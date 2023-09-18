Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 18 Eylül günü meydana gelen önemli olaylar

Dünya Bülteni / Tarih Servisi

18 Eylül 1920’de İstiklal Mahkemelerinin kurulmasına karar verdi. Pakistan'ın kurucusu Cinnah vefat etti, Selçuklu devleti Pasinler Ovası'nda Bizans'ı mağlup etti.

Pasinler Savaşı (1048)

Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Tuğrul Bey Anadolu’nun fetih projesini hayata geçirmişti. Bu amaçla Bizans’ı yıpratma ve keşif akınlarına ağırlık vermişti. Gürcü kuvvetleri ile desteklenen Bizans ordusu Türk akınlarını durdurmak için Erzurum yakınlarına kadar gelmişti. Burada İbrahim Yinal ve Kutalmış komutasındaki Selçuklu Kuvvetleri ile Bizans Kuvvetleri Pasinler ovasında 18 Eylül 1048’de karşılaştılar. Anadolu için Selçukluların yaptığı bu ilk büyük savaşı Müslümanlar kazandı hatta Gürcü prens Liparit esir alındı.

Rusçuk Barışı (1790)

Rusçuk yakınlarında Yergöğü kalesi önünde Avusturya ordusu bozguna uğratıldı. Bu yenilgiden sonra Avusturya barış istedi ve 18 Eylül 1790’da iki devlet arasında Rusçuk antlaşması imzalandı. Barış dönemi dokuz ay sürdü.

Doğu Rumeli İle Bulgaristan’ın Birleşmesi (1885)

18 Eylül 1885’de Filibe’de bir ayaklanma oldu. Vali Gavril Paşa tutuklayan milisler geçici bir hükümet kurdular ve Doğu Rumeli’nin Bulgaristan ile birleştiğini ilan ettiler.

Belgrat Antlaşması (1739)

Osmanlı Devleti 1739 yılında hem Ruslar’a karşı hem de Avusturya’ya karşı üstün duruma geçti. Avusturya barış için bir çok devletten aracı olmasını istedi .Sonuçta 18 Eylül 1739’da Belgrat antlaşması imzalandı. Antlaşmanın en önemli maddelerinden birisi 1718 Pasarofça ile kaybedilen Belgrat’ın geri alınması idi. Böylece Avrupa yönünde 28 yıl sürecek bir barış dönemi başladı.

Yunanlılar Anadolu’dan Tamamen Temizlendi (1922)

26 Ağustos1922’de başlayan Büyük Taarruz 18 Eylül 1922’de son Yunan askerinin de Anadolu’dan ayrılması ile amacına ulaştı.

İstiklal Mahkemeleri Kuruldu (1920)

TBMM Hıyanet-i Vataniye Kanununa işlerlik kazandırmak için 18 Eylül 1920’de İstiklal Mahkemelerinin kurulmasına karar verdi. Böylece yasama ve yürütme yetkisinden sonra yargı yetkisi de TBMM tarafından kullanılacaktı.

Nyon Antlaşması (1937)

1937’de İsviçre’nin Nyon kentinde dokuz Akdeniz ülkesi temsilcilerinin katıldığı, iki gün süren konferansta Akdeniz’de seyrüsefer güvenliğini sağlayacak önlemler üzerinde anlaşma yapıldı. Akdeniz’deki korsanlık olaylarının önlenmesi ve denizlerdeki güvenli seyahatin görüşülmesi amacıyla yapılan antlaşma, 18 Eylül 1937’de TBMM’de onaylandı.

Muhammet Ali Cinnah Vefat etti (1948)

Pakistan devletinin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı ‘’büyük önder’’ ünvanlı Muhammet Ali Cinnah 18 Eylül 1948’de vefat etti.

