Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 17 Mayıs günü önemli olayları nelerdir?

Tarih Servisi/Dünya Bülteni

Haçlılar Konya Önlerine Geldi (1190)

Alman İmparatoru Frederik Barbarossa komutasında ki III.Haçlı ordusu 17 Mayıs 1190 tarihinde Konya önlerine geldi. Anadolu Selçuklu hükümdarı II.Kılıçarslan tüm çabasına rağmen çok kalabalık olan Haçlı ordusunu durduramamıştı. Haçlılar Konya’ya girdiler ve şehri yağmalayarak katliam yaptılar. Konya’dan ayrılıp yoluna devam eden Haçlı ordusu Türkmen saldırıları ile perişan oldu. Alman İmparatoru Frederik Barbarossa Silifke Çayını geçmeye çalışırken boğularak öldü.

Bugünkü Türkiye-İran Sınırını Belirleyen Kasr-ı Şirin Antlaşması İmzalandı (1639)

IV.Murat’ın Bağdat’ı geri alması üzerine İranlılar anlaşma isteğinde bulundular. Bunun üzerine Sadrazam Kemankeş Mustafa Paşa ile İran elçisi Saru Han arasında Kasr-ı Şirin’de aynı isimle anılan antlaşma 17 Mayıs 1639 tarihinde imzalandı. Bu antlaşma bugünkü Türkiye-İran sınırında da temel alınmıştır. Ayrıca 60 yıla yakındır devam eden İran savaşları sona erdi. Uzun bir süre İranlılar ile herhangi bir savaşa girilmedi.

Yunanlılar Dömeke’de Ağır Bir Yenilgi Aldılar (1897)

Girit meselesi yüzünden Yunanistan ile savaş başladı. Müşir Ethem Paşa komutasında ki Osmanlı Ordusu Yunanlıları arka arkaya yenerek ilerlemeye başladı. Asıl savaş 15-17 Mayıs 1897 tarihinde Dömeke’de gerçekleşti. Yunanlılar burada ağır bir yenilgi aldılar. Osmanlı Ordusunun Atina’ya kadar ilerlemesine büyük devletler izin vermediler. Osmanlı Devletini barış yapmaya zorladılar.

Castro Tarım Reformu Kanununu Çıkardı (1959)

Batista’nın devrilmesinden sonra fakir Küba halkının Castro’dan büyük beklentileri vardı. Bu beklentilere cevap vermek isteyen Castro 17 Mayıs 1959 tarihinde Tarım Reformu Kanununu çıkardı. Bu kanun ile büyük topraklar kamulaştırıldı. Kamulaştırılan araziler arasında ABD vatandaşlarının arazilerinin de olması Küba ile ABD ilişkilerini gerdi. Gerek ABD tepkisi gerekse ülke içerisinde ki tepkiler Castro’nun iyice sosyalizme doğru kaymasına neden oldu.

Türk Futbol Tarihinde Bir İlk, Galatasaray UEFA Kupasını Kazandı (2000)

Türk Futbol Tarihinde bir ilk gerçekleşti. Galatasaray Danimarka’da 17 Mayıs 2000 tarihinde oynanan final maçında İngiltere’nin Arsenal takımını penaltı atışlarında 4-1 üstünlük sağlayarak yendi ve UEFA kupasının sahibi oldu.

Danıştay İkinci Daireye Silahlı Saldırı Yapıldı (2006)

Danıştay ikinci dairesine 17 Mayıs 2006 tarihinde Alparslan Aydın adlı bir kişi tarafından saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucu Danıştay ikinci daire üyesi Mustafa Yücel Özbilgin hayatını kaybetti. Aralarında daire başkanı Mustafa Birden’in de olduğu dört kişi yaralandı. Saldırgan kaçmaya çalışırken görevli polis memurlarından biri tarafından yakalandı. Olayın faturası bazı kesimler tarafından Ak Parti ve Vakit Gazetesine kesilmeye çalışıldı. Ancak olay aydınlandıkça Ergenekon ile irtibatlı olduğunu gösteren bazı açık deliller ortaya çıkmaya başladı. (Tepkiler için 18 Mayıs Tarihte Bugüne bakınız.)

Zonguldak Karadon Maden Ocağında Grizu Patladı (2009)

TTK Karadon Müessese Müdürlüğüne ait kömür ocağın da 17 Mayıs 2010 tarihinde yerin 540 metre altında öğle saatlerinde büyük bir grizu patlaması meydana geldi. Patlama sonucu 30 işçi göçük altında kalarak hayatını kaybetti. İki işçinin cesedine 100 gün sonra ulaşılabildi.