma sonunda yakalandılar.

1972. Cumhuriyet Senatosu; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan hakkındaki idam kararını onayladı.

1978. İstanbul Üniversitesi’nden çıkan öğrenci grubuna bomba atıldı; 7 öğrenci öldü. Silahlı kişilerce gruba ateş açıldı; çok sayıda kişi yaralandı.

1978. İtalya’da eski başbakanlardan Aldo Moro, Kızıl Tugaylar terör örgütünce kaçırıldı.

1994. TBMM tarafından dokunulmazlıkları kaldırıldıktan sonra gözaltına alınan 5’i DEP’li 6 milletvekili, TCK’nın 125. maddesine muhalefet ettikleri gerekçesiyle DGM’ye sevk edildi. Vatana ihanetle suçlanan milletvekilleri, 17 Mart’ta tutuklanarak cezaevine konuldu.

1998. Halkbilim Araştırmacısı Pertev Naili Boratav, Paris`te öldü.

1999. Kosova’daki Sırp güçlerine karşı, 70 gün sürecek hava harekatı başladı.

2003 Rachel Aliene Corrie ISM gönüllüsü Amerikalı bir barış aktivistidir. Gazze Şeridi'nin güneyinde Refah'ta İsrail Savunma Kuvvetlerine bağlı zırhlı bir buldozer tarafından öldürülmüştür. Son sınıfta okulunun tayiniyle Refah-Olympia kardeş şehir projesi kapsamında Gazze'ye gittiğinde İkinci İntifada sürmekteydi

2004 . Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun Karadon maden ocağındaki grizu patlamasında 8 Çinli işçiden 5'i öldü, 3'ü yaralandı.