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Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 17 Nisan günü olayları nelerdir?

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefat etmesi, Köy Enstitüleri kuruluş kanununun kabul edilmesi, ABD’nin Domuzlar Körfezi Harekatının hezimete dönüşmesi var..

Tarihte bugün 17.04.2023, 11:08 17.04.2023, 11:09
Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 17 Nisan günü olayları nelerdir?

Tarihte bugün veya tarihte 17 Nisan günü meydana gelen olaylar nelerdir, bugün hangi hadiseler yaşandı?

İşte tarihte bugün meydana gelen olaylardan bazıları:

Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal Vefat Etti (1993)

Türkiye Cumhuriyetinin sekizinci cumhurbaşkanı olan Turgut Özal 17 Nisan 1993’te Ankara’da vefat etti. Ölümü ile ilgili olarak zaman zaman çeşitli iddialar gündeme gelmekte ve tartışılmaktadır. 12 Eylül 1980 darbesinin arkasından Anavatan Partisini kurmuş ve yapılan ilk seçimlerde tek başına iktidar olarak başbakan olmuştur. Başta ekonomi olmak üzere Türkiye’nin mevcut politikalarında köklü değişiklikler gerçekleştirmiştir.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

İtalya’ya Osmanlı Devletinden Verilecek Pay Arttırıldı (1917)

İtilaf Devletleri aralarında ki gizli antlaşmalar ile Osmanlı Devletini paylaşıyorlardı. Rusya’nın savaştan çekilmesi üzerine İtilaf Devletleri ortaya çıkan açığı İtalya ile kapatmak istiyorlardı. İtalya’yı sömürge vaadleri ile kendi taraflarına çekmeyi başarmışlardı. İtalya’nın tereddütlerini gidermek ve bir an önce savaşa sokmak için 17 Nisan 1917 tarihli Saint Jean de Maurien Antlaşması ile Anadolu için söz verdikleri payı arttırdılar. Antalya yöresine İzmir ve çevresini de eklediler.

Köy Enstitüleri Kuruluş Kanunu Kabul Edildi (1940)

Zamanın Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’in projesi olan Köy Enstitülerinin kuruluşuna dair 3803 nolu kanun 17 Nisan 1940 tarihinde TBMM’de kabul edildi. Köy Enstitüleri 1954 yılında Demokrat Parti iktidarı döneminde kapatılmıştır. Köy Enstitüleri en çok tartışılan uygulamalardan birisi olmuştur.

ABD’nin Domuzlar Körfezi Harekatı Hezimete Dönüştü (1961)

Küba’nın SSCB ile yakın ilişkiler kurması ve ABD için bir tehdit haline gelmesi ABD’yi harekete geçirdi. Nikaragua’dan kalkan ABD bombadıman uçakları 15 Nisan 1961 tarihinden itibaren Küba havaalanlarını bombalamaya başladı. Arkasından Kübalı mültecilerden oluşturulan kuvvetler ile 17 Nisan 1961’de Domuzlar Körfezi çıkarması yapıldı. Ancak beklendiği gibi Kübalılar bu girişime destek vermediler. Castro’nun kuvvetleri bu kuvvetleri etkisiz hale getirdi. ABD’nin bu olay sonucu prestiji epeyce sarsıldı.

Ali Fuat Başgil Vefat Etti (1967)

Samsun doğumlu olan Ord.Prof.Dr. Ali Fuat Başgil 17 Nisan 1967 tarihinde vefat etmiştir. Kendisi anayasa hukukçusu, siyasetçi, yazar, fikir ve ilim adamlarındandır. Adalet Partisi Senatörü iken cumhurbaşkanlığına aday olmuş fakat 27 mayıs darbecileri tarafından tehdit edilerek adaylıktan çekilmek zorunda bırakılmıştı.

Malatya Belediye Başkanı ‘’Hamido’’ya Bombalı Suikast Yapıldı (1978)

Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğdu (Hamido) 17 Nisan 1978’de Ankara’dan evine gönderilen bombalı paketin patlaması sonucu üç yakını ile birlikte hayatını kaybetti. Bu olayın arkasından Malatya karıştı. CHP binası ile birlikte bir çok işyeri saldırıya uğradı ve yakıldı.

1453    Fatih Sultan Mehmet, İstanbul adalarını fethetti.

1790    ABD'li bilim insanı ve siyasetçi Benjamin Franklin, öldü.

1815    Endonezya'da volkanik dağ püskürdü; 100 bin kişi öldü.

1924    İtalya'da genel seçimleri Mussolini'nin faşist partisi kazandı.

1933    Bulgaristan'da bir grup Bulgar milliyetçisinin Türk mezarlığına saldırması, yurtiçinde büyük tepkilere yol açtı.

1939    Kurtdereli Mehmet Pehlivan öldü.

1940    Köy Enstitüleri Kanunu kabul edildi.

1941    Merkez Bankasının yurtdışında bastırdığı 100 liralık ve 50 kuruşluk banknotları taşıyan gemi, Yunanistan'ın Pire Limanı'nda kaza geçirdi ve banknotlar denize dağıldı.

1953    Ev kiralarına %100, dükkan kiralarına %150 zam yapıldı.

1961    ABD'nin desteklediği sürgündeki Kübalılar, Küba'ya çıkarma yaptı. Domuzlar Körfezi Harekatı olarak bilinen çıkarma Fidel Castro'nun zaferiyle sonuçlandı.

1967    Hukukçu ve siyaset insanı Ali Fuat Başgil, öldü.

1972    ABD’de, Nixon yönetiminin siyasal rakiplerini yasadışı dinleme faaliyetleri açığa çıkarıldı. (Watergate Skandalı)

1974    Madaralı Roman Ödülü'nü "Demirciler Çarşısı Cinayeti" adlı eseriyle Yaşar Kemal aldı.

1978    Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu ve 3 yakını, postayla gönderilen bombalı paketin patlaması sonucu öldü. Olaydan sonra 700 işyeri tahrip edildi, CHP İl Merkezi yakıldı.

1981    Türk Müziği bestekarı Şekip Ayhan Özışık, öldü.

1993    8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, öldü.

1999    Bakü - Supsa Boru Hattı’nın resmi açılışı yapıldı.

2000    İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, "Bodrum'da 24.00'ten sonra müzik susacak" dedi. Turizmciler açıklamayı öfkeyle karşıladı.

2005    KKTC cumhurbaşkanlığına Mehmet Ali Talat seçildi.

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Yorumlar (2)
Nurullah Alphan İnan 4 yıl önce
Çok büyük bir devlet ve siyaset adamı olan,turgut özalı ,erken kaybettik.Ruhu şad olsun.Kabri pürnur olun.Ahiret de ,Peygamber Efendimize,komşu olsun.İnşa Ellah.
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Mehmet Ege Özvatan 3 yıl önce
Turgut Özal,Türk Milletinin,kalbinde,müstesna bir yerde,ebediyen yaşayacaktır.
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