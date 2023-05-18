Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 18 Mayıs günü olayları nelerdir?

Tarihte bugün veya tarihte 18 Mayıs günü meydana gelen olaylar arasında neler var?

İşte tarihte bugün meydana gelen olaylardan bazıları:

GÜNÜN OLAYI

Genç Osman’a Karşı Büyük Bir Yeniçeri Ayaklanması Çıktı (1622)

Padişah II.Osman daha 17 yaşında olmasına rağmen Hotin seferi sırasında yeniçerilerin ne kadar yozlaştığını görmüş ve asker ocağına yeni bir düzen vermek için çareler aramaya başlamıştı. Amacı yeniçeri ocağını tamamen kaldırıp yerine yeni bir ordu oluşturmaktı. Plana göre hac bahanesiyle Anadolu’ya geçecek ve asker toplayarak yeniçerileri ortadan kaldıracaktı. Fakat bu planı haber alan yeniçeriler 18 Mayıs 1622 tarihinde ulemadan da onay alarak isyanı başlattılar. İsyan üç gün sürdü. İhanet çemberi içerisinde kalan Genç Osman tahttan indirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Süleyman Çelebi Saltanat Mücadelesini Kaybetti (1410)

Ankara Savaşından (1402) sonra Yıldırım Bayezit’in oğulları arasında başlayan ve 11 yıl süren Fetret Dönemi olarak adlandırılan saltanat mücadelesinin önemli olaylarından birisi 18 Mayıs 1410 tarihinde büyük oğul Süleyman Çelebi’nin kardeşi Musa Çelebi tarafından ortadan kaldırılmasıdır. Bazı tarihçiler Süleyman Çelebi’nin hükümdar olarak kabul edilmesi gerektiğini iddia ederler.

Tekerlekli Kuleler İle Surlara Yaklaşma Girişimi Yapıldı (1453)

Fatih Sultan Mehmet surların yüksekliğinde tekerlekli kuleler yaptırmıştı. Bu kuleler Grejuva denilen Rum ateşi ile yanmaması için yaş deri ile kaplanmıştı. Kuleler ile surları geçme teşebbüsünün ilki Topkapı istikametinde 18 Mayıs 1453 tarihinde gerçekleşti. Ancak Bizanslılar Rum ateşi ile kuleyi yakmayı başardılar ve surların önündeki hendekleri takviye etmeyi başardılar. Bu durum üzerine Fatih Sultan Mehmet topçu ateşine ağırlık verdi.

Çanakkale’de Keskin Nişancı Bir Türk Kızı Şehit Oldu (1915)

Çanakkale’de bazı Türk kadınları da keskin nişancı olarak görev almış. Bunun en açık delili bir Avusturalyalı askerin yazdığı mektup. Avusturalyalı er J.C.Davies mektubunda : ‘’…Benim de vurulduğum 18 Mayıs 1915 günü, keskin nişancı bir Türk kızı pusuda çarpışıyordu. Gizlendiği yerden gün boyunca ateş etti ve çok sayıda adamımızı vurdu. Ancak gün batmadan bir Avusturalyalı tarafından vurulmasına gene de üzüldüm. Güzel yapılı ve tahminen 19-21 yaşlarında genç bir kızdı. Ölü olarak ele geçirdiğimizde, yanında başka bir Türk’ün ölüsünü de bulduk. Genç kızın bedeninde tam 52 kurşun yarası vardı… Bu savaş korkutucu”

St. Helens Yanardağı 400 metre Küçüldü (1980)

ABD’de bulunan St.Helens Yanardağı 18 Mayıs 1980 tarihinde tekrar faaliyete geçti. Bu patlama esnasında dağın zirvesi 400 metre aşağıya indi. Bu olayda elli yedi kişi hayatını kaybetti.

Danıştay Saldırısı Tepkisi ‘’Ak Partili Bakanlar Cenazede Protesto Edildi’’(2006)

Danıştay saldırısı bazı kesimler tarafından irticai bir saldırı olarak değerlendirildi ve hükümet aleyhine kampanyaya dönüştürülmek istendi. Saldırıyı protesto edenler 18 Mayıs 2006 günü Anıtkabir’i ziyaret ettiler ve arkasından saldırıda ölen Mustafa Yücel Özbilgin’in cenazesine katıldılar. Cenazeye katılmak için gelen Ak Partili bakanlar protesto edildi. Cumhurbaşkanı, askerler, yargı mensupları ve bazı üst düzey görevliler alkışlandı. İlerleyen dönemde olayın irtica süsü verilmek istenen bir tertip olduğu ortaya çıktı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a Fahri Doktora Verildi (2010)

Madrid Avrupa Üniversitesi Akademik Konseyi, üniversitenin en büyük akademik ünvanı olan fahri doktoralığı, Başbakan Erdoğan’a 18 Mayıs 2010 tarihinde "Kültürler ve toplumlar arası çeşitlilik, uzlaşma ve anlayışın geliştirilmesi ve desteklenmesiyle, Medeniyetler İttifakı projesi çerçevesinde bulunduğu taahhütler" dolayısıyla verdi.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1804 Napolyon Bonapart, Fransa İmparatoru ilan edildi.

1910 Kuyruklu yıldız Halley, dünyanın çok yakınından geçti.

1944 Kırım Tatarları, SSCB tarafından sürgüne gönderildi.

1969 Uzay aracı Apollo 10 fırlatıldı.

1973 TKP/ML’nin kurucusu İbrahim Kaypakkaya, öldü.

1974 Hindistan, nükleer silah sahibi 6. ülke oldu.

1976 TRT’nin ilk spikerlerinden Zafer Cilasun, öldü.

1976 Başbakan Demirel’in hayali ihracat suçundan tutuklu yeğeni Yahya Demirel, mahkeme tarafından tahliye edildi.

1986 Komisyon Başkanı Prof. Yüksel Özemre, "Çernobil radyasyonunda endişe edilecek bir şey yoktur" dedi.

1987 İstanbul'da ilk deniz otobüsleri işlemeye başladı.

1990 Fransa'da bir tren, saatte 515 km ile hız rekoru kırdı.

1995 Gazi Mahallesi'nde gözaltına alınan Hasan Ocak'ın bir mezarlığın kimsesizler bölümüne gömüldüğü ortaya çıktı.

1996 Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e, İbrahim Gümrükçüoğlu tarafından suikast girişiminde bulunuldu.

1997 MHP kurultayında büyük kavga çıktı ve 1 ay ertelendi.

2000 Bahriye Üçok cinayetinde tespit edilen parmak izinin, Umut Operasyonu’nda yakalanan Ferhan Özmen’e ait olduğu belirlendi.

2003 Türkiye’nin ilk özel rakı fabrikasının temeli atıldı.

2009 Tıp doktoru ve yazar Türkan Saylan, öldü.

2010 Recep Tayyip Erdoğan’a Madrid Avrupa Üniversitesinde fahri doktora unvanı verildi.