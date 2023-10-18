Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 18 Ekim günü meydana gelen önemli olaylar

Tarih Dosyası/ Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Kuzey Afrika’da Osmanlı Siyasi Hakimiyeti Sona Erdi (1912)

Balkan Savaşının çıkması üzerine Osmanlı Devleti İtalya’ya boyun eğmek zorunda kaldı. Osmanlı Devletinin isteği ile 15 Ekimde gizli ön barışı yapılan Uşi antlaşması asıl olarak 18 Ekim 1912’de imzalandı. Antlaşmaya göre Osmanlı Devleti Kuzey Afrika’daki son toprağı olan Trablusgarp ve Bingazi’yi İtalya’ya bıraktı. Egedeki On iki Ada Balkan savaşı sonunda teslim edilmek şartıyla Osmanlı Devletine verilecekti. Trablusgarb dini bakımdan Osmanlı devletine bağlı kalacak ve İtalya Kapitülasyonların kaldırılmasında yardımcı olacaktı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Osmanlı Devleti Batı’da en Geniş Sınırlara Ulaştı (1672)

Osmanlı Devleti ile Lehistan’ın arası Ukrayna hakimiyeti nedeniyle bozuldu. Hükümdar IV.Mehmet Lehistan Üzerine sefere çıktı. Lehistan içlerine doğru ilerleyen Osmanlı Devletini askeri tedbirlerle durduramayan Lehistan barış istedi. Bunun üzerine 18 Ekim 1672’de Bucaş Antlaşması imzalandı. Antlaşma ile Osmanlı Devletinin Ukrayna hakimiyeti kesinleşti ve batıda en geniş sınırlara ulaşıldı.

Moskova Fatihi Napolyon Soğuğa Yenildi (1812)

Napolyon Rusya’ya ağır bir darbe indirerek kendisine karşı oluşmuş ittifakı dağıtmak istiyordu. Bu amaçla çıktığı Rusya seferinde Moskova’ya kadar ulaştı ancak Rusları düşündüğü gibi ezemedi. Hatta Ruslar soğuğu ve geniş bozkırları Napolyon’a karşı kullandılar. Napolyon Moskova’dan 18 Ekim 1812’de eli boş olarak ayrılmaya başladı. Ancak bu dönüş Napolyon’a açlık, soğuk ve Rus saldırıları nedeniyle epeyce pahalıya patladı. http://www.dunyabulteni.net/index.php?aType=haber&ArticleID=174652&q=Napolyon

Ali Saip Ursavaş’ın Dokunulmazlığı Kaldırıldı (1935)

1935 Ağustos ayının sonlarında Atatürk'e bir suikast girişimi ortaya çıkarıldı. Suikast ile ilgili başlayan soruşturma sonunda Milli Mücadele yıllarında, Urfa’da Fransızlara karşı direnişin önderlerinden Urfa milletvekili Ali Saip Ursavaş, bu suikastle ilgili görülerek 18 Ekim 1935’te dokunulmazlığı kaldırıldı.

Dünya Dışında Bir Başka Gezegenin Atmosferine İlk Kez Girildi (1967)

SSCB tarafından fırlatılan insansız uzay aracı Venera 4 Venüs gezegenine ulaştı. Venera 4 dünya dışında başka bir gezegene gönderilen ilk inceleme aracı olma özelliği taşıyordu.

Pasok İktidara geldi Türk-Yunan İlişkileri Gerginleşti (1981)

18 Ekim 1981’de Yunanistan’da yapılan genel seçimler sonrasında sosyalist Pasok partisi iktidara geldi ve Papandreu başbakan oldu. Bu iktidar değişikliği sonrası Türk-Yunan ilişkileri gerginleşmeye başlarken Kıbrıs görüşmeleri de bir yavaşlama dönemine girdi.

Azerbaycan Resmen Bağımsızlığını İlan Etti (1991)

SSCB’nin dağılması üzerine Azerbaycan Resmen bağımsız oldu ve tanındı. Bu arada Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ sorunu yüzünden çatışmalar devam ediyordu. Ruslardan destek gören Ermenistan, herhangi bir güç ve destekten yoksun olan Azerbaycan durumundan istifade ederek bölgeyi işgal etti.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1867- ABD, Alaska’yı Rusya’dan alarak topraklarına kattı.

1892- Chicago ve New York arasında ilk uzun telefon hattı açıldı.

1920- Türkiye Komünist Fırkası, Ankara’da resmen kuruldu.

1931- Bilim adamı Edison 84 yaşında öldü.

1936- Atatürk, Ankara Hipodromu’nda at yarışlarını izledi.

1943- Ulvi Cemal Erkin ve Necil Kazım Akses, Berlin’de başarılı bir konser verdi.

1949- Şair Enis Behiç Koryürek, 58 yaşında Ankara’da öldü.

1957- Gazeteci ve yazar Hüseyin Cahit Yalçın 83 yaşında öldü.

1959- III. Akdeniz Oyunları Beyrut’ta yapıldı. Türkiye serbest güreş milli takımı 8 sıklette birinci oldu.

1968- Dünya Olimpiyat Komitesi, iki siyah atleti (Tommie Smith, John Carlos) madalya töreni sırasında kara güç selamı verdikleri gerekçesiyle cezalandırdı.

1996- Gazeteci ve yazar Kemalettin Tuğcu İstanbul’da öldü.

2002 - Fildişi Sahili'nde bir ay süren çatışmaların ardından isyancılarla hükümet birlikleri arasında ateşkes yürürlüğe girdi.

2007 - Eski Pakistan başbakanı Benazir Butto, 8 yıllık sürgünün ardından döndüğü ülkesinde bombalı bir saldırıya hedef oldu. 126 kişinin öldüğü ve 248 kişinin yaralandığı saldırıdan Butto yara almadan kurtuldu.