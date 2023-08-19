Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 19 Ağustos günü olaylar

Dünya Bülteni / Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Haydarpaşa Garı’nın Açılışı (1908)

Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit döneminde, 30 Mayıs 1906 tarihinde yapımına başlanmıştır. 19 Ağustos 1908 tarihinde tammlanıp hizmete girmiştir.İstanbul - Bağdat Demiryolu hattının başlangıç istasyonu olarak inşa edilen gar, şu anda da TCDD'nin ana istasyonudur. İstanbul'un Anadolu yakasında, Kadıköy'de bulunur. Projesi Alman mimarlar Otto Ritter ve Helmuth Cuno tarafından hazırlanmıştır. Garın yapımında Alman ve İtalyan ustalardan da yararlanılmıştır.

GÜNÜN KİŞİSİ

Köprülü Fazıl Mustafa Paşa Şehit Oldu (1637-1691)

Köprülü Mehmet Paşa’nın ikinci oğludur.Vezirköprü’de 1637 yılında doğmuş ve çok iyi bir eğitim almıştır. Müderris olmuş, devletin üst kademelerinde başarılı görevlerde bulunmuştur.II.Viyana bozgunundan sonra çok sıkıntılı bir dönemde 1689 da sadrazam oldu. Niş, Budin ve Belgrat’ı geri almış fakat 19 Ağustos 1691 de Slankamen Savaşı'nda şehit düşmüştür. O’nun çabaları ile devlet tekrar içte ve dışta toparlanma eğilimine girmiş ancak kısa süre sonra şehit olması devlet için iyi olmamıştır.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Kanun-i Esasi Değişiklik Yapıldı (1909)

19 Ağustos 1909 tarihinde kabul edilen b,ir kanun ile 1876 tarihli Kanun-i Esasi’nin 21 maddesi değiştirildi. Ayrıca yeni üç madde eklendi. Padişahın yetkileri kısıtlandı meclis ve hükümetin yetkileri genişletildi.

Tevfik Fikret Öldü (1915)

Osmanlı Devleti’nin dağılma süreci şairlerindendir.II.Abdülhamit’e olan düşmanlığı ile de tanınır. Servet-i Fünun Edebiyat akımının da öncüsüdür. Fikirleri, devrin aydınlarını etkilemiştir. Etkiledikleri arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal de vardır. Türk edebiyatının batılılaşması için büyük çaba harcamış bir şairdir. Türk edebiyatındaki ilk çocuk şiir kitabı Şermin'in yazarıdır. Şeker hastalığına yakalanan Tevfik Fikret geçirdiği bir ameliyat sonrası 19 Ağustos 1915’te vefat etmiştir. ABD’ye giden oğlu Haluk Hırıstiyanlığı seçmiştir.

Varto depremi (1966)

Muş ilinin Varto kazasında 19 Ağustos 1966'da meydana gelen depremdir. Depremin büyüklüğü Richter ölçeğine göre 6.9 olarak belirlenmiştir. Deprem sonunda resmi rakamlara göre 2.394 kişi ölmüş ve 1.489 kişi yaralanmıştır. Deprem de Varto'daki tüm yapılar ya yıkılmış yada kullanılamayacak şekilde hasar görmüştür.

Kariye Müzesi Soyuldu (1978)

Kariye müzesi onarım gördüğü sırada müzede çoğunluğu Ayasofya’dan getirilen eserlerden oluşan bir sergi açılmıştı.19 ağustos 1978 günü yaşanan soygun olayında dünya mirası ikonolardan büyük bir bölümü çalındı.

Sovyet Darbe Girişimi Oldu (1991)

19 Ağustos 1991 günü Sovyetler Birliği Komünist Partisi’ne üye bir grup devlet başkanı Mihail Gorbaçov’un reform programının ülkeyi yok edeceğini iddia ederek darbe girişiminde bulundular. Ancak darbe üç gün sürmesine rağmen destek bulamadı hatta halkın direnişi ile karşılaştı.Darbecilerin arasında da uyum olmadı ve darbe başarısızlıkla sonlandı. Boris Yeltsin’in bir tankın üzerine çıkarak konuşma yapması unutulmayan ilginç görüntülerdendir.

