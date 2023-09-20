Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 20 Eylül günü olayları

Dünya Bülteni/Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Filistin Hükümeti Kuruldu (1948)

Mısır’ın işgali altında bulunan Gazze’de 20 Eylül 1948’de Filistin hükümetinin kurulduğu ilan edildi. Ahmet Hilmi Paşa başbakan, Dr.Cemal El-Hüseyin dışişleri bakanı oldu. Bir hafta sonra Kudüs eski müftüsü Hacı Emin El-Hüseyin cumhurbaşkanlığına seçildi. Ürdün dışındaki bütün Arap ülkeleri Filistin hükümetini tanıdıklarını ilan ettiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Hicret’in Son Bulduğu Gün (622)

Mekkeliler Hz. Muhammed (sav)’i ortadan kaldırmaya karar verdiler. Bu durumdan haberdar olan Hz. Muhammed (sav) yakın arkadaşı Hz. Ebubekir ile Mekke’en ayrılarak Medine’ye hicret etmek için yola çıktı. Sıkıntılı ve tehlikeli bir yolculuktan sonra 16 Rebiülevvel yani 20 Eylül 622 günü Medine’ye ulaşılması ile hicret gerçekleşti.

İstanbul’da Görülmemiş Büyüklükte Sel Felaketi (1563)

20 Eylül 1563 Günü yirmi dört saat aralıksız yağan yağmur sonrasında İstanbul’daki dereler taşmış önüne ne geldiyse yutarak denize götürmüştür. Hatta tarihçiler bazı yerlerde sel sularının surların üzerinden aştığını belirtirler. Bir çok insan ölmüş maddi hasarın boyutları oldukça büyük olmuştur. Kanuni Sultan Süleyman’da av esnasında bu felakete yakalanmış ve son anda kurtulabilmiştir.

Lehistan’ın Barış İsteği (1620)

Lehistan 1617 barış şartlarını ihlal etti. Silistre valisi İskender Paşa Lehistanlıları yendi. Bu yenilgi üzerine barış isteyen Lehistan’ın teklifi kabul edilmedi.

İtalyan Birliği Kuruldu (1870)

Piyemonte kırallığının 1820’lerde başlattığı İtalyan birliğini gerçekleştirme çalışmaları nihayet 20 Eylül 1870’de başarıya ulaştı. Fransa Prusya’ya yenilip Roma’dan çekilince İtalyanlar Romayı ele geçirip başkent yaptılar. Böylece İtalya birliğini tamamlamış oldu.

ABD’den İran’a Destek (1947)

SSCB askerlerini İran’dan çekme karşılığında kuzey İran petrollerinin %51 hissesini istedi.Bu antlaşma İran’da yoğun tepkilere neden oldu. Bu durum üzerine ABD İran’a SSCB tehdidine karşılık 20 Eylül 1947’de destek açıklaması yaptı. SSCB geri adım atmak zorunda kaldı.

Yemen’de Yeni İmam’ın Açıklamaları (1962)

İmam Ahmed’in ölümü ile yerine geçen oğlu İmam Muhammed el-Bedr 20 Eylül 1962’de radyodan halka esaslı reformlar yaparak Yemen’i çağdaşlaştırma sözü verdi. Ancak kendi getirdiği genelkurmay başkanı bir hafta sonra darbe yaparak O2nu iktidardan uzaklaştırdı.

Ürdün’de İç Savaş (1970)

26 Ağustos 1970’de Filistinli gerillalar ile Ürdün silahlı kuvvetleri arasında çatışmalar başladı. 20 Eylül 1970’de Ürdün Silahlı kuvvetleri durumu kontrol altına almaya başladı. Fakat aynı gün Suriye zırhlı birlikleri 250-300 tank ile Ürdün sınırından içeri girdi.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1519- Portekizli kaşif Magellan, 270 kişi ve 5 gemiyle İspanya’dan yola çıktı.

1933- Başbakan İsmet İnönü ve Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras’ın, Sofya’yı ziyaretinde, 1929 Tarafsızlık

Antlaşması’nın süresi uzatıldı.

1937- Dolmabahçe Sarayı Veliahd Dairesi’nde, Atatürk’ün de isteğiyle, Türkiye’nin ilk resim ve heykel müzesi açıldı.

1937-Başbakan İsmet İnönü Atatürk tarafından mecburi izne çıkarıldı.

1946- Basın Kanunu TBMM’de kabul edildi.

1985- Halk müziği yorumcusu, opera sanatçısı, besteci ve şair Ruhi Su, 73 yaşında öldü.

1988- Naim Süleymanoğlu, Seul Olimpiyat Oyunlarında halter dalında 6 dünya rekoru kırdı.

1992- Özgür Gündem Gazetesi Yazarı Musa Anter, Diyarbakır’da öldürüldü.

1992- Gazeteci-Yazar İlhami Soysal, 64 yaşında öldü.

1994- Bakü’de petrol anlaşması imzalandı. İngiliz BP, Amerikan Amaco, Penzol, Rus Lukoil ve TPAO, bir konsorsiyum oluşturdu.

1995 - Deniz Baykal, Necdet Menzir'in görevden alınma isteğini reddeden Başbakan Tansu Çiller'le yürüttüğü DYP-CHP koalisyon hükümetini bozdu. Tansu Çiller hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e verdi.

2002 - İsrail askerleri, Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat'ın karargahındaki üç binayı havaya uçurdu.