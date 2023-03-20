Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 20 Mart günü olayları nelerdir?

Tarihte bugün veya tarihte 20 Mart günü meydana gelen olaylar arasında neler var?

Bugün tarihte gerçekleşen olaylar şöyle:

Napolyon Fransa tahtına tekrar oturdu (1815)

Napolyon 1814 yılında imparatorluktan istifa etmek zorunda kalmış ve İngilizler tarafından Elbe adasına sürgün edilmişti. Viyana Kongresi devam ederken Napolyon’un 20 Mart 1815’te Elbe adasından kaçarak tekrar Fransa tahtına oturduğu haberi alındı. Bunun üzerine Napolyon sorununu halletmek için yeniden koalisyon oluşturuldu. Napolyon birleşmelerine fırsat vermeden saldırmak istedi fakar Waterloo’da İngiliz ve Prusya kuvvetlerine yenildi.

Osmanlı Devleti Sırbistan’dan çekildi(1867)

Sırplar 1862 İstanbul Protokolünü yeterli bulmamışlar ve Osmanlı Devletinin Sırbistan’dan tam anlamıyla çekilmesini istiyorlardı. Çıkan anlaşmazlığın savaşa dönüşme ihtimali üzerine büyük devletler Osmanlı Devleti’ne baskı uygulamaya başladılar. Bu baskılar üzerine Osmanlı Devleti 20 Mart 1867’de Sırbistan’ın isteklerine uygun olarak Sırbistan’da ki kalelerden tamamen çekilme kararı almak zorunda kaldı. Sırbistan’ın Osmanlı Devletine bağlı olduğunu gösteren tek şey Belgrat’ta Sırp bayrağının yanında Osmanlı bayrağının da olmasıydı.

Irak İran’daki petrol tesislerini Bombaladı (1988)

İran-Irak Savaşı sırasında 20 Mart 1988’de Irak İran’a ait Harg adasındaki petrol tesislerine füze saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sırasında iki tanker yandı ve 54 kişi hayatını kaybetti.

TSK En Kapsamlı Kuzey Irak Harekatını Gerçekleştirdi (1995)

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Mart 1995’te Kuzey Irak’taki terör hedeflerine karşı en kapsamlı harekat başlatıldı. Bu operasyonda sınırın 40 kilometre kadar içerisine girilmiş ve yaklaşık 35 bin asker görev almıştır.

Tokyo Metrosunda Sarin Gazı Kabusu Yaşandı (1995)

Aum Şinrikyo dini örgütü tarafından 20 Mart 1995’te Tokyo metrosunda sarin gazı saldırısında bulunuldu. Sarin gazı saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti. Eylemci dini örgüt 1984’te Shoko Asahara tarafından kurulmuştur. ABD ile Japonya arasında III.dünya savaşının çıkacağına inanmaktaydılar. Japon hükümetinin 1995’te faaliyetlerini yasaklaması üzerine bu eylemi gerçekleştirdiler. Tarikat lideri bu olaydan sonra tutuklanmış ve 2009 yılında idam edilmiştir.

İngilizler Deli Dana Hastalığına Karşı Dünyayı Uyardılar (1996)

İngiliz bilim insanları dünyayı yeni ve öldürücü bir beyin hastalığına karşı 20 Mart 1996 tarihinde uyardılar. Büyükbaş hayvanlarda görülen hastalığın insanlara bulaşıp bulaşmayacağı konusu bilim çevrelerince tartışılmaya başlandı.

Giyotinle idamın meşrulaşması (1792)

Giyotinle idam, Fransa Milli Meclisi tarafından onayladı. Adını, mucidi Fransız doktor Joseph Ignace Guillotin'den alan giyotin ölüme mahkum edilen kişilerin kafasını iki direk arasında yukarıdan aşağı kayan bir bıçağın darbesiyle koparılmasını sağlıyordu. İlk kez 25 Nisan 1972'de kullanılan giyotin, Fransa Kraliçesi Marie Antoinette'in idamında da kullanılmıştır.

1792 Fransa Milli Meclisi, giyotinle idamı onayladı.

1815 Napolyon, Elbe adasından kaçışının ardından, 140.000 kişilik düzenli ordu ve 200.000 kişilik gönüllü ile Paris'e girdi.

1852 ABD'de Harriet Beecher Stowe'un ünlü kölelik karşıtı romanı Tom Amca'nın Kulübesi ilk kez yayımlandı.

1899 ABD'de elektrikli sandalyede ilk kez bir kadın idam edildi.

1916 Albert Einstein görecelik kuramını yayınladı.

1922 ABD'nin ilk uçak gemisi USS Langley hizmete girdi.

1928 Türk Kadını Dershanesi açıldı. Dershanede yabancı dil, Türkçe ve müzik dersleri ile konferanslar verildi.

1942 Alman SS birlikleri, batı Ukrayna'nın Rohatin kentinde 600'ü çocuk 3.000 Yahudiyi bir gün içinde öldürdüler.

1956 Tunus, Fransa'dan bağımsızlığını kazandı. Tunus'un ilk Devlet Başkanı Habib Burgiba oldu.

1971 Gazeteci ve yazar Falih Rıfkı Atay, öldü.

1977 Diyarbakır adlı yolcu uçağı, İsmail Açan ve Hanefi Güzel adlı 17 yaşındaki iki öğrenci tarafından Beyrut’a kaçırıldı.

1984 Romancı Kerime Nadir, öldü.

1986 Jacques Chirac Fransa başbakanı oldu.

1987 ABD'de Retrovir adlı ilaç, onaylanmış ilk AIDS ilacı oldu.

1996 İngiltere'de hükümet, deli dana (Mad Cow Disease - MCD) hastalığının insanlara da bulaştığını açıkladı.

2003 ABD Irak'ı istila etmeye başladı.

2005 Japonya'da 6,6 şiddetindeki depremde 1 kişi öldü,

2005 Mersin'deki Nevruz kutlamalarının ardından Türk bayrağını yere atıp yakma girişiminde bulunuldu.

2007 Iraklı siyasetçi Taha Yasin Ramazan, idam edildi.

2015 Tam güneş tutulması gerçekleşti. Tam tutulma, Norveç’in kuzeybatısından, İzlanda’nın güneyinden ve Svalbard’tan gözlemlenebildi.

2016 Bir bomba istihbaratı üzerine, Galatasaray - Fenerbahçe futbol maçı, İstanbul Valiliği tarafından iptal edildi

2017 Amerikalı bankacı ve iş adamı David Rockefeller, öldü.