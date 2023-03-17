Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 17 Mart günü olayları nelerdir?

Tarihte bugün meydana gelen olaylar arasında en dikkat çeken gelişme İbn-i Haldun'un vefat etmesidir.

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

İşte tarihte bugün meydana gelen olaylardan bazıları:

Şehzade Korkut saltanat İddiası Nedeniyle Katledildi (1513)

Yavuz Sultan Selim saltanat mücadelesinde başarılı oldu ve tahta geçti. Ancak babasına kardeşlerine dokunmayacağına dair söz vermişti. Şehzade Korkut saltanat iddiasında bulunmayacağına dair söz vermiş ve yeniçeriler de kendisine kefil olmuşlardı. Şehzade Ahmet’in saltanat davası ile isyan etmesi Yavuz Sultan Selim’i Şehzade Korkut hakkında da bazı endişelere sevk etti. Şehzade Korkut’unda saltanat eğilimi olduğu tespit edilince üzerine kuvvet sevk edildi. Kaçan Şehzade arkadaşı ile birlikte Korkuteli yakınlarında bir mağarada yakalandı ve sonrasında da 17 Mart 1513’te boğularak katledildi.

Şehzade Korkut bizzat dedesi Fatih Sultan Mehmet’in gözetiminde iyi bir eğitim almış alim ve şairdir. Aynı zamanda Akdeniz’de Türk denizcilerine verdiği destek ile tanınmıştır. http://www.dunyabulteni.net/index.php?aType=haber&ArticleID=150545&q=%C5%9Fehzade+korkut

İtalya Ulusal Birliğini Tamamladı (1861)

XIX.Yüzyıla girildiğinde İtalya hala milli birlikten yoksun bir ülkeydi. İtalya’nın bulunduğu yerde irili ufaklı devletler bulunuyordu. Bunların içerisinde en güçlüsü olan Piyemonte Krallığı milli birlik için çalışmalara başladı. Başta Kont Cavour ve Garibaldi birlik çalışmalarını hızlandırdılar. Giderek güçlenen Piyemonte Krallığı 1860’larda bir çok devleti birleştirmişti. Piyemonte Kralı Victor Emmanuel’in 17 Mart 1861’de İtalya Kralı ilan edilmesi ile İtalya resmen kurulmuş oldu.

Amiral Sackville Carden Görevinden Ayrıldı (1917)

Çanakkale Savaşlarında son hücum için hazırlanan İtilaf devletleri donanmasında önemli bir görev değişikliği oldu. İngiliz donanması komutanı ve aynı zamanda Çanakkale’de ki Birleşik donanmanın komutanı Amiral Sackville Carden 17 Mart 1915’te sağlık nedenleriyle görevinden ayrıldı yerine De Robeck atandı. Bu nedenle 17 Mart 1915 olarak düşünülen kesin hücum tarihi bir gün ötelendi.

Teğmen Hamdi Askerleri İle Dağa Çıktı (1919)

İngilizlerin önce Samsun’a asker çıkarmaları arkasından da Merzifon’a asker göndermeleri tepkileri de beraberinde getirdi. Samsun’da ki Türk birliklerinden makineli tüfek bölüğüne bağlı Teğmen Hamdi askerleri ile birlikte 17/18 Mart 1919 gecesi dağa çıktı. Bu küçük olay İtilaf devletlerini ciddi endişelere sevk etmiştir.

Batı Avrupa Birliği Kuruldu (1948)

SSCB’nin desteğindeki komünistlerin Çekoslavakya’da yönetimi ele geçirmesi Batı Avrupa ülkelerini endişelendirdi. İngiltere ve Fransa başta olmak üzere Benelüx ülkeleri (Belçika, Hollanda, Lüxemburg) bir araya geldiler. Brüksel’de ki toplantı sonrasında 17 Mart 1948’de Batı Avrupa Birliği’ni oluşturan antlaşmayı imzaladılar. Bu beş devlet aralarında her türlü işbirliğine açık olmayı taahhüt ediyorlardı.

Sivas’ta Heyelan Meydana Geldi (2005)

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Sugözü köyü Kuzucu Mahallesi'nde 17 Mart 2005 tarihinde toprak kayması meydana geldi. Bu olay sonucu 15 kişi ve 21 ev toprak altında kaldı. Aynı yerde ikinci bir toprak kaymasının daha olması ümitleri yok etti.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1406 Tunus’lu düşünür ve tarihçi İbn-i Haldun, öldü.

1816. 38 tonluk ‘’Elise’’ adlı buharlı tekne, kaptan Pierre Andriel yönetiminde, Manş Denizi’ni aşan ilk buharlı tekne oldu.

1939. Hatay’da Türk posta ve telgraf ücretleri uygulamaya konuldu.

1944. Varlık Vergisi’nin tasfiyesine ilişkin yasa, yürürlüğe girdi.

1954. TÜRK MİLLİ FUTBOL TAKIMI, DÜNYA KUPASI’NDA: Milli Takım, grup eleme maçlarında, Madrid’te 4-1 yenildiği İspanya’yı İstanbul’da 1-0 yendi. Yönetmelik gereği, 1954 yılının 17 Mart günü Roma’da yapılan üçüncü karşılaşmada İspanya ile 2-2 berabere kalınca, kura çekildi. Kurada kazanan Türk Milli Futbol Takımı, finallere katılma hakkını elde etti.

1966. Varto’da 5.6 büyüklüğündeki depremde 14 kişi öldü.

1972. Uzun süredir araları açık olan CHP Genel Başkanı İsmet İnönü ile Genel Sekreter Bülent Ecevit barıştı.

1976. Amerikan Northrop uçak şirketi, uçak alım satımlarıyla ilgili Türkiye’de rüşvet dağıttığı iddialarını doğruladı.

1985. İki ünlü oyun yazarı Artur Miller ve Harold Pinter, hapiste bulunan Pen üyesi yazarları ziyaret etmek amacıyla Türkiye’ye geldi.

1995- Fransa'da Le Monde gazetesi, Fransız şirketlerinin silah satmak için Türkiye'deki yetkililere rüşvet dağıttıklarını yazdı.

2001- II. Dünya Savaşı'nda ilk atom bombasını Hiroşima'ya atan Amerikalı pilot Thomas Wilson Ferebee 81 yaşında öldü.