Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 19 Mart günü önemli olayları

Tarihte bugün veya tarihte 19 Mart günü meydana gelen olaylar arasında Osmanlı'nın Süveyş Kanalının açılmasına izin vermesi,

Taha Yasin Ramazan İdam Edildi (2007)

Saddam Hüseyin’in sağ koluydu. Irak Devlet Başkanı Yardımcısıydı. Irak’ın işgali sırasında peşmergeler tarafından yakalanarak ABD güçlerine teslim edildi. Duceyl katliamından dolayı idama mahkum olan Taha Yasin Ramazan 20 Mart 2007 tarihinde Bağdat’ta asılarak idam edildi.

Ünlü İslam Düşünürü İbni Haldun Vefat Etti (1406)

Aslen Endülüslü olup kökeni Yemen sahabelerine kadar dayanır. Kuzey Afrika’da ailesinin gözetiminde iyi bir eğitim almıştır. Bir çok bilim ile uğraşmış daha çok tarihçi ve sosyolog kimliğiyle tanınmıştır. En ünlü eseri Mukaddime’dir. İbni Haldun 19 Mart 1406’da Memluk Devleti’nin bir görevlisi iken Kahire’de vefat etti.

Napolyon Geri Döndü (1815)

Napolyon 1814 yılında imparatorluktan istifa etmek zorunda kalmış ve İngilizler tarafından Elbe adasına sürgün edilmişti. Viyana Kongresi devam ederken Napolyon’un 20 Mart 1815’te Elbe adasından kaçarak tekrar Fransa tahtına oturduğu haberi alındı. Bunun üzerine Napolyon sorununu halletmek için yeniden koalisyon oluşturuldu. Napolyon birleşmelerine fırsat vermeden saldırmak istedi fakar Waterloo’da İngiliz ve Prusya kuvvetlerine yenildi.

Osmanlı Devleti Süveyş Kanalının Açılış İznini Verdi (1866)

İlkçağlarda Nil vadisi kullanılarak bir kanal açılmıştı Ancak bu kanal Nil nehri tarafından getirilen malzemelerle tıkanmış ve kullanım dışı kalmıştı. Sokullu Mehmet Paşa zamanında Süveyş Kanalı gündeme gelmiş fakat o gün için bu konuda herhangi bir çaba gösterilmemişti. Napolyon da Mısır işgali sırasında kanal işini ele almış fakat mühendislerin olumsuz raporu ile bu işi bırakmıştı. İlk ciddi girişim Hidiv Sait Paşa zamanında 1854’te Fransızlarca başlatıldı. İngiltere Süveyş Kanalı’nın açılmasına başlangıçta karşı çıktı. İngiltere’nin tutum değiştirmesi üzerine Osmanlı Devleti 19 Mart 1866’da kanalın açılması için gerekli onayı verdi.

Osmanlı Devleti Sırbistan’daki Kalelerden Çekilme Kararı Aldı (1867)

Sırplar 1862 İstanbul Protokolünü yeterli bulmamışlar ve Osmanlı Devletinin Sırbistan’dan tam anlamıyla çekilmesini istiyorlardı. Çıkan anlaşmazlığın savaşa dönüşme ihtimali üzerine büyük devletler Osmanlı Devleti’ne baskı uygulamaya başladılar. Bu baskılar üzerine Osmanlı Devleti 20 Mart 1867’de Sırbistan’ın isteklerine uygun olarak Sırbistan’da ki kalelerden tamamen çekilme kararı almak zorunda kaldı. Sırbistan’ın Osmanlı Devletine bağlı olduğunu gösteren tek şey Belgrat’ta Sırp bayrağının yanında Osmanlı bayrağının da olmasıydı.

Ayan Meclisi Açıldı (1877)

1876’da yürürlüğe giren Kanun-i Esasi gereğince üyeleri padişah tarafından kayd-ı hayat şartıyla seçilen Meclis-i ayan 19 Mart 1877’de Dolmabahçe Sarayında 27 üye ile çalışmalarına başladı. Açılış için Dolmabahçe Sarayında padişahın da hazır bulunduğu büyük bir tören yapılmıştı.

Ankara’da TBMM’nin Açılacağı Duyuruldu (1920)

İstanbul’un işgali ve Meclis-i Mebusan’ın dağıtılması üzerine 19 Mart 1920’de Mustafa Kemal bütün illere gönderdiği bir bildiri ile en kısa zamanda Ankara’da yeni bir meclis açılacağını duyurdu. Bu bildiride illerde hemen milletvekili seçimi yapılması isteniyor ayrıca Meclis-i Mebusan’ın milletvekillerinin de yeni meclise kabul edileceği bildiriliyordu.

Çekoslavakya’nın İşgali Protesto Edildi (1939)

Hitler yayılmacı politikasının gereği olarak 15 Mart 1939’da Çekoslavakya’yı işgal etti. Bu durum batılı devletlerin büyük tepkisini çekti. Almanya’ya karşı tutumlarını daha da sertleştirdiler. İngiltere, Fransa ve Sovyet Rusya 19 Mart 1939’da Berlin’e gönderdikleri bir nota ile Çekoslavakya’nın işgalini protesto ettiler.

SSCB Türk-Sovyet Dostluk Ve Saldırmazlık Antlaşmasını Feshetti (1945)

SSCB Yalta Konferansından bir süre sonra 19 Mart 1945’te 1925 Tarihli Türk-Sovyet Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşmasını günün şartları gereği feshettiğini bildirdi. Bu bildiri Türkiye’nin Moskova elçisi Selim Sarper’e Sovyet Dış İşleri Bakanı Molotov tarafından yapılmıştı. Bu SSCB’nin Türkiye’yi sıkıştırma politikasının ilk aşamalarından birisiydi.

İki Çocuk Uçak Kaçırdı (1977)

THY’nin Diyarbakır adlı uçağı Diyarbakır’dan Ankara’ya gitmekte iken iki Ortaokul öğrencisi tarafından 19 Mart 1977 tarihinde Beyrut’a kaçırıldı. Küçük korsanların teslim olmasıyla olay kansız bir şekilde sona erdirildi.

Irak Harg Adasını Bombaladı (1988)

İran-Irak Savaşı sırasında 20 Mart 1988’de Irak İran’a ait Harg adasındaki petrol tesislerine füze saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sırasında iki tanker yandı ve 54 kişi hayatını kaybetti.

TSK En Kapsamlı Kuzey Irak Harekatını Gerçekleştirdi (1995)

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Mart 1995’te Kuzey Irak’taki terör hedeflerine karşı en kapsamlı harekat başlatıldı. Bu operasyonda sınırın 40 kilometre kadar içerisine girilmiş ve yaklaşık 35 bin asker görev almıştır.

Tokyo Metrosunda Sarin Gazı Kabusu Yaşandı (1995)

Aum Şinrikyo dini örgütü tarafından 20 Mart 1995’te Tokyo metrosunda sarin gazı saldırısında bulunuldu. Sarin gazı saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti. Eylemci dini örgüt 1984’te Shoko Asahara tarafından kurulmuştur. ABD ile Japonya arasında III.Dünya savaşının çıkacağına inanmaktaydılar. Japon hükümetinin 1995’te faaliyetlerini yasaklaması üzerine bu eylemi gerçekleştirdiler. Tarikat lideri bu olaydan sonra tutuklanmış ve 2009 yılında idam edilmiştir.

İngilizler Deli Dana Hastalığına Karşı Dünyayı Uyardılar (1996)

İngiliz bilim insanları dünyayı yeni ve öldürücü bir beyin hastalığına karşı 20 Mart 1996 tarihinde uyardılar. Büyükbaş hayvanlarda görülen hastalığın insanlara bulaşıp bulaşmayacağı konusu bilim çevrelerince tartışılmaya başlandı.

1790 - Osmanlı veziri Cezayirli Hasan Paşa, öldü.

1839 - Mandé Daguerre, dagerreyotipi icat etti.

1866 - Osmanlı Hükümeti, Süveyş Kanalı'nın açılmasına izin verdi.

1877 - Osmanlı'da Ayan Meclisi görevine başladı.

1883 - E. Matzeliger, ayakkabıyı bir seferde bütünüyle imal eden makineyi icat ederek ayakkabıcılıkta bir devrim yarattı.

1899 - Otomobil yağı üreten Castrol şirketi kuruldu.

1915 - Güneş Sistemi gezegenlerinden Plüton'un ilk fotoğrafı çekildi. Ancak Plüton'un yeni bir gezegen olduğu o tarihte anlaşılamadı.

1920 - Mustafa Kemal, Ankara’da bir meclis toplanması amacıyla genelge yayımladı.

1945 - SSCB, bir nota ile 1925 tarihli Türk-Sovyet Dostluk ve Tarafsızlık Antlaşması'nı yenilemeyeceğini bildirdi.

1971 - CHP Kocaeli Milletvekili Prof.Dr. Nihat Erim, partisinden istifa etti ve başbakanlığa atandı.

1975 - 1. Milliyetçi Cephe olarak bilinen, dört sağ partiden (AP, MSP, MHP, CGP) oluşan koalisyon işbaşına geldi.

1985 - PEN Yazarlar Birliği Aziz Nesin'i onur üyeliğine seçti.

1995 - O. Pamukoğlu'nun yönettiği "Çelik-1 Operasyonu" başladı.

1998 - Sultan Vahdettin ve son halife Abdülmecit Efendi’nin torunu Hanzade Sultan, Paris’te öldü.

1998 - Gazeteci Metin Göktepe’nin öldürülmesi davasında, beş polis, 7 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

1999 - DGM Başsavcılığı, Fethullah Gülen hakkında, anayasal düzeni değiştirmeye çalıştığı gerekçesiyle soruşturma açtı.

2003 - ABD, Irak-Kuveyt sınırındaki askerden arındırılmış bölgeye girdi. ABD uçakları da Irak'ın batısını bombalamaya başladı.

2007 - New York’ta düzenlenen "Savaşa Hayır" yürüyüşüne onbinlerce kişi katıldı.

2011 - Koalisyon kuvvetleri Libya’yı bombalamaya başladı.