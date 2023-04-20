Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 20 Nisan günü önemli olayları nelerdir?

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYLARI

Osmanlı-ABD İlişkileri Kesildi (1917)

Osmanlı-ABD ilişkileri ABD I.Dünya Savaşına girene kadar devam etti. ABD Almanya’ya savaş ilan ettikten sonra 20 Nisan 1917’de Almanya’nın müttefiki olan Osmanlı Devleti ile ilişkilerini sonlandırmıştır.

Sultan Baybars Kayseri’de Sevinçle Karşılandı (1277)

Memluk Sultanı Sultan Baybars Anadolu’yu Moğol zulmünden kurtarmak için gelmiş ve Moğolları Elbistan’da büyük bir yenilgiye uğratmıştı. Anadolu halkı Sultan Baybars’ı 20 Nisan 1277’de bir kurtarıcı gibi karşılamıştı. Ancak Sultan Baybars devlet ileri gelenlerinden Moğol korkusu yüzünden gerekli yardımı alamayınca bir süre sonra Anadolu’dan ayrılmak zorunda kaldı.

Napolyon Sürgüne Gönderildi (1814)

Müttefik ordularının Paris’e girmesi üzerine Napolyon İmparatorluk’tan koşulsuz çekilmek zorunda kaldı. Bununla da yetinmeyen müttefikler İmparator ünvanını korumasına müsaade ettikleri Napolyon’u 20 Nisan 1814 tarihinde Elbe adasına sürgüne gönderdiler.

Türkiye’yi Ayağa Kaldıran Razgrat Olayı Yaşandı (1933)

Bulgaristan'ın Razgrad şehrindeki Türk mezarlığının 20 Nisan 1933'te bir grup Bulgar tarafından yerle bir edilmesiyle başlayan ve devam eden süreçtir. Olayı öğrenen Öğrencilerin İstanbul'daki Bulgar mezarlığına çelenk koyarak başlattığı gösteri daha sonra büyüdü. Olaylar 2 gün sürdü, birçok öğrenci gözaltına alındı. Basın öğrencilerin arkasında yer alan yazılar yazdıysa da MTTB kapatıldı.

Castro ABD’de Komünizme Karşı Olduklarını Söyledi (1959)

Castro Küba’da iktidara gelmesinin ardından sağ ve sol arasında bir çizgi tutturmaya çalışıyordu. Milli Basın Klubü’nün davetlisi olarak gittiği ABD’de 20 Nisan 1959’da yaptığı konuşmasında komünizmde dahil her türlü diktatörlüğe karşı olduklarını belirtmişti. Ancak bir süre sonra komünizme kayacaktır.

ABD’de Columbine Lisesi Katliamı Yaşandı (1999)

ABD’de Columbine Lisesi son sınıf öğrencisi iki kişi kendi okullarına 20 Nisan 1999’da baskın yaparak ellerinde ki silahlar ile 13 öğrenciyi katlettiler ve bir çok kişiyi de yaraladılar.

Şemdinli Olayları Savcısı Ferhat Sarıkaya Meslekten İhraç Edildi (2006)

Van Cumhuriyet savcısı iken kamuoyunda ismini Şemdinli olayları ile duyurmuştur. Bu olayla ilgili hazırladığı iddianame sonrası 20 Nisan 2006 tarihinde HSYK tarafından mesleki yeterliliği olmadığı gerekçesi ile meslekten men edilmiştir.