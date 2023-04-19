Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 19 Nisan günü önemli olayları nelerdir?

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Rusya Osmanlı Devletine savaş Açacağını Bildirdi (1877)

Rusya Avrupa Devletlerini Balkanlarda ki Hıristiyanların haklarının çiğnendiğini iddia ederek Osmanlıya karşı tavır almalarını sağladı. Amacı Osmanlı Devletini 1856 Paris Antlaşmasının getirdiği güvenceden yoksun bırakmaktı. Osmanlı Devleti büyük oranda iç işlerine müdahale belgesi olan Londra protokolünü reddedince Rusya için istediği fırsat doğmuştu. Rusya Balkanlarda barış ve güvenliği sağlayamadığını iddia ettiği Osmanlı Devletine savaş açacağını 19 Nisan 1877’de Avrupa Devletlerine bildirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Ünlü Fransız Fizikçi Pierre Curie Öldü (1906)

Fransız asıllı ünlü fizikçi Pierre Curie 19 Nisan 1906 tarihinde hayatını kaybetti. Radyum ve Polonyum elementlerini keşfetti. Radyasyon olgusu üzerine yaptıkları çalışmaları ile eşi Marie Curie ile birlikte Nobel ödülü almışlardır.

İngilizlerin Desteğini Alan Ermeniler Kars’ı İşgal Etti (1919)

Rusya Bolşevik İhtilali sonrası Brest-Litovsk Antlaşmasını imzalayarak I.Dünya Savaşından çekilmişti. Bu antlaşma gereğine 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı döneminde işgal ettiği Kars, Artvin ve Batum’u geri bırakmıştı. Osmanlı Devletinin Mondros Ateşkes Antlaşması ile teslim olması ile birlikte 19 Nisan 1919’da Kars ve çevresi İngilizlerin desteğinde ki Ermeniler tarafından işgal edildi.

Anzavur İstanbul’a Kaçtı (1920)

Çerkez Ethem tarafından kuvvetleri dağıtılan Ahmet Anzavur 19 Nisan 1920’de yaralı olarak Karabiga’dan bindiği bir gemi ile İstanbul’a kaçtı. Bir yıl sonra tekrar aynı yere dönecek ve aynı yerde Arnavut çeteleri tarafından öldürülecektir.

Kabotaj Kanunu Kabul Edildi (1926)

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Nisan 1926’da kabul edilen 815 sayılı kanun ile Kabotaj hakkı Türk vatandaşlarına verildi. Bu kanun ile Türk karasuları ve limanlarında yük ve yolcu taşıma hakkı yine Türk vatandaşlarına tanınıyordu. TBMM tarafından kabul edilen Kabotaj Kanunu 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlk Uzay İstasyonu Uzaya Gönderildi (1971)

Tarihin ilk uzay istasyonu olan Salyut-I SSCB tarafından 19 Nisan 1971 tarihinde uzaya fırlatıldı.Salyut-I uzayda yaklaşık 5 ay kadar kalabilmiştir.

ABD’de 11 Eylül’den Önceki En Büyük Terörist Eylem Gerçekleştirildi (1995)

ABD’nin Oklahama eyaletinin başkenti Oklahama City’de bir kamu binası 19 Nisan 1995’te bombalı saldırıya hedef oldu. Saldırı sonucu 168 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli patlama da 800 civarında kişi ise yaralandı. Bu olay ABD tarihinde 11 Eylül olayından önceki en büyük terör saldırısı olarak kabul edilmektedir. Bazı araştırmacılar bu olayın yeterli şekilde araştırılmadan üzerinin kapatıldığını iddia etmektedirler.

1775 Amerikan Devrimi başladı. İngiliz birlikleri ile bağımsızlık savaşçıları, Lexington kentinde ilk çatışmaya girdi.

1882 İngiliz biyolog Charles Darwin, öldü.

1926 Karasularında tüm denizcilik işlerini Türk vatandaşlarına veren Kabotaj Kanunu kabul edildi.

1947 Hindistan'da Kongre Partisi, ülkenin Hindistan ve Pakistan olarak iki ayrı devlete bölünmesini kabul etti.

1948 ABD yeni bir atom silahını Marshall Adası'nda denedi.

1961 27 Mayıs'tan sonra ilk basın mahkumiyeti: Ahmet Emin Yalman 25 lira ağır para cezasına çarptırıldı.

1964 Ford, Mustang modelini piyasaya sunuldu.

1965 Fener Patrikhanesi başta olmak üzere, bütün azınlık kurumlarının denetlenmesine karar verildi.

1969 MHP lideri Türkeş, "doğum kontrolü suikasttır" dedi.

1971 İlk uzay istasyonu Salyut1, uyduya fırlatıldı.

1980 Ajda Pekkan, Eurovision Şarkı Yarışması’nda Petrol adlı şarkısıyla 16 yarışmacı içinde 15. oldu.

1983 Başrolünü Cüneyt Arkın'ın oynadığı "Yıkılmayan Adam" adlı film hakkında komünizm propagandası iddiasıyla dava açıldı.

1994 Sinema sanatçısı Turgut Boralı, öldü.

2002 Salih Mirzabeyoğlu’nun idam kararı Yargıtay tarafından onandı.

2005 Katoliklerin yeni Papa'sı, Alman Kardinal Ratzinger oldu. Papa'nın, 16'ncı Benedict adını kullanacağı belirtildi.

2009 KKTC'nde milletvekili seçimleri yapıldı. UBP tek başına hükümeti kuracak çoğunluğa sahip oldu.

2015 Kuantum kimyacısı ve moleküler biyolog Oktay Sinanoğlu, öldü.