Çeçenistan’da Rus Helikopteri Düştü (2002)

Rus ordusuna ait Mi-26 tipi bir helikopter, Çeçenistan’ın başkenti Grozni yakınlarındaki Hankale mevkiinde düştü. Helikopterde 112 asker ve 5 mürettebat bulunmakta idi. Çeçen savaşçılar, helikopteri kendilerinin düşürdüğünü iddia etmişti.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1227 Moğol kağanı Cengiz Han, öldü.

1474-Fatih Sultan Mehmet’in oğlu veliaht Şehzade Mustafa vefat etti.

1630- 10 Ciltlik Seyahatname adlı eseri ile tanınan Evliya Çelebi kırk yıl sürecek seyahatlerine başladı.

1648 Osmanlı padişahı Sultan İbrahim, öldü.

1739-Ruslar Hotin’i işgal etti.

1959-Irak’ın çekilmesi üzerine Bağdat Paktı, CENTO’ya dönüştürüldü.

1829- Profesör Parrot ve grubu, Ağrı Dağı’nın zirvesine ilk kez tırmanmayı başardılar.

1868 Astronom Pierre Janssen, helyum elementini keşfetti.

1877 Asaph Hall, Mars'ın uydusu Phobos'u keşfetti.

1915 Tevfik Fikret öldü

1920 ABD'de kadınlara oy hakkı tanındı.

1927- Ortodoks kilisesi SSCB yönetimini tanıdı.

1934- Hitler, meclisin kararıyla ‘’Führer’’ ilan edildi. Halktan yüzde 89,93 deste koyu aldı.

1936- İspanyol yazar Frederico Garcia Lorca, Granada’da milliyetçiler tarafından kurşuna dizildi.

1946- Çin’de iç savaş başladı.

1953 - İran'da darbe yapıldı. Muhammed Musaddık rejimi devrildi, Muhammed Rıza Pehlevi devri başladı.

1961 Türkiye'de ilk kez bir banka soyuldu. Bankayı soyan Necdet Elmas, 30 Ağustosta Darıca'da yakalandı.

1964 Türk güreşçiler Tokyo Olimpiyatları'nda 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandılar.

1974- Rumlar, Kıbrıs’taki ABD elçisi Roger Davies’i öldürdü.

1979 Devlet Bakanı Faruk Sükan "Süleyman Demirel ve ailesinin 361 milyon liralık vergi borcu olduğunu" açıkladı.

1982 MHP eski senatörü Kudret Bayhan, uyuşturucu kaçakçılığından 16 yıl hapse mahkum oldu.

1985 İstanbul Belediye Başkanı Bedrettin Dalan, "AIDS, homoseksüellere Tanrı'nın bir gazabıdır" dedi.

1992- Terör örgütü PKK mensupları, Şırnak’ta bazı merkezlere havan ve roketatar kullanılan saldırı düzenledi. Saldırıda, üç er ve bir polis şehit oldu; dört sivil yaşamını yitirdi. 139 terörist yakalandı.

1998 Krize düşen Rusya, dış borç ödemelerini durdurdu.

2000 Tiyatro oyuncusu Selim Naşit Özcan, öldü.

2003 - Hamas'a bağlı bir intihar bombacısı Kudüs'te bir otobüse saldırdı, 23 İsrailli öldü.

2007 Atlas Jet'e ait bir yolcu uçağı kaçırıldı. Eyleminin ABD'yi protesto etmek amacıyla yapıldığı belirlendi.

2008 Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref muhalefet baskısı nedeniyle istifa etti.

2008 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Erbakan'ın Ev hapsi cezasını affetti.

2008 - Cezayir'in başkenti Cezayir'in 35 mil doğusunda bir polis akademisine bomba yüklü araçla yapılan intihar eyleminde en az 43 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.

2008 - Pakistan'ın kuzeybatısındaki bir hastanenin acil girişinde bomba patladı: 23 kişi öldü, 15 kişi yaralandı



2009 Yazar Nezihe Meriç, öldü.

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