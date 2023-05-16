Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 16 Mayıs günü önemli olayları nelerdir?

Tarih Servisi/Dünya Bülteni

İstanbul Kuşatmasında Yer Altında da Şiddetli Çarpışmalar Oldu (1453)

Fatih Sultan Mehmet maden işçileri getirtti ve Eğrikapı yönünde İstanbul’a yer altından tünel kazılarak girilme teşebbüsünde bulunuldu. Bizanslıların bunu fark ederek karşı tünel açması üzerine yer altında 16 Mayıs 1453 tarihinde şiddetli çarpışmalar oldu. Aynı gün Haliç üzerinde ki zincirlere yapılan saldırıda tünel saldırısı gibi sonuçsuz kaldı.

Rusya İle Bükreş Antlaşması İmzalandı (1812)

Rusya ne zaman kendini güçlü hissetse ya da Osmanlı Devletini sıkıntıda görse fırsatı kaçırmak istememiş ve Osmanlı Devletine savaş açmıştır. Çar I.Petro’nun gösterdiği hedefe ulaşmak için sürekli bir çaba içerisine girmiştir. III.Selim’in reformları ile toparlanma belirtileri gösteren Osmanlı Devletine fırsat vermek istemeyen Rusya 1806 yılında savaş ilan etti. Savaş sonunda 16 Mayıs 1812 tarihinde Bükreş antlaşmasının imzalanması ile sona erdi.

Mustafa Kemal Sultan Vahdetin İle Son Kez Görüştü Ve Anadolu’ya Hareket Etti (1919)

Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişi olarak görevlendirilmesinin ardından Samsun’a hareket etmeden önce son defa Sultan Vahdettin ile görüştü. Bu görüşmenin ayrıntıları hakkında fazla bir bilgi yoktur. Mustafa Kemal Paşa aynı gün Bandırma Vapuru ile Anadolu’ya hareket etmiştir.

Son Padişah Vahdettin İtalya’da Vefat Etti (1926)

Vahdettin I.Dünya Savaşının sonunun artık iyice netleştiği 1918 temmuz ayında padişah oldu. Yaklaşık dört ay sonra Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı Devleti yenilgiyi kabul ederek teslim oldu. Çok sıkıntılı bir dönemde hükümdarlık yapan padişah Vahdettin saltanatın kaldırılması üzerine 17 Kasım 1922 tarihinde sessiz bir şekilde ülkeden ayrılmıştı. Hayatın son günlerini İtalya’nın San Remo kentinde maddi sıkıntılar içerisinde geçiren son padişah 14 Mayıs 1926 tarihinde kalp yetmezliğinden vefat etti. Cenazesi Suriye’ye getirilmiş ve Şam’da defnedilmiştir.

SSCB İle Çekoslavakya Arasında İttifak Antlaşması İmzalandı (1935)

Fransa’nın arkasından SSCB Çekoslavakya ile de 16 Mayıs 1935 tarihinde bir ittifak antlaşması imzaladı. Ancak antlaşmada ki karşılıklı yardım taahhüdü Fransa’nın da yardıma gelmesi ile mümkün olacaktı. Böylece antlaşma üçlü bir ittifaka dönüştürülmüştü.

Ahıska Türkleri Türkiye’den Destek İstediler (1990)

Stalin tarafından yurtlarından sürgün edilen Ahıska Türkleri Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği önünde 16 Mayıs 1990 tarihinde bir miting düzenleyerek sorunlarının çözümünde Türkiye’nin desteğini istediler.

PKK Jandarma Karakollarına Saldırdı (1992)

Şırnak Uludere’ye bağlı Işıkveren ve Taşdelen Jandarma Karakolları’na PKK’lılarca 16 Mayıs 1992 tarihinde saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmalarda 29 Asker t olurken, 36 PKK'lının ise öldürüldüğü bildirildi.

Başbakan Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı Seçildi (1993)

Turgut Özal’ın ölümünün ardında TBMM’de yapılan oylama neticesinde DYP ve SHP oyları ile Başbakan Süleyman Demirel 244 oy ile 16 Mayıs 1993 tarihinde cumhurbaşkanı seçildi